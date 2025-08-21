El demonio se apoderó de Avellaneda: Informe del embajador chileno sobre los heridos

Por radio ADN consideró

La referencia al “hincha que cayó” apunta a un aficionado chileno que, en medio de la brutal emboscada de la barra de Independiente, trepó un alambrado y cayó al vacío intentando escapar de los ataques. Sin embargo, hay versiones cruzadas sobre su estado: algunas fuentes sostienen que ese mismo hincha es quien permanece en estado delicado, incluso en coma.

gabriel-boric-apesadumbrado-jpg.webp Gabriel Boric, Presidente de Chile

Mensaje de Gabriel Boric

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric se expresó a través de sus redes sociales, donde condenó los hechos de violencia, criticó a la organización del operativo de seguridad y ratificó su apoyo a los hinchas agredidos.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías

Boric confirmó también que instruyó al embajador Viera Gallo para garantizar la integridad de los hinchas:

“Nada justifica un linchamiento. Nada. Nuestro trabajo ahora es acompañar y proteger a nuestros compatriotas”.

