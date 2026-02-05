En las últimas horas el mundo Racing se vio sacudido por la venta de Juan Nardoni a Gremio a cambio de 8 millones de dólares más otros 2 en objetivos. Ahora el que enciende todas las alarmas en La Academia es nada menos que Santiago Sosa, quien tiene en la mano una propuesta para irse al Vasco da Gama.
¿SE VA?
Tras el llamado de Vasco, Santiago Sosa tomó una decisión que sacude a Racing
Santiago Sosa recibió un llamado de Vasco da Gama y le confirmó a Racing cuál es su deseo para este mercado de pases.
No caben dudas que Santiago Sosa viene de ser el mejor jugador de Racing en el 2025 siendo una pieza fundamental para el equipo de Gustavo Costas siendo el termómetro en la mitad de la cancha ubicándose como líbero o como volante central. Claramente es hoy en día una pieza que no tiene reemplazo para La Academia pero hay una alerta muy fuerte por estas horas.
En el momento que se empezó a hablar de la chance de que River lo compre, Santiago Sosa indicó de forma privada que su intención en caso de salir de Racing era emigrar a Europa y esto generaba cierta tranquilidad en Diego Milito y Gustavo Costas. Sin embargo, Vasco da Gama presentó una oferta que le movió el piso al jugador.
Santiago Sosa mira a Brasil con cariño
En Avellaneda están al tanto que Santiago Sosa recibió una oferta muy importante desde lo salarial por parte del equipo de Río de Janeiro y viendo que la oferta que él esperaba de Europa no llegó, ahora mismo la chance de llegar a un fútbol tan importante como el brasileño es algo que lo tienta, por lo que ahora sí comenzó a pensar seriamente en la chance de salir de Racing.
Por su parte Racing entiende que luego de haber dejado ir a Juan Nardoni, sumado a que previamente ya se había ido Agustín Almendra y que también se puede marchar Baltazar Rodríguez al Inter Miami no es el momento ideal para dejar ir a Santiago Sosa que es una pieza irremplazable en estos momentos por sus cualidades futbolísticas y también por lo que representa como líder.
Es por eso que si Vasco da Gama quiere llevarse a Santiago Sosa, lo que pedirá Racing son los 12 millones de euros de la cláusula de salida. Serán días de charlas intensas en La Academia donde el jugador expondrá sus inquietudes y deseo, el club también expondrá su situación y buscarán llegar a un consenso en una novela que podría terminar con el jugador en Brasil si es que aparecen los dólares sobre la mesa.