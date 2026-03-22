Robert De Niro convocó a todo USA para salir a la calle el 28/3 contra Trump

En 2025, en el Festival de Cannes, lo describió como el “presidente grosero de Estados Unidos”.

Embed - Robert De Niro: Nadie vota por la guerra

Por su parte, Trump le respondió en su red Truth Social, calificandolo de “enfermo y senil” y sugiriendo que se “ suba a un barco y se vaya del país”.

Robert de Niro en su papel más difìcil

El aclamado ganador de dos premios Oscar es conocido por sus críticas políticas en las que ha expresado su gran temor por el futuro de la súper potencia.

No importa si eres demócrata, republicano o independiente. Nadie votó por nuevas guerras, nadie votó por precios más altos en la gasolinera, nadie votó por precios más altos en los supermercados, nadie votó por precios más altos en el mercado inmobiliario, nadie votó por matones enmascarados por el gobierno disparando a nuestros ciudadanos en las calles, nadie votó por deportar a nuestros buenos vecinos. No importa si eres demócrata, republicano o independiente. Nadie votó por nuevas guerras, nadie votó por precios más altos en la gasolinera, nadie votó por precios más altos en los supermercados, nadie votó por precios más altos en el mercado inmobiliario, nadie votó por matones enmascarados por el gobierno disparando a nuestros ciudadanos en las calles, nadie votó por deportar a nuestros buenos vecinos.

image Robert de Niro con Luis Brandoni

Trump ignoró los cuestionamientos y aseguró:

“La buena noticia es que Estados Unidos es ahora más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo completamente locos!”