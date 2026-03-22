La manifestación tendrá como consigna “No Kings” (sin reyes) y se realizará en más de 3.000 ciudades de USA como respuesta a las políticas represivas de la administración Donald Trump y a favor de las banderas esgrimidas en distintos medios de comunicación por Robert De Niro.
BAJO LA CONSIGNA "NO KINGS"
Robert De Niro convocó a todo USA para salir a la calle el 28/3 contra Trump
Busca el célebre actor Robert De Niro que se produzca el 28 de marzo la mayor protesta en la historia de USA contra una administración nacional.
La convocatoria busca movilizar a ciudadanos a manifestarse en las calles de manera pacífica, con especial atención a seguridad y asistencia legal.
Robert De Niro declaró:
La tensión entre ambos comenzó hace una década cuando el actor de Taxi Driver criticó duramente al presidente, llamándolo “payaso”.
En 2025, en el Festival de Cannes, lo describió como el “presidente grosero de Estados Unidos”.
Por su parte, Trump le respondió en su red Truth Social, calificandolo de “enfermo y senil” y sugiriendo que se “ suba a un barco y se vaya del país”.
Robert de Niro en su papel más difìcil
El aclamado ganador de dos premios Oscar es conocido por sus críticas políticas en las que ha expresado su gran temor por el futuro de la súper potencia.
Trump ignoró los cuestionamientos y aseguró:
“La buena noticia es que Estados Unidos es ahora más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca, ¡y eso los está volviendo completamente locos!”