urgente24
POLÍTICA Patricia Bullrich > Avellaneda > grindetti

A 16 DÍAS DE LOS COMICIOS

Bullrich politizó la tragedia de Avellaneda: "el gobierno de Kicillof no actuó por miedo"

“Si llevo 800 policías a un evento, los uso. La filosofía de no actuar no se entiende. Por estas convicciones garantistas, las cosas se desmadran” dijo Bullrich

21 de agosto de 2025 - 20:00
Patricia Bullrich y Javier Milei

Patricia Bullrich y Javier Milei

"Quién es la Conmebol para decirle a Argentina qué puede hacer y qué no puede hacer en materia de seguridad: ellos no son nadie para decirnos a nosotros cuáles son las condiciones de un espectáculo deportivo" se quejó Patricia Bullrich.

“Lo que ocurrió en la cancha de Independiente fue barbarie” agregó la titular de la cartera de seguridad de la Argentina.

Bullrich recibió el jueves 21/8 al ministro del Interior de Chile Álvaro Elizalde quien viajó especialmente para interiorizarse sobre lo ocurrido y socorrer a los heridos de su país.

Seguir leyendo

Más de una decena de hinchas de Universidad de Chile resultaron heridos (algunos de gravedad) tras ser atacados por parte de la parcialidad del rojo de Avellaneda.

image
Bullrich defendi&oacute; a Grindetti, el presidente de Independiente. N&eacute;stor acompa&ntilde;&oacute; a Patricia como candidato a gobernador de Buenos Aires en 2023 cuando ella quer&iacute;a ser presidenta.

Bullrich defendió a Grindetti, el presidente de Independiente. Néstor acompañó a Patricia como candidato a gobernador de Buenos Aires en 2023 cuando ella quería ser presidenta.

Por lo menos 2 hombres de nacionalidad chilena fueron intervenidos quirúrgicamente en la madrugada del jueves 21/8: uno de 56 años quien permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical y otro tiene 33 años que también sufrió un traumatismo de cráneo y permanece con pronóstico reservado. Por lo menos 2 hombres de nacionalidad chilena fueron intervenidos quirúrgicamente en la madrugada del jueves 21/8: uno de 56 años quien permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical y otro tiene 33 años que también sufrió un traumatismo de cráneo y permanece con pronóstico reservado.

Los chilenos empezaron las agresiones en Avellaneda

Los simpatizantes trasandinos arrojaron previamente un sinfín de proyectiles hacia la parcialidad local durante el entretiempo del partido.

Finalmente, las autoridades decidieron suspender el encuentro y activar el operativo de desalojo, según el parte policial.

Un total de 135 personas fueron detenidas bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. El saldo de los incidentes incluyó daños severos en sanitarios, caños y estructuras de la tribuna, así como la evacuación de simpatizantes en condiciones de extrema vulnerabilidad. Un total de 135 personas fueron detenidas bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. El saldo de los incidentes incluyó daños severos en sanitarios, caños y estructuras de la tribuna, así como la evacuación de simpatizantes en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1958655830766862558&partner=&hide_thread=false

A través de su cuenta de X, Gabriel Boric afirmó que lo sucedido en el encuentro "está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".

Agregó luego a su primera publicación:

"Nada justifica un linchamiento".

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES