El embajador de Chile en Argentina dio detalles sobre el estado de los heridos tras los incidentes en Avellaneda José Antonio Viera Gallo comparó lo sucedido en la cancha de Independiente con lo que había pasado unos meses antes en La Plata.
TERRIBLE NOCHE ROJA
El demonio se apoderó de Avellaneda: Informe del embajador chileno sobre los heridos
El embajador comparó lo sucedido en Avellaneda con lo que había pasado unos meses antes en La Plata.
Los graves episodios de violencia ocurridos en el estadio Libertadores de América durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, generan repercusiones a ambos lados de la Cordillera.
José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile en Argentina, se acercó en las últimas horas a las comisarías y hospitales de Avellaneda, luego de que el presidente Gabriel Boric le ordenara asistir a los hinchas del equipo trasandino que fueron víctimas de los repudiables hechos.
Informe del Embajador
Viera Gallo señaló
Sobre el estado de los heridos agregó
Por radio ADN consideró
La referencia al “hincha que cayó” apunta a un aficionado chileno que, en medio de la brutal emboscada de la barra de Independiente, trepó un alambrado y cayó al vacío intentando escapar de los ataques. Sin embargo, hay versiones cruzadas sobre su estado: algunas fuentes sostienen que ese mismo hincha es quien permanece en estado delicado, incluso en coma.
Mensaje de Gabriel Boric
Desde Chile, el presidente Gabriel Boric se expresó a través de sus redes sociales, donde condenó los hechos de violencia, criticó a la organización del operativo de seguridad y ratificó su apoyo a los hinchas agredidos.
Boric confirmó también que instruyó al embajador Viera Gallo para garantizar la integridad de los hinchas:
“Nada justifica un linchamiento. Nada. Nuestro trabajo ahora es acompañar y proteger a nuestros compatriotas”.
Más contenido de Urgente24
El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga
Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación
Independiente vs. U. de Chile: otra página oscura y violenta en el fútbol sudamericano
Estudiantes 0 - Cerro Porteño 0: empate, noche floja y clasificación a 4tos
Se viene el "uno-dos" del Congreso a Milei, mientras crece el escándalo por corrupción