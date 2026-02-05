Llega "Daga Atlántica" el gran ejercicio militar conjunto Argentina - USA

"Daga Atlántica"

Esta claro que tanto Milei como su par del norte buscar acercar posiciones para temas que en ambos casos, son de conveniencia política territorial. Washington, reflexiona el medio porteño, busca marcar su dominio ensuelo latinoamericano, en el que los chinos extendieron su influencia económica, logística y de telecomunicaciones.

El ejercicio militar tiene fecha y hora de comeinzo, era sabido en medios politicos que figuraba entre los planes del Comando Sur de EE.UU. para América Latina durante 2026, pero lo diferente esta vez resultan los125 militares de Estados Unidos, que viajarán a Córdoba primero, luego podrían realizar cada uno o dos años.

Las versiones aegurán que para el ejercicio vendrán sistemas tecnológicos integrados de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras y Ciberdefensa (C5ISR) con cuatro helicópteros.

Pocos detalles

Por lo pronto poco se sabe de semejante despliegue. apenas que comenzarán el 6 de abril alllí estarán unidades de élite estadounidenses y tropas argentinas, comandadas por el ministro de Defensa Carlos Presti y en lo militar por el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcello Della Nogare, invitado a la cumbre en el Pentágono para este año.

Veremos maniobras complejas de contraterrorismo, rescate de rehenes y acciones conjuntas de alta intensidad y también, presencia de Boinas Verdes del Ejército, del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFSOC) y de unidades del Cuerpo de Marines.

