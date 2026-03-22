Impacto total en Argentina. Reese Witherspoon, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, visitó el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) y recorrió las salas llenas de visitantes sin que nadie la identificara. ¿Por qué vino? Lee la nota.
HOLLYWOOD EN ARGENTINA
Furor en el Malba: Reese Witherspoon recorrió Buenos Aires y nadie la reconoció
Reese Witherspoon visitó Buenos Aires y cumplió 50 años paseando por la Plaza de Mayo. El museo Malba reveló la primicia con una foto que sorprendió a todos.
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Reese Witherspoon de incógnita entre Frida Kahlo y Antonio Berni
El museo lo confirmó con una foto en sus redes sociales, que se volvió viral en minutos: "¡Sí! Era Reese Witherspoon. Con las salas llenas y todas las miradas puestas en las obras, casi nadie la reconoció", escribieron desde la cuenta oficial del Malba, aprovechando para saludarla por su cumpleaños número 50.
La actriz, conocida amante del arte, aprovechó su estadía porteña para recorrer la colección permanente del Malba, que reúne más de 700 obras de arte latinoamericano del siglo XX y XXI. Entre los artistas que pudo apreciar figuran Diego Rivera, Xul Solar y la mismísima Frida Kahlo.
Lo delirante del episodio es que ninguno de los visitantes presentes ese domingo pareció percatarse de que la protagonista de Legalmente rubia estaba parada a su lado, contemplando las mismas obras. La actriz, que tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram, logró lo que pocos famosos consiguen: pasar completamente desapercibida.
Cumpleaños con la Casa Rosada de fondo
Witherspoon eligió Buenos Aires para celebrar su medio siglo de vida y no se guardó nada. En su cuenta de Instagram publicó un carrusel de fotos con el mensaje: "Cumplo 50 hoy… ¡hay que reír todos los días que se pueda!".
Entre las imágenes se destacó una postal desde la Plaza de Mayo: vestido negro con lunares blancos, anteojos oscuros y la estatua de San Martín de fondo. Un recuerdo bien porteño para la actriz que también brilló junto a Jennifer Aniston en The Morning Show.
La visita no tuvo agenda oficial. Witherspoon llegó acompañada por su pareja, el financista alemán Oliver Haarmann, y también pasó por el restaurante Roux, en Recoleta, donde cenó con el chef Martín Rebaudino. "Un honor haberla recibido en nuestra casa", escribió el local en sus redes.
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