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BAJO LA CONSIGNA "NO KINGS"

Robert De Niro convocó a todo USA para salir a la calle el 28/3 contra Trump

Busca el célebre actor Robert De Niro que se produzca el 28 de marzo la mayor protesta en la historia de USA contra una administración nacional.

22 de marzo de 2026 - 20:06
Robert De Niro y Donald Trump

Robert De Niro y Donald Trump

La manifestación tendrá como consigna “No Kings” (sin reyes) y se realizará en más de 3.000 ciudades de USA como respuesta a las políticas represivas de la administración Donald Trump y a favor de las banderas esgrimidas en distintos medios de comunicación por Robert De Niro.

La convocatoria busca movilizar a ciudadanos a manifestarse en las calles de manera pacífica, con especial atención a seguridad y asistencia legal.

Robert De Niro declaró:

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“Me siento traicionado por mi propio país. Trump es un enemigo de este país”. “Me siento traicionado por mi propio país. Trump es un enemigo de este país”.

Robert De Niro
Robert De Niro actuó en más de medio centenar de filmes

Robert De Niro actuó en más de medio centenar de filmes

La tensión entre ambos comenzó hace una década cuando el actor de Taxi Driver criticó duramente al presidente, llamándolo “payaso”.

En 2025, en el Festival de Cannes, lo describió como el “presidente grosero de Estados Unidos”.

Embed - Robert De Niro: Nadie vota por la guerra

Por su parte, Trump le respondió en su red Truth Social, calificandolo de “enfermo y senil” y sugiriendo que se “ suba a un barco y se vaya del país”.

Robert de Niro en su papel más difìcil

El aclamado ganador de dos premios Oscar es conocido por sus críticas políticas en las que ha expresado su gran temor por el futuro de la súper potencia.

No importa si eres demócrata, republicano o independiente. Nadie votó por nuevas guerras, nadie votó por precios más altos en la gasolinera, nadie votó por precios más altos en los supermercados, nadie votó por precios más altos en el mercado inmobiliario, nadie votó por matones enmascarados por el gobierno disparando a nuestros ciudadanos en las calles, nadie votó por deportar a nuestros buenos vecinos. No importa si eres demócrata, republicano o independiente. Nadie votó por nuevas guerras, nadie votó por precios más altos en la gasolinera, nadie votó por precios más altos en los supermercados, nadie votó por precios más altos en el mercado inmobiliario, nadie votó por matones enmascarados por el gobierno disparando a nuestros ciudadanos en las calles, nadie votó por deportar a nuestros buenos vecinos.

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Robert de Niro con Luis Brandoni

Robert de Niro con Luis Brandoni

Trump ignoró los cuestionamientos y aseguró:

“La buena noticia es que Estados Unidos es ahora más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo completamente locos!”

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