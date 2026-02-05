Luego del ruido generado por los rumores de una venta de activos en Vaca Muerta por parte de Shell, la empresa salió a aclarar que eso no era cierto. Los movimientos de las empresas internacionales en la cuenca neuquina abrieron las puertas para un mayor desarrollo de capitales argentinos, aunque los extranjeros juegan un papel fundamental.
COMBATIENDO AL CAPITAL
De Exxon a Vista: Vaca Muerta copada por petroleras argentinas
La volatilidad económica aceleró la salida de multinacionales y permitió a empresas locales ganar peso en Vaca Muerta.
El medio Financial Times considera que la volatilidad en la economía argentina, el control de capitales y la alta inflación impulsaron la retirada progresiva de grandes multinacionales del petróleo y el gas, y por eso las empresas locales hoy lideran el desarrollo de Vaca Muerta.
Según datos de la consultora Economía y Energía, en los primeros diez meses de 2025 los grupos liderados por capitales argentinos concentraron el 82% de la producción de petróleo y el 77% de la de gas, luego de que compañías como Exxon, Petronas y Total anunciaran ventas de activos en los últimos dos años.
Para los analistas consultados por Financial Times, el aumento del valor de los activos bajo el gobierno del presidente Javier Milei, de perfil promercado, ofreció una ventana de salida atractiva para varias empresas extranjeras que habían reducido su exposición al país.
El crecimiento de las petroleras nacionales
Mientras algunas multinacionales optaron por replegarse, la industria local aprovechó el momento para crecer justo cuando la producción en Vaca Muerta acelera, a unos 15 años del inicio de las primeras perforaciones. Pablo Vera Pinto, cofundador de Vista Energy, explicó al mismo medio, citando la experiencia de los ejecutivos locales para operar en un entorno de volatilidad crónica:
Vista se convirtió en uno de los principales protagonistas de este proceso. En abril adquirió los activos de Petronas en Vaca Muerta por US$1.200 millones y, este mes, los de la noruega Equinor por otros US$712 millones.
Estas operaciones la encaminan a más que duplicar su producción respecto de 2024 y a superar los 150.000 barriles diarios hacia fines de este año, consolidándose como el segundo mayor productor de petróleo del país detrás de YPF.
“Invertimos decididamente apostando a que las restricciones de capital y otros problemas se resolverían, mientras otros esperaban, y eso nos permitió crecer rápidamente”, sostuvo Vera Pinto.
Empresas extranjeras interesadas en invertir en Vaca Muerta
Sin embargo, el escenario podría volver a cambiar. A medida que vaya bajando la inflación y se flexibilicen los controles cambiarios, el interés extranjero comienza a reactivarse. Empresas como la italiana Eni y la británica Harbour participan junto a socios locales en los primeros proyectos de terminales de exportación de gas natural licuado (GNL), mientras que la estadounidense Continental Resources desembarcó en Vaca Muerta con compras recientes de activos.
La cámara de hidrocarburos proyecta que las exportaciones netas podrían superar los US$25.000 millones anuales hacia el final de la década, un nivel comparable al del sector agroindustrial.
Si bien las multinacionales fueron fundamentales en la etapa inicial del desarrollo —con Chevron y Shell aún representando una parte relevante de la producción—, las empresas locales crecieron más rápido en los últimos años, impulsadas por mejoras en infraestructura y oleoductos. La producción de petróleo de esquisto fue en octubre un 36% superior a la de un año atrás, con 568.400 barriles diarios.
No obstante, persisten desafíos. El financiamiento, los costos y la infraestructura, especialmente en gas, siguen siendo cuellos de botella. “Estamos por dar un salto de escala que no puede lograrse solo reinvirtiendo utilidades”, advirtió al mismo medio Ricardo Ferreiro, de Tecpetrol, subrayando que cerrar la brecha de costos con Estados Unidos será clave para atraer más capital y sostener el crecimiento.
