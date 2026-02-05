Si bien en La Libertad Avanza (LLA) algunos daban por descontado que ganarán el control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2027, resulta evidente que Jorge Macri ha decidido no obsequiarle el distrito fundacional del PRO (o lo que queda del PRO).
NO REGALAR CABA A LLA
Jorge Macri da batalla a Manuel Adorni y Patricia Bullrich
Jorge Macri ha decidido disputarle cada elector del PRO a La Libertad Avanza. La decisión es no regalar CABA ni a Manuel Adorni ni a Patricia Bullrich.
En las últimas semanas Jorge Macri intenta levantar las banderas 'amarillas' tradicionales, todo un mensaje a la senadora nacional LLA y ex presidenta del PRO, Patricia Bullrich; al Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; y a la legisladora de LLA, Pilar Ramírez, los 3 referentes de los hermanos Milei que ambicionan gestionar CABA en el futuro.
Las investigaciones de opinión pública le han concedido a Jorge Macri algunos indicios de que no está todo bien entre la clase media porteña electora del PRO y Milei / La Libertad Avanza.
Con los desalojos a los okupas de propiedades en CABA, el Jefe de Gobierno inició una ofensiva en defensa de la propiedad privada, el orden y la seguridad que provocó buena reacción en el elector PRO que lo acusaba de déficit en la gestión.
Es cierto que el PRO, por diferentes motivos, 'dejó hacer' a los okupas ya que gobierna CABA desde 2007, pero esto le permite a Jorge Macri buscar un perfil propio.
Hay un dato fundamental para estas cuestiones que requieren de definiciones judiciales: la alianza estrecha que concretó con Daniel Angelici, quien ha ganado una cuota considerable de poder en CABA pero que tiene presencia en el Poder Judicial porteño desde sus días en la UCR.
El otro paso que dio Jorge Macri fue el choque con Juan Grabois por los 'comedores fantasmas'. La polémica, hasta ahora, ha sido favorable al Jefe de Gobierno, logrando instalar que Grabois y su gente abusan del contribuyente porteño que paga por alimentos que no llegan a los necesitados.
Grabois es un personaje del Gran Buenos Aires, mal visto por los sectores medios de CABA.
Mientras tanto, hay un intento de recuperar la iniciativa en la obra pública que se había o suspendido o abandonado.
Uno de los ejes más discutidos de los hermanos Milei entre los electores porteños es el desprecio / desconocimiento por la obra pública. El PRO nunca la subestimó, y obtuvo éxitos al respecto, comenzando por entubar el arroyo Maldonado en el inicio de sus 5 mandatos consecutivos en el Gobierno de CABA.
La mayoría de los vecinos de CABA, y muchos de GBA, son usuarios satisfechos de Subterráneos de Buenos Aires.
Los 12 Km. de extensión de la futura Línea F tienen mucho público a favor:
- Pacífico
- Plaza Italia
- Pueyrredón
- Santa Fe
Corrientes
- Congreso
- Cochabamba
- Constitución
- Brandsen.
Por supuesto que hay arenas movedizas. Hay decisiones de gestión que muchos no las comprenden o que provocan debate, en el mejor de los casos. Pero en esta ocasión, con las patentes de la propiedad automotor, se reaccionó velozmente para corregir errores. Pudo haber resultado una tragedia política, pero fue rectificada.
Habrá que ver cómo sigue todo pero en el inicio de 2026, Jorge Macri pudo tener la iniciativa a su favor.
