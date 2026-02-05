REM: Se espera más inflación, menos actividad que antes y dólar a $1.750

image Expectativas de inflación. Fuente: REM enero - BCRA.

A nivel anual, estiman una tasa de inflación de 2026 será 22,4%. Para el Top10, llega a 24,5%, más de 2 puntos por encima de la estimación anterior.

Se espera una caída en la actividad económica

En materia de actividad económica, los analistas del REM estimaron que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad creció 0,1% en el cuarto trimestre de 2025 respecto del trimestre previo, una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

Hacia adelante, proyectan una recuperación gradual, con un crecimiento de 0,9% en el primer trimestre de 2026 y de 1,0% en el segundo trimestre, sin cambios en relación con las estimaciones previas. Para el promedio de 2026, el REM espera que el PIB real sea 3,2% superior al de 2025, aunque con un recorte de 0,3 puntos. El Top 10, en cambio, proyecta un crecimiento más moderado, de 2,7% anual.

Menos desempleo proyectado

El mercado laboral también mostró señales de estabilidad. La tasa de desocupación abierta fue estimada en 6,7% para el cuarto trimestre de 2025, levemente por debajo del REM previo. Para fines de 2026, el conjunto de analistas prevé una tasa de 6,6%, mientras que el Top 10 mantiene su proyección en 6,7% para ambos períodos.

Fuerte suba en expectativas de tasas de interés

En cuanto a tasas de interés, el REM anticipó una TAMAR de bancos privados de 31,8% TNA para febrero, equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,6%, lo que implicó una fuerte suba frente al relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la proyección se ubica en 22,4% TNA, con una TEM de 1,8%.

image Expectativa de tasas de interés. Fuente: REM - BCRA.

Se espera un dólar de $1.750 para fin de año

Respecto al tipo de cambio, la mediana de las proyecciones situó al dólar en $1.475 para febrero de 2026, mientras que para diciembre se espera un valor de $1.750, lo que implicaría una variación interanual del 20,9%.

Finalmente, el REM proyectó para 2026 un superávit comercial de USD 11.175 millones, impulsado por exportaciones por USD 91.885 millones e importaciones por USD 80.710 millones. En el plano fiscal, los analistas estimaron un superávit primario de $16,0 billones, con un piso de expectativas que ningún participante ubicó por debajo de los $9,0 billones.

Este relevamiento muestra que, con excepción de algunas variables, la expectativa del mercado es hacia una mayor inflación, menor actividad económica y fuerte crecimiento de la tasa de interés, perjudicando aun más a la economía real.

