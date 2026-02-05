Javier Milei / Luis Caputo: Que el FMI nos perdone

Otra jornada movidita en la Argentina, con el Gobierno de Javier Milei intentando recuperar agenda -y desviar el foco del escándalo por la postergación del nuevo índice de precios al consumidor- al activar nuevamente la embestida contra el periodismo vía el lanzamiento de una Oficina de Respuesta Oficial para combatir lo que ellos consideran "fake news" (no fueron pocos los que recordaron el "Ministerio de la Verdad" de la novela '1984' de George Orwell...).
REM del BCRA: Se espera más inflación, menos actividad que antes y dólar a $1.750
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central ( BCRA), mostró un ajuste al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo, junto con una caída en la actividad económica y una fuerte suba de tasas. Con esto, el mercado muestra que por el momento no percibe cambios positivos en la economía.
El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero, que contó con la participación de 45 analistas, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país.
En este relevamiento, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,4% para enero, lo que implicó un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del REM previo.
A nivel anual, estiman una tasa de inflación de 2026 será 22,4%. Para el Top10 (quienes mostraron mayor precisión en sus pronósticos anteriores) llega a 24,5%, más de 2 puntos por encima de la estimación anterior.
En materia de actividad económica, los analistas del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad creció 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del trimestre previo, una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.
Hacia adelante, proyectan una recuperación gradual, con crecimiento de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y de 1% en el segundo trimestre, sin cambios en relación con las estimaciones previas. Para el promedio de 2026, el REM espera que el PIB real sea 3,2% superior al de 2025, aunque con un recorte de 0,3 puntos. El Top 10, en cambio, proyecta un crecimiento más moderado, de 2,7% anual.
Respecto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones situó al dólar en $1.475 para febrero de 2026, mientras que para diciembre se espera un valor de $1.750, lo que implicaría una variación interanual del 20,9%.
Deja tu comentario