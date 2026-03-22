El presidente estadounidense, Donald Trump, y el régimen de Irán intensificaron sus amenazas de ataques directos contra objetivos energéticos en el Golfo. Según reportó la agencia Reuters, esta escalada bélica ha disparado la incertidumbre en los mercados globales ante el temor de una crisis de suministro irreversible.
LA CAÍDA DEL ÍDOLO DE LOS PIES DE BARRO
El 59% de los estadounidenses rechaza la guerra de Trump, según Reuters/Ipsos
El conflicto con Irán erosiona la imagen de Donald Trump ante las elecciones legislativas del 19/11 y para el Papa León XIII esta guerra es un escándalo
¿Cuál es el detonante de esta nueva fase del conflicto del Golfo?
El mandatario norteamericano lanzó un ultimátum de 48 horas para que Teherán abra completamente el Estrecho de Ormuz. De lo contrario, prometió "destruir" las centrales eléctricas iraníes, una medida que paralizaría refinerías y terminales de exportación fundamentales para la región.
Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que cualquier agresión resultará en la destrucción de toda la infraestructura energética y de desalinización de USA en Oriente Medio. Teherán sostiene que el paso marítimo permanece abierto, excepto para aquellos que considera "enemigos".
Alerta máxima: Misiles sobre Israel y el reactor de Dimona
La tensión militar alcanzó un punto crítico durante la madrugada de hoy, domingo 22/3. Las sirenas antiaéreas sonaron en todo Israel tras el lanzamiento de misiles balísticos desde Irán. Los ataques dejaron decenas de heridos en las ciudades de Arad y Dimona, impactando peligrosamente cerca del reactor nuclear secreto israelí.
En respuesta, el ejército israelí anunció represalias directas contra Teherán. Simultáneamente, el conflicto se expande hacia el Océano Índico, donde Irán disparó misiles de largo alcance (4.000 km) contra la base militar de Diego García. Esta ampliación del radio de combate confirma que el riesgo ya trasciende las fronteras del Golfo Pérsico.
En el frente norte, la situación con Hezbolá en el Líbano también se agravó. Israel informó el asalto a emplazamientos del grupo armado, mientras que los servicios de emergencia reportaron la primera víctima mortal en un kibutz israelí por fuego libanés desde el inicio de esta escalada el 2 de marzo.
Caos en el mercado petrolero y riesgo de inflación mundial
¿Cómo afecta este conflicto al bolsillo del consumidor global?. La guerra iniciada el 28 de febrero ya ha causado más de 2.000 muertes y una convulsión económica sin precedentes. Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto en cuatro años tras el cierre de facto del Estrecho de Ormuz.
Analistas de mercado como Tony Sycamore, de IG, advierten que la "bomba de relojería" de 48 horas puesta por Trump generará caídas en las bolsas este lunes. En Europa, el impacto ya es tangible: los precios del gas se dispararon un 35% la semana pasada debido a la interrupción del suministro de gas natural licuado, según OILPRICE.com
La interconexión de la red eléctrica iraní con sus plantas de combustible sugiere que un ataque estadounidense provocaría apagones masivos, afectando incluso a países vecinos como Qatar y Kuwait, que dependen de plantas de desalinización en la costa del Golfo para obtener agua potable.
León XIII: "Escándalo para la humanidad"
Mientras los marines estadounidenses y lanchas de desembarco se dirigen a la región, las voces internacionales claman por un cese al fuego. El Papa León XIII calificó el sufrimiento causado por esta guerra como un "escándalo para toda la humanidad", haciendo un llamado urgente a la diplomacia antes de que el daño sea irreversible.
Trump debe recordar Rusia-Ucrania o se hunde
Sin embargo, la retórica en Washington y en Teherán no cede. Mientras Trump insiste en su política de "presión máxima" para reabrir las rutas comerciales, Irán demuestra su capacidad de fuego con misiles que pueden alcanzar objetivos a miles de kilómetros. La estabilidad de la alianza occidental de la posguerra está bajo fuego.
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