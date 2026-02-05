urgente24
Javier Milei / Luis Caputo: Que el FMI nos perdone

La misión del FMI ya está en la Argentina para una revisión de metas. Javier Milei y Luis Caputo ruegan por un 'waiver' que habilite US$1.000 millones.

5 de febrero de 2026 - 18:08

La noticia del jueves (05/02), que el Gobierno no para de celebrar, es la firma, finalmente, del tan anunciado acuerdo comercial con Estados Unidos, que se suma al acuerdo firmado ayer por minerales críticos. Donald Trump consigue todo lo que quiere de la Argentina, y ahora hay que ver qué consigue la Argentina de Donald Trump, dado que todavía no se conocen los detalles del nuevo pacto comercial.

Pero más allá de estas novedades, lo que más preocupa a la Casa Rosada por estas horas es la misión técnica del FMI que ya llegó al país para realizar una revisión de las metas acordadas. Esto es clave para Javier Milei / Luis Caputo, ya que de ello dependerá el desembolso de unos US$1.000 millones correspondientes a la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (aunque algunas versiones indican que sería el prólogo de negociaciones por otro posible nuevo acuerdo).

El Gobierno cumplió con la meta fiscal y la meta monetaria, pero reprobó en el ítem reservas, por lo que deberá pedir un "waiver" (perdón/exención). Caputo presentará como atenuante que el BCRA inició un proceso sostenido de compra de reservas. Y es de esperar que, otra vez, el FMI lo perdonará (especialmente teniendo en cuenta el peso del gobierno de USA en el organismo). Habrá que ver cómo le cae al Fondo la postergación indefinida del nuevo IPC, ya que el año pasado le había "aconsejado" al Gobierno avanzar con una nueva medición.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

REM del BCRA: Se espera más inflación, menos actividad que antes y dólar a $1.750

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central ( BCRA), mostró un ajuste al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo, junto con una caída en la actividad económica y una fuerte suba de tasas. Con esto, el mercado muestra que por el momento no percibe cambios positivos en la economía.

El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero, que contó con la participación de 45 analistas, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país.

En este relevamiento, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,4% para enero, lo que implicó un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del REM previo.

A nivel anual, estiman una tasa de inflación de 2026 será 22,4%. Para el Top10 (quienes mostraron mayor precisión en sus pronósticos anteriores) llega a 24,5%, más de 2 puntos por encima de la estimación anterior.

En materia de actividad económica, los analistas del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad creció 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del trimestre previo, una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

Hacia adelante, proyectan una recuperación gradual, con crecimiento de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y de 1% en el segundo trimestre, sin cambios en relación con las estimaciones previas. Para el promedio de 2026, el REM espera que el PIB real sea 3,2% superior al de 2025, aunque con un recorte de 0,3 puntos. El Top 10, en cambio, proyecta un crecimiento más moderado, de 2,7% anual.

Respecto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones situó al dólar en $1.475 para febrero de 2026, mientras que para diciembre se espera un valor de $1.750, lo que implicaría una variación interanual del 20,9%.

Acuerdo comercial con USA: Se publicó el texto completo

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) difundió el texto del acuerdo comercial con la Argentina. Son 37 páginas, en inglés.

Aquí el documento completo, que luego en Urgente24 iremos desmenuzando:

US Argentina ARTI English Final February 2026
BCRA: Tras pago al FMI, las reservas cayeron US$667 millones

Pese a que el BCRA compró hoy US$126 millones -el monto más alto en casi 3 semanas- las reservas igual cayeron US$667 millones y volvieron abajo de los US$45 mil millones, ubicándose en US$44.750 millones.

Según publica Ámbito.com, la baja de hoy se produjo luego de que la Argentina efectuara un pago de vencimientos de deuda por US$823 millones al FMI.

image

Tal como se mencionó en esta nota, hoy llegó la misión técnica del FMI y el Gobierno espera un 'waiver' (perdón) por no cumplir la meta de reservas acordada (incumplió por más de US$10 mil millones), con el objetivo de que el organismo desembolse unos US$1.000 millones.

FOPEA rechazó la Oficina de Respuesta Oficial: "Utilizan recursos públicos para vigilar y estigmatizar"

A través de un comunicado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó su "profunda preocupación y rechazo ante la creación de la cuenta de la red social X denominada 'Oficina de Respuesta Oficial', promovida desde la Presidencia de la Nación con el objetivo declarado de 'desmentir activamente la mentira' y 'dejar en evidencia operaciones'”.

"El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma. El periodismo no dicta imperativos categóricos sobre qué es verdad y qué no lo es desde una posición de poder; por el contrario, trabaja para aportar información verificada. La pretensión del Gobierno de establecer una 'verdad oficial' indiscutible choca frontalmente con la esencia de una sociedad libre", dice el texto.

Y agrega: "advertimos sobre la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un 'tribunal de la verdad'. Resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia. Esto confirma que se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica. Esto ocurre mientras desde el poder se retacea y dificulta el acceso a las fuentes de información (por ejemplo, al modificar por decreto los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública), no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial".

"A lo largo de 23 años de vida institucional, nuestra organización ha venido planteando públicamente su preocupación ante iniciativas similares promovidas por otros gobiernos. El argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar", prosigue el comunicado.

Y finaliza: "Desde FOPEA estamos convencidos de que el periodismo está expuesto y debe someterse a la crítica, pero ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público porque eso implica invalidar al otro, además de socavar la libertad de expresión y la necesaria rendición de cuentas pública".

image
El Gobierno enviará el acuerdo con USA al Congreso: "Que los legisladores estén a la altura"

El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso el acuerdo comercial firmado con USA, "conforme a lo establecido por la Constitución Nacional", luego de informar la rúbrica del tratado junto con la administración de Donald Trump.

"El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes", señaló el Ejecutivo en un comunicado.

De acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, el Congreso tiene la potestad de "aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales".

Si bien todavía no hay fecha fijada para el tratamiento del acuerdo, se espera que ingrese en Diputados en los próximos días, luego de que esta tarde ingresara a la Cámara Baja el tratado Mercosur-Unión Europea.

La duda ahora es si el Gobierno enviará el acuerdo para que se trate en sesiones extraordinarias -como el del Mercosur/UE- o esperará al comienzo de las sesiones ordinarias.

image

Con respecto al tratado Mercosur -UE; Semanario Parlamentario informó que por la extensión en más de 5.000 páginas, el documento aún se encuentra en proceso de carga. Diputados comenzará su tratamiento el martes próximo, cuando conforme las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Mercosur.

Shell desmiente rumores de salida de Vaca Muerta

La petrolera Shell salió al cruce de versiones periodísticas que señalaban que estaría evaluando una posible venta de sus activos en Vaca Muerta. En un contexto de fuerte atención internacional sobre la evolución de proyectos energéticos en Latinoamérica, los máximos ejecutivos de la compañía calificaron las versiones como “ fake news” y ratificaron su posición ante inversores.

Wael Sawan, CEO global de Shell, destacó que ni él ni la CFO (Sinead Gorman) tenían conocimiento de conversaciones específicas relacionadas con la venta de activos en esa cuenca, y remarcó que la compañía sigue presente en mercados clave con una estrategia orientada a maximizar el valor para sus accionistas, sin descartar oportunidades de fusiones o adquisiciones cuando sea apropiado.

Desde Londres, durísima radiografía del plan Milei: "Masacre científica"

La revista británica Times Higher Education, prestigiosa en el mundo por su ranking anual de universidades, publicó una durísima radiografía de la política de desfinanciamiento a la ciencia y la investigación de Javier Milei, y advirtió sobre su posible expansión en la región a partir del ascenso de otros gobiernos de derecha alineados con Donald Trump.

La publicación recolecta en un extenso trabajo distintos testimonios de académicos e investigadores argentinos a partir de los que concluye que el gobierno libertario produjo una "masacre con motosierra" sobre la ciencia del país.

El artículo sostiene que la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas del año pasado"fue el peor resultado posible" para las universidades públicas argentinas, que "ya padecían años de congelamiento presupuestario y alta inflación".

Reforma laboral: La obsesión de Milei naufraga en el calendario (y expone un fracaso)

Javier Milei está "obsesionado" con la reforma laboral, pero es difícil que logre aprobarla en sesiones extraordinarias. El calendario apremia y podría convertirse en un gran fracaso para el Presidente.

Por más que el Senado logre la media sanción el próximo miércoles 11/02, de todos modos parece poco probable que Diputados pueda aprobarla durante la sesiones extraordinarias que finalizan el 27 de febrero.

El reglamento de la Cámara baja establece que los dictámenes, para que sean válidos, deben despacharse 10 días antes de que culmine el período parlamentario -en este caso, el extraordinario-. Por eso, la posibilidad de que dictamine y sancione la reforma laboral en Diputados en extraordinarias suena muy complicado. Y los feriados de Carnaval complican el calendario.

milei-bullrich

Los tiempos no dan, y más allá de que se puede retomar el tratamiento en sesiones ordinarias a partir de marzo, esto implicaría un gran fracaso para Javier Milei, que no logró la aprobación de la reforma que lo "obsesiona" en el lapso previsto de extraordinarias. Si para una reforma laboral el Gobierno necesita 4 meses, teniendo en cuenta la amplia victoria en las elecciones legislativas (con el consiguiente aumento de bancas en ambas Cámaras), y encima será una reforma diezmada por los cambios que tendrán que introducirle para lograr el respaldo de los dialoguistas, suena más a bochorno que a otra cosa... Con este contexto de triunfo electoral y más bancas - además de más aliados- demorar tantos meses en sacar una reforma tiene gusto a poco: ¿cuántas reformas podrá aprobar en un año?

También en este fracaso se podría incluir a Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria en el Senado, que no logró cerrar acuerdos en el tiempo previsto, para que la sesión se realice antes y garantizar así que den los tiempos...

3 meses después, se firmó el acuerdo comercial entre USA y Argentina

La Argentina y USA firmaron este jueves el acuerdo comercial que se había anunciado hace casi 3 meses. Lo confirmaron tanto el canciller, Pablo Quirno, como el embajador de la Casa Blanca en Buenos Aires, Peter Lamelas.

image

El contenido del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco es aún desconocido y se esperan los detalles en las próximas horas. Pero la rúbrica es otro elemento que afianza la alianza que el gobierno argentino selló con el republicano.

