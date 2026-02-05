"Fake news": Shell desmiente rumores de salida de Vaca Muerta

Cambios en la industria del petróleo

La aclaración de Shell llega en un momento en que el mercado energético global experimenta muchos movimientos y reconfiguraciones de portafolio. En este contexto, analistas de inversiones han señalado en semanas recientes que algunas grandes petroleras están revisando sus activos en regiones con costos operativos y desafíos logísticos más complejos, incluyendo partes de Vaca Muerta, como parte de un ejercicio de optimización de capital.

Esta dinámica fue generando cierto ruido mediático sobre potenciales ventas que, según los altos ejecutivos de Shell, no corresponden a decisiones concretas de la compañía.

La formación de Vaca Muerta, una de las reservas de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo, ha sido foco de inversiones multimillonarias en las últimas décadas por parte de empresas nacionales e internacionales.

Shell tiene presencia en Argentina desde hace más de un siglo y es —según sus propios ejecutivos— es la quinta productora de petróleo del país y cuarta en Vaca Muerta, después de YPF, Vista y Chevrón.

Otra empresa que se va de Vaca Muerta

Pese a la desmentida, el mercado seguirá atento a los movimientos de las grandes firmas energéticas. En las últimas semanas, la noruega Equinor confirmó la venta de partes de sus activos en Vaca Muerta, lo que alimentó los rumores sobre la posible salida de otros jugadores internacionales de la región. Equinor ahora analiza proyectos exploratorios en Brasil.

Shell, sin embargo, fue enfática al diferenciar su posición de esos casos, afirmando que mantiene su compromiso con sus operaciones locales y que seguirá evaluando oportunidades de inversión de forma “sensata”.

Por otro lado, la compañía ya había anunciado meses atrás que pondría en pausa su participación en ciertos proyectos de gas natural licuado (GNL) en Argentina, aunque sin descartar futuras inversiones en el sector energético del país, lo cual genera un marco de incertidumbre y expectativas en el mercado de capitales.

