"Quién es la Conmebol para decirle a Argentina qué puede hacer y qué no puede hacer en materia de seguridad: ellos no son nadie para decirnos a nosotros cuáles son las condiciones de un espectáculo deportivo" se quejó Patricia Bullrich.
A 16 DÍAS DE LOS COMICIOS
Bullrich politizó la tragedia de Avellaneda: "el gobierno de Kicillof no actuó por miedo"
“Si llevo 800 policías a un evento, los uso. La filosofía de no actuar no se entiende. Por estas convicciones garantistas, las cosas se desmadran” dijo Bullrich
“Lo que ocurrió en la cancha de Independiente fue barbarie” agregó la titular de la cartera de seguridad de la Argentina.
Bullrich recibió el jueves 21/8 al ministro del Interior de Chile Álvaro Elizalde quien viajó especialmente para interiorizarse sobre lo ocurrido y socorrer a los heridos de su país.
Más de una decena de hinchas de Universidad de Chile resultaron heridos (algunos de gravedad) tras ser atacados por parte de la parcialidad del rojo de Avellaneda.
Los chilenos empezaron las agresiones en Avellaneda
Los simpatizantes trasandinos arrojaron previamente un sinfín de proyectiles hacia la parcialidad local durante el entretiempo del partido.
Finalmente, las autoridades decidieron suspender el encuentro y activar el operativo de desalojo, según el parte policial.
A través de su cuenta de X, Gabriel Boric afirmó que lo sucedido en el encuentro "está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".
Agregó luego a su primera publicación:
"Nada justifica un linchamiento".