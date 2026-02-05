Javier Milei / Luis Caputo: Que el FMI nos perdone

Live Blog Post

REM del BCRA: Se espera más inflación, menos actividad que antes y dólar a $1.750

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central ( BCRA), mostró un ajuste al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo, junto con una caída en la actividad económica y una fuerte suba de tasas. Con esto, el mercado muestra que por el momento no percibe cambios positivos en la economía.

El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero, que contó con la participación de 45 analistas, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país.

En este relevamiento, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,4% para enero, lo que implicó un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del REM previo.

A nivel anual, estiman una tasa de inflación de 2026 será 22,4%. Para el Top10 (quienes mostraron mayor precisión en sus pronósticos anteriores) llega a 24,5%, más de 2 puntos por encima de la estimación anterior.

En materia de actividad económica, los analistas del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad creció 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del trimestre previo, una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

Hacia adelante, proyectan una recuperación gradual, con crecimiento de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y de 1% en el segundo trimestre, sin cambios en relación con las estimaciones previas. Para el promedio de 2026, el REM espera que el PIB real sea 3,2% superior al de 2025, aunque con un recorte de 0,3 puntos. El Top 10, en cambio, proyecta un crecimiento más moderado, de 2,7% anual.

Respecto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones situó al dólar en $1.475 para febrero de 2026, mientras que para diciembre se espera un valor de $1.750, lo que implicaría una variación interanual del 20,9%.

