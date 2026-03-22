Furor en el Malba: Reese Witherspoon recorrió Buenos Aires y nadie la reconoció

Cumpleaños con la Casa Rosada de fondo

Witherspoon eligió Buenos Aires para celebrar su medio siglo de vida y no se guardó nada. En su cuenta de Instagram publicó un carrusel de fotos con el mensaje: "Cumplo 50 hoy… ¡hay que reír todos los días que se pueda!".

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Entre las imágenes se destacó una postal desde la Plaza de Mayo: vestido negro con lunares blancos, anteojos oscuros y la estatua de San Martín de fondo. Un recuerdo bien porteño para la actriz que también brilló junto a Jennifer Aniston en The Morning Show.

La visita no tuvo agenda oficial. Witherspoon llegó acompañada por su pareja, el financista alemán Oliver Haarmann, y también pasó por el restaurante Roux, en Recoleta, donde cenó con el chef Martín Rebaudino. "Un honor haberla recibido en nuestra casa", escribió el local en sus redes.

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