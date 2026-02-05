Toyota Hilux al rojo vivo: Cuánto cuesta la pick up que domina Argentina

Toyota Hilux, precios versión por versión: La lista completa actualizada

La gama Hilux es una de las más amplias del mercado y cubre desde configuraciones básicas hasta versiones deportivas de alto nivel. En febrero de 2026, los valores oficiales son los siguientes:

Las versiones 4x2 arrancan con la CC DX en $40.589.000, siguen con la CS DX a $43.771.000 y la DC DX manual a $49.325.000. La misma versión con caja automática trepa a $50.704.000. En un nivel más equipado, la DC SR manual cuesta $56.562.000 y la automática $59.125.000. Ya en el terreno más alto, la SRV 2.8 automática se ubica en $67.506.000 y la SRX 2.8 automática alcanza los $77.921.000.

En las versiones 4x4, la CC DX parte de $49.927.000, la CS DX se ubica en $52.618.000 y la DC DX manual cuesta $57.769.000. Con caja automática, esa versión llega a $59.383.000. La DC SR manual vale $66.457.000 y la automática $69.326.000. La SRV automática se vende a $76.381.000, la SRV+ a $79.838.000 y la SRX automática se dispara a $84.349.000. En la cima de la gama, la Hilux GR-Sport IV 2.8 automática alcanza los $89.327.000.

Toyota Hilux, precios y aumento: Cuánto subió frente a enero

Según el listado oficial, el incremento promedio respecto de enero fue del 1,9 %. En un mercado acostumbrado a ajustes más bruscos, el dato fue leído como una señal de relativa estabilidad, aunque los valores siguen lejos del alcance del público.

La Hilux, sin embargo, juega en otra liga. Su nivel de demanda, la producción nacional y el respaldo de marca explican por qué, aun con precios elevados, sigue encabezando los rankings de patentamientos.

Qué ofrece la versión Hilux más elegida para trabajar

Una de las configuraciones más buscadas es la Hilux 4x4 CC DX 2.4 TDI manual. Equipada con el motor 2GD de 2.4 litros, entrega 150 CV y 400 Nm de torque, con tecnología Euro 5 y filtro de partículas. La combinación con la caja manual de seis velocidades y la tracción integral la convierten en una aliada clave para tareas exigentes.

Gran 1er. semestre 2016 de Toyota, comenzando por sus Hilux tan apreciadas en las zonas rurales.

En materia de equipamiento, incluso la versión DX ofrece aire acondicionado, pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, volante con comandos y servicios conectados. En seguridad, suma siete airbags, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente y control de velocidad crucero, un punto que la destaca frente a varios competidores.

Los números respaldan su dominio. Según ACARA, la Hilux fue el vehículo más vendido de enero de 2026, con 3.403 unidades patentadas. Esto representó un salto del 87,9 % frente a diciembre de 2025 y una leve baja del 0,8 % en comparación con enero del año anterior.

Además, la pick up cerró 2025 como el modelo más vendido del país, con 30.768 unidades, consolidando un liderazgo que ya parece estructural en el mercado local.

