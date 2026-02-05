De Exxon a Vista: Vaca Muerta copada por petroleras argentinas

Las empresas argentinas han recuperado un papel más destacado en gran medida por un mayor apetito por el riesgo. Las empresas argentinas han recuperado un papel más destacado en gran medida por un mayor apetito por el riesgo.

Vista se convirtió en uno de los principales protagonistas de este proceso. En abril adquirió los activos de Petronas en Vaca Muerta por US$1.200 millones y, este mes, los de la noruega Equinor por otros US$712 millones.

Estas operaciones la encaminan a más que duplicar su producción respecto de 2024 y a superar los 150.000 barriles diarios hacia fines de este año, consolidándose como el segundo mayor productor de petróleo del país detrás de YPF.

“Invertimos decididamente apostando a que las restricciones de capital y otros problemas se resolverían, mientras otros esperaban, y eso nos permitió crecer rápidamente”, sostuvo Vera Pinto.

Empresas extranjeras interesadas en invertir en Vaca Muerta

Sin embargo, el escenario podría volver a cambiar. A medida que vaya bajando la inflación y se flexibilicen los controles cambiarios, el interés extranjero comienza a reactivarse. Empresas como la italiana Eni y la británica Harbour participan junto a socios locales en los primeros proyectos de terminales de exportación de gas natural licuado (GNL), mientras que la estadounidense Continental Resources desembarcó en Vaca Muerta con compras recientes de activos.

La cámara de hidrocarburos proyecta que las exportaciones netas podrían superar los US$25.000 millones anuales hacia el final de la década, un nivel comparable al del sector agroindustrial.

Si bien las multinacionales fueron fundamentales en la etapa inicial del desarrollo —con Chevron y Shell aún representando una parte relevante de la producción—, las empresas locales crecieron más rápido en los últimos años, impulsadas por mejoras en infraestructura y oleoductos. La producción de petróleo de esquisto fue en octubre un 36% superior a la de un año atrás, con 568.400 barriles diarios.

No obstante, persisten desafíos. El financiamiento, los costos y la infraestructura, especialmente en gas, siguen siendo cuellos de botella. “Estamos por dar un salto de escala que no puede lograrse solo reinvirtiendo utilidades”, advirtió al mismo medio Ricardo Ferreiro, de Tecpetrol, subrayando que cerrar la brecha de costos con Estados Unidos será clave para atraer más capital y sostener el crecimiento.

Más noticias en Urgente24

Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas

El Trece mostró los dientes: Cuatro despidos de golpe y una decisión que incomodó

Racing aceleró y va por un jugador de River: "Lo quiere"

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas