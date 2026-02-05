Tras el llamado de Vasco, Santiago Sosa tomó una decisión que sacude a Racing

image

Santiago Sosa mira a Brasil con cariño

En Avellaneda están al tanto que Santiago Sosa recibió una oferta muy importante desde lo salarial por parte del equipo de Río de Janeiro y viendo que la oferta que él esperaba de Europa no llegó, ahora mismo la chance de llegar a un fútbol tan importante como el brasileño es algo que lo tienta, por lo que ahora sí comenzó a pensar seriamente en la chance de salir de Racing.