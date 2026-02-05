La Toyota Hilux vuelve en febrero de 2026, como la pick up más vendida del país y actualizó su lista oficial, confirmando lo que muchos temían y otros ya daban por hecho, los precios siguen en alza, aunque con un ajuste moderado respecto del mes anterior.
PRECIO DE TODOS LOS MODELOS
Toyota Hilux al rojo vivo: Cuánto cuesta la pick up que domina Argentina
La gama de Toyota Hilux es una de las más amplias del mercado y cubre desde configuraciones básicas hasta versiones deportivas de alto nivel.
Con una suba promedio del 1,9 %, la gama completa de la Hilux vuelve a posicionarse como referencia obligada para quienes buscan una herramienta de trabajo, pero también para quienes quieren una camioneta full para el uso diario.
Fabricada en la planta de Zárate y convertida en un verdadero símbolo del mercado local, la Hilux no solo lidera en ventas, sino que también marca el pulso de los valores del segmento.
Precios de la Toyota Hilux: Cuánto cuesta la versión más barata en febrero 2026
El escalón de entrada a la gama Hilux sigue siendo la versión pensada para el trabajo duro. La Toyota Hilux 4x2 Cabina Chasis DX 2.4 TDI con caja manual de seis marchas tiene un precio de $40.589.000. Se trata de la opción más accesible dentro del catálogo y la elegida por empresas, contratistas y productores que priorizan robustez y confiabilidad.
Para quienes necesitan tracción integral, la Hilux 4x4 CC DX 2.4 TDI 6 MT asciende a $49.927.000, marcando una diferencia cercana a los 9 millones de pesos entre ambas configuraciones.
Toyota Hilux, precios versión por versión: La lista completa actualizada
La gama Hilux es una de las más amplias del mercado y cubre desde configuraciones básicas hasta versiones deportivas de alto nivel. En febrero de 2026, los valores oficiales son los siguientes:
Las versiones 4x2 arrancan con la CC DX en $40.589.000, siguen con la CS DX a $43.771.000 y la DC DX manual a $49.325.000. La misma versión con caja automática trepa a $50.704.000. En un nivel más equipado, la DC SR manual cuesta $56.562.000 y la automática $59.125.000. Ya en el terreno más alto, la SRV 2.8 automática se ubica en $67.506.000 y la SRX 2.8 automática alcanza los $77.921.000.
En las versiones 4x4, la CC DX parte de $49.927.000, la CS DX se ubica en $52.618.000 y la DC DX manual cuesta $57.769.000. Con caja automática, esa versión llega a $59.383.000. La DC SR manual vale $66.457.000 y la automática $69.326.000. La SRV automática se vende a $76.381.000, la SRV+ a $79.838.000 y la SRX automática se dispara a $84.349.000. En la cima de la gama, la Hilux GR-Sport IV 2.8 automática alcanza los $89.327.000.
Toyota Hilux, precios y aumento: Cuánto subió frente a enero
Según el listado oficial, el incremento promedio respecto de enero fue del 1,9 %. En un mercado acostumbrado a ajustes más bruscos, el dato fue leído como una señal de relativa estabilidad, aunque los valores siguen lejos del alcance del público.
La Hilux, sin embargo, juega en otra liga. Su nivel de demanda, la producción nacional y el respaldo de marca explican por qué, aun con precios elevados, sigue encabezando los rankings de patentamientos.
Qué ofrece la versión Hilux más elegida para trabajar
Una de las configuraciones más buscadas es la Hilux 4x4 CC DX 2.4 TDI manual. Equipada con el motor 2GD de 2.4 litros, entrega 150 CV y 400 Nm de torque, con tecnología Euro 5 y filtro de partículas. La combinación con la caja manual de seis velocidades y la tracción integral la convierten en una aliada clave para tareas exigentes.
En materia de equipamiento, incluso la versión DX ofrece aire acondicionado, pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, volante con comandos y servicios conectados. En seguridad, suma siete airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y control de velocidad crucero, un punto que la destaca frente a varios competidores.
Los números respaldan su dominio. Según ACARA, la Hilux fue el vehículo más vendido de enero de 2026, con 3.403 unidades patentadas. Esto representó un salto del 87,9 % frente a diciembre de 2025 y una leve baja del 0,8 % en comparación con enero del año anterior.
Además, la pick up cerró 2025 como el modelo más vendido del país, con 30.768 unidades, consolidando un liderazgo que ya parece estructural en el mercado local.
