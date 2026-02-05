El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado hoy, 05/02, por el Banco Central ( BCRA), mostró un ajuste al alza en las proyecciones de inflación de corto plazo, junto con una caída en la actividad económica y una fuerte suba de tasas. Con esto, el mercado muestra que por el momento no percibe cambios positivos en la economía.
EL MERCADO ESPERA MÁS INFLACIÓN
REM: Se espera más inflación, menos actividad que antes y dólar a $1.750
El relevamiento REM del BCRA ajustó al alza la inflación de enero, fuerte aumento de tasas de interés y proyectó un dólar a $1.750.
El informe se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero, que contó con la participación de 45 analistas, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras del país.
Inflación de 2,4% en enero
En este relevamiento, los participantes estimaron una inflación mensual de 2,4% para enero, lo que implicó un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del REM previo. La misma variación fue proyectada por el grupo del Top 10, conformado por quienes mostraron mayor precisión en sus pronósticos anteriores.
Ayer, el ministro Luis Caputo dijo que la inflación de enero sería similar al mes anterior, alrededor de 2,8%.
En línea con ese diagnóstico, las estimaciones para la inflación núcleo también se ubicaron en 2,4% mensual para enero, tanto para el promedio del relevamiento como para el Top 10, reflejando una aceleración frente a las proyecciones del informe anterior.
A nivel anual, estiman una tasa de inflación de 2026 será 22,4%. Para el Top10, llega a 24,5%, más de 2 puntos por encima de la estimación anterior.
Se espera una caída en la actividad económica
En materia de actividad económica, los analistas del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad creció 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del trimestre previo, una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.
Hacia adelante, proyectan una recuperación gradual, con un crecimiento de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y de 1,0% en el segundo trimestre, sin cambios en relación con las estimaciones previas. Para el promedio de 2026, el REM espera que el PIB real sea 3,2% superior al de 2025, aunque con un recorte de 0,3 puntos. El Top 10, en cambio, proyecta un crecimiento más moderado, de 2,7% anual.
Menos desempleo proyectado
El mercado laboral también mostró señales de estabilidad. La tasa de desocupación abierta fue estimada en 6,7% para el cuarto trimestre de 2025, levemente por debajo del REM previo. Para fines de 2026, el conjunto de analistas prevé una tasa de 6,6%, mientras que el Top 10 mantiene su proyección en 6,7% para ambos períodos.
Fuerte suba en expectativas de tasas de interés
En cuanto a tasas de interés, el REM anticipó una TAMAR de bancos privados de 31,8% TNA para febrero, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,6%, lo que implicó una fuerte suba frente al relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la proyección se ubica en 22,4% TNA, con una TEM de 1,8%.
Se espera un dólar de $1.750 para fin de año
Respecto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones situó al dólar en $1.475 para febrero de 2026, mientras que para diciembre se espera un valor de $1.750, lo que implicaría una variación interanual del 20,9%.
Finalmente, el REM proyectó para 2026 un superávit comercial de USD 11.175 millones, impulsado por exportaciones por USD 91.885 millones e importaciones por USD 80.710 millones. En el plano fiscal, los analistas estimaron un superávit primario de $16,0 billones, con un piso de expectativas que ningún participante ubicó por debajo de los $9,0 billones.
Este relevamiento muestra que, con excepción de algunas variables, la expectativa del mercado es hacia una mayor inflación, menor actividad económica y fuerte crecimiento de la tasa de interés, perjudicando aun más a la economía real.
