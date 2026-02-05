Jorge Macri da batalla a Manuel Adorni y Patricia Bullrich

Hay un dato fundamental para estas cuestiones que requieren de definiciones judiciales: la alianza estrecha que concretó con Daniel Angelici, quien ha ganado una cuota considerable de poder en CABA pero que tiene presencia en el Poder Judicial porteño desde sus días en la UCR.

Embed EXCELENTE!



Ponete en lugar de los vecinos que vivieron 20 años al lado de ese antro tomado por delincuentes, lo que debió ser...



Muy bien Jorge Macri recuperando puerta por puerta la ciudad para los porteños https://t.co/Mkl8UNpy96 — Jack__Pierre (@Jackes_is_back) February 5, 2026

El otro paso que dio Jorge Macri fue el choque con Juan Grabois por los 'comedores fantasmas'. La polémica, hasta ahora, ha sido favorable al Jefe de Gobierno, logrando instalar que Grabois y su gente abusan del contribuyente porteño que paga por alimentos que no llegan a los necesitados.

Grabois es un personaje del Gran Buenos Aires, mal visto por los sectores medios de CABA.

Embed Grabois, lo único trucho son los listados con muertos que declaraban para quedarse con la comida de los pobres.

Se te terminaron los curros.

Prefiero salamín de Tandil (no ofende el que quiere sino el que puede…). https://t.co/8ijc68O6fh — Jorge Macri (@jorgemacri) February 3, 2026

Mientras tanto, hay un intento de recuperar la iniciativa en la obra pública que se había o suspendido o abandonado.

Uno de los ejes más discutidos de los hermanos Milei entre los electores porteños es el desprecio / desconocimiento por la obra pública. El PRO nunca la subestimó, y obtuvo éxitos al respecto, comenzando por entubar el arroyo Maldonado en el inicio de sus 5 mandatos consecutivos en el Gobierno de CABA.

La mayoría de los vecinos de CABA, y muchos de GBA, son usuarios satisfechos de Subterráneos de Buenos Aires.

Los 12 Km. de extensión de la futura Línea F tienen mucho público a favor:

Pacífico

Plaza Italia

Pueyrredón

Santa Fe

Corrientes

Corrientes Congreso

Cochabamba

Constitución

Brandsen.

Embed Si.



Por decisión de @jorgemacri, en octubre pasado lanzamos el llamado a licitación pública para la Línea F y cuenta con el presupuesto asignado para el inicio de las obras este año.



Además, ya adjudicamos la compra de 174 coches 0 km para la renovación total de la Línea B y… — Gabriel Sánchez Zinny (@gzinny) January 31, 2026

Por supuesto que hay arenas movedizas. Hay decisiones de gestión que muchos no las comprenden o que provocan debate, en el mejor de los casos. Pero en esta ocasión, con las patentes de la propiedad automotor, se reaccionó velozmente para corregir errores. Pudo haber resultado una tragedia política, pero fue rectificada.

Habrá que ver cómo sigue todo pero en el inicio de 2026, Jorge Macri pudo tener la iniciativa a su favor.

Embed Tras la denuncia de Autoblog, el Gobierno porteño anunció hoy que volverá a calcular la liquidación de las patentes 2026.

El primer vencimiento se prorrogó hasta el 27 de febrero.

La connivencia entre Jorge Macri y los concesionarios agrupados en Acara:… pic.twitter.com/yB9kkpoqu6 — Autoblog Argentina (@autoblogar) February 4, 2026

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas