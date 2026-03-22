El 59% de los estadounidenses rechaza la guerra de Trump, según Reuters/Ipsos

En el frente norte, la situación con Hezbolá en el Líbano también se agravó. Israel informó el asalto a emplazamientos del grupo armado, mientras que los servicios de emergencia reportaron la primera víctima mortal en un kibutz israelí por fuego libanés desde el inicio de esta escalada el 2 de marzo.

Caos en el mercado petrolero y riesgo de inflación mundial

¿Cómo afecta este conflicto al bolsillo del consumidor global?. La guerra iniciada el 28 de febrero ya ha causado más de 2.000 muertes y una convulsión económica sin precedentes. Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en cuatro años tras el cierre de facto del Estrecho de Ormuz.

Analistas de mercado como Tony Sycamore, de IG, advierten que la "bomba de relojería" de 48 horas puesta por Trump generará caídas en las bolsas este lunes. En Europa, el impacto ya es tangible: los precios del gas se dispararon un 35% la semana pasada debido a la interrupción del suministro de gas natural licuado, según OILPRICE.com

La interconexión de la red eléctrica iraní con sus plantas de combustible sugiere que un ataque estadounidense provocaría apagones masivos, afectando incluso a países vecinos como Qatar y Kuwait, que dependen de plantas de desalinización en la costa del Golfo para obtener agua potable.

León XIII: "Escándalo para la humanidad"

Mientras los marines estadounidenses y lanchas de desembarco se dirigen a la región, las voces internacionales claman por un cese al fuego. El Papa León XIII calificó el sufrimiento causado por esta guerra como un "escándalo para toda la humanidad", haciendo un llamado urgente a la diplomacia antes de que el daño sea irreversible.

Trump debe recordar Rusia-Ucrania o se hunde

Sin embargo, la retórica en Washington y en Teherán no cede. Mientras Trump insiste en su política de "presión máxima" para reabrir las rutas comerciales, Irán demuestra su capacidad de fuego con misiles que pueden alcanzar objetivos a miles de kilómetros. La estabilidad de la alianza occidental de la posguerra está bajo fuego.

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