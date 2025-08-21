urgente24
TERRIBLE NOCHE ROJA

El demonio se apoderó de Avellaneda: Informe del embajador chileno sobre los heridos

El embajador comparó lo sucedido en Avellaneda con lo que había pasado unos meses antes en La Plata.

21 de agosto de 2025 - 19:42
Hinchas de la U. prenden fuego las butacas de la cancha de Independiente

El embajador de Chile en Argentina dio detalles sobre el estado de los heridos tras los incidentes en Avellaneda José Antonio Viera Gallo comparó lo sucedido en la cancha de Independiente con lo que había pasado unos meses antes en La Plata.

Los graves episodios de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, generan repercusiones a ambos lados de la Cordillera.

Embajador Viera Gallo ( Foto Minuto 1)

José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile en Argentina, se acercó en las últimas horas a las comisarías y hospitales de Avellaneda, luego de que el presidente Gabriel Boric le ordenara asistir a los hinchas del equipo trasandino que fueron víctimas de los repudiables hechos.

Informe del Embajador

Viera Gallo señaló

El número de detenidos es de 97 personas, entre ellas tres mujeres y cinco menores. Están identificándolos y esperando la tarea del fiscal. Se aplicarán los procedimientos normales en estos casos El número de detenidos es de 97 personas, entre ellas tres mujeres y cinco menores. Están identificándolos y esperando la tarea del fiscal. Se aplicarán los procedimientos normales en estos casos

Sobre el estado de los heridos agregó

Algunas personas fueron trasladadas al hospital. El hincha que cayó está fuera de peligro, por suerte había un techo. Las personas que están en el hospital son cinco: uno de ellos de gravedad por ataque con arma corta Algunas personas fueron trasladadas al hospital. El hincha que cayó está fuera de peligro, por suerte había un techo. Las personas que están en el hospital son cinco: uno de ellos de gravedad por ataque con arma corta

Por radio ADN consideró

La referencia al “hincha que cayó” apunta a un aficionado chileno que, en medio de la brutal emboscada de la barra de Independiente, trepó un alambrado y cayó al vacío intentando escapar de los ataques. Sin embargo, hay versiones cruzadas sobre su estado: algunas fuentes sostienen que ese mismo hincha es quien permanece en estado delicado, incluso en coma.

Gabriel Boric, Presidente de Chile

Mensaje de Gabriel Boric

Desde Chile, el presidente Gabriel Boric se expresó a través de sus redes sociales, donde condenó los hechos de violencia, criticó a la organización del operativo de seguridad y ratificó su apoyo a los hinchas agredidos.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías

Boric confirmó también que instruyó al embajador Viera Gallo para garantizar la integridad de los hinchas:

“Nada justifica un linchamiento. Nada. Nuestro trabajo ahora es acompañar y proteger a nuestros compatriotas”.

