Jorge Macri no da por perdido para el PRO el bastión de Ciudad de Buenos Aires. Urgente24 ya había dado cuenta de su decisión de dar batalla a La Libertad Avanza que lidera la legisladora Pilar Ramírez en el distrito, y que en el momento de aquella información tenía 2 aspirantes a la Jefatura de Gobierno: el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni; y la senadora nacional LLA / CABA, Patricia Bullrich.
DEFENSA DE CABA
Jorge Macri mantiene su ofensiva 2026 para mantener el bastión
Urgente24 ya había advertido que Jorge Macri iniciaba una ofensiva 2026 para la defensa 2027 del bastión electoral del PRO. Él acaba de ratificarlo.
Sin embargo, 6 semanas después es Bullrich la que aparece mejor posicionada, y Adorni se encuentra soportando un castigo ante la opinión pública por su soberbia e impericia. Obviamente que esto alentó a Horacio Rodríguez Larreta y a Jorge Macri.
En el caso de Jorge Macri, quien tenía como tema permanente la recuperación de inmuebles ocupados, en señal de afirmación de seguridad pública en CABA (y de propiedad privada, anticipándose a Javier Milei, quien intentará instalar el tema en un proyecto de ley en breve), ahora le sumó un par de iniciativas a su agenda:
##El Gobierno porteño dictó una Resolución para dar en concesión el Canal de la Ciudad y sus 2 radios, La Once Diez (AM 1110) y La 2X4 (FM 92.7),y así “dejar de financiar su operación con impuestos y pasar a un modelo con gestión e inversión privada. No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos. El Estado tiene que enfocarse en sus verdaderas prioridades”. La Resolución Conjunta N°7 se publicó este martes en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y está firmada por el jefe de Gabinete de Ministros del gobierno porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine.
Es cierto que no es fácil obtener una buena propuesta en una Argentina con feroz caída del consumo, lo que deprime los presupuestos de comunicación publicitaria de las empresas. Pero se supone que Jorge Macri evaluó todo esto. Y que no repetirá el grave error que cometió en Costa Salguero para favorecer a Grupo Clarín y S.A. La Nación, tema ahora en sede judicial.
##Un programa de créditos hipotecarios para acceder a su primera vivienda. PIlar Ramírez, de LLA, dijo que Macri le había robado la idea, una tontería mayúscula de parte de quien acaba de contratar una agente de prensa que le pidió que no hablara hasta abril. El BNA que preside su marido, Darío Wasserman, no hizo nada al respecto. Luego, anticiparle un anuncio a un rival, si fuese cierto, es lo más divertido. Que le pregunten a Claudio Tapia en el caso del gendarme Nahuel Gallo cuando Javier Milei se estaba relamiendo con una noticia que nunca pudo dar. En CABA son fondos del Instituto de Vivienda al 7,5% + UVAs: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos. Y le permite enviar un mensaje al elector histórico del PRO que le quiere birlar LLA.
Es cierto que es modesto ($100 millones, US$ 66.000) pero es mucho comparado con lo que sucede en la banca comercial privada, y en el propio Banco Nación, del Ejecutivo Nacional.
Y le permite a Jorge Macri seguir en la ofensiva cuando Rodríguez Larreta lanzó un muy interesante programa de obra pública totalmente financiable por CABA, afirmó.
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