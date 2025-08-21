Bullrich politizó la tragedia de Avellaneda: "el gobierno de Kicillof no actuó por miedo"

Los chilenos empezaron las agresiones en Avellaneda

Los simpatizantes trasandinos arrojaron previamente un sinfín de proyectiles hacia la parcialidad local durante el entretiempo del partido.

Finalmente, las autoridades decidieron suspender el encuentro y activar el operativo de desalojo, según el parte policial.

Un total de 135 personas fueron detenidas bajo los cargos de "atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños". El saldo de los incidentes incluyó daños severos en sanitarios, caños y estructuras de la tribuna, así como la evacuación de simpatizantes en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció tras la brutal violencia en cancha de Independiente.



También Gabriel Boric, mandatario chileno, condenó lo ocurrido en el estadio de Buenos Aires.

A través de su cuenta de X, Gabriel Boric afirmó que lo sucedido en el encuentro "está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización".

Agregó luego a su primera publicación:

"Nada justifica un linchamiento".