Jorge Macri mantiene su ofensiva 2026 para mantener el bastión

##Un programa de créditos hipotecarios para acceder a su primera vivienda. PIlar Ramírez, de LLA, dijo que Macri le había robado la idea, una tontería mayúscula de parte de quien acaba de contratar una agente de prensa que le pidió que no hablara hasta abril. El BNA que preside su marido, Darío Wasserman, no hizo nada al respecto. Luego, anticiparle un anuncio a un rival, si fuese cierto, es lo más divertido. Que le pregunten a Claudio Tapia en el caso del gendarme Nahuel Gallo cuando Javier Milei se estaba relamiendo con una noticia que nunca pudo dar. En CABA son fondos del Instituto de Vivienda al 7,5% + UVAs: el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos. Y le permite enviar un mensaje al elector histórico del PRO que le quiere birlar LLA.

Es cierto que es modesto ($100 millones, US$ 66.000) pero es mucho comparado con lo que sucede en la banca comercial privada, y en el propio Banco Nación, del Ejecutivo Nacional.

Y le permite a Jorge Macri seguir en la ofensiva cuando Rodríguez Larreta lanzó un muy interesante programa de obra pública totalmente financiable por CABA, afirmó.

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