10 grandes magnates que mantuvieron hábitos propios de personas humildes

A sus 95 años, según el portal CNBC, detalla que vive desde 1958 en una casa de 5 habitaciones que compró por US$ 31.500 en Nebraska.

image Casa de Warren Buffet en Omaha

La casa de Buffet se encuentra ubicada en una calle promedio de Omaha pero su ubicación le permite trasladarse con facilidad a la sede corporativa de Berkshire Hathaway, la empresa que fundó y que es dueña de marcas como Geico, Clayton Homes o Dairy Queen. También, tiene participaciones en Coca-Cola y American Express. La casa de Buffet se encuentra ubicada en una calle promedio de Omaha pero su ubicación le permite trasladarse con facilidad a la sede corporativa de Berkshire Hathaway, la empresa que fundó y que es dueña de marcas como Geico, Clayton Homes o Dairy Queen. También, tiene participaciones en Coca-Cola y American Express.

el-euromillones-de-inditex-amancio-ortega-ya-analiza-la-reinversion-de-su-dividendo.jpeg Amancio Ortega, Zara

3-Amancio Ortega (Zara), US$ 124.000 millones

El hombre más rico de España, creador de Inditex: almuerza a diario en el comedor de empleados de su propia empresa donde se consumen alimentos del “kilómetro cero” (generados cerca del lugar de consumo).

Veranea junto a su familia desde hace décadas en La Coruña y visita allì siempre la misma cafetería.

Tim Cook habló por primera vez en público sobre su homosexualidad. Tim Cook, Google

4-Tim Cook, Apple (US$ 2.500 millones)

Vive en un discreto condominio y compra ofertas de ropa por catálogo. Incluso, se ha recortado varias veces su sueldo (a veces la poda anual llega al 40% de sus ingresos).

Buena parte de la fortuna de Tim Cook suele ser donada a la beneficencia.

El CEO de la firma más valiosa del mundo es una persona de vida sencilla sin grandes derroches. Reside desde años en Palo Alto, California.

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5-Ingvar Kamprad, IKEA, tenía más de US$ 58.000 millones

El fundador de la famosa compañía sueca de muebles viajaba en avión en clase económica, se hospedaba en hoteles económicos y condujo durante más de 2 décadas un Volvo de 1993.

Compraba su ropa en tiendas de barrio, jamás adquiría marcas costosas. El empresario señalaba que la clave que lo llevó al éxito era de lo más sencilla: jamás gastar más de la cuenta.

Era conocido por sus hábitos frugales pero logró tal éxito con sus creaciones que se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. De hecho, cuando murió en 2018 era el octavo en la lista mundial. Era conocido por sus hábitos frugales pero logró tal éxito con sus creaciones que se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta. De hecho, cuando murió en 2018 era el octavo en la lista mundial.

En 1976, distribuyó el denominado “ Testamento de un comerciante de muebles”.

Era un folleto con pautas que los empleados de Ikea debían seguir: “desperdiciar recursos es un pecado mortal en Ikea”.

Carlos Slim P.jpg Carlos Slim

6-Carlos Slim, Telmex, US$ 60.000 millones

El empresario nacido en México fue durante varios años el hombre más rico del mundo.

Es accionista es más de 200 empresas alrededor del mundo y tiene su propia petrolera.

En lugar de darse una vida de rey, se maneja de manera humilde, pues vive en la misma casa de 6 habitaciones que hace 20 años. Reside muy cerca de su oficina, prefiere manejar su propio auto y disfruta mucho la compañía de su familia. En lugar de darse una vida de rey, se maneja de manera humilde, pues vive en la misma casa de 6 habitaciones que hace 20 años. Reside muy cerca de su oficina, prefiere manejar su propio auto y disfruta mucho la compañía de su familia.

image Charles Chuck Feeney

7-Chuck Feenney, Duty Free (donó US$ 8.000 millones).

No tenía casa ni auto y usaba relojes de US$ 15. Fue un empresario y filántropo estadounidense que amasó su fortuna como cofundador de Duty Free Shoppers Group, la cadena de tiendas libres de impuestos especializada en productos de lujo con sede en Hong Kong.

Además, fue el fundador de Atlantic Philanthropies, una de las fundaciones benéficas privadas más grandes del mundo. Feeney donó su fortuna en secreto durante muchos años, optando por el anonimato.

Se graduó de la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell en 1956 y siempre supo que el dinero que provocaba el consumo y el lujo debía ser devuelto luego en obras de caridad. Vivió hasta 2013 de forma sumamente austera. Se graduó de la Escuela de Administración Hotelera de la Universidad de Cornell en 1956 y siempre supo que el dinero que provocaba el consumo y el lujo debía ser devuelto luego en obras de caridad. Vivió hasta 2013 de forma sumamente austera.

Larry Page y Sergey Brin. Sergey Brin, junto a Larry Page (Google)

8-Sergey Brin, Google, US$ 110.000 millones

A pesar de ser uno de los famosos fundadores del motor de búsqueda de información más popular del mundo, prefiere usar los medios de transporte convencionales como el subterráneo o el autobús para ir a su trabajo.

Junto con su pareja han donado millones de dólares a proyectos humanitarios.Un claro ejemplo de ello fue el obsequio que hicieron por US$ 160 millones para la investigación del Parkinson.

Arnold Schwarzenegger

9-Arnold Schwarzenegger, US$ 1.100 millones

Es una celebridad de clase mundial, pero jamás ha sido presumido.

Cada vez que puede les corta el cabello a sus hijos como forma de “ahorrar dinero” y muestra de amor. Es un fiel creyente de que las mejores cosas de la vida son gratis.

Fue gobernador del Estado de California y triunfó en Estados Unidos pero suele volver a su Austria natal para disfrutar de sencillas cabañas en los Alpes. Fue gobernador del Estado de California y triunfó en Estados Unidos pero suele volver a su Austria natal para disfrutar de sencillas cabañas en los Alpes.

Keanu Reeves

10-Keanu Reeves, US$ 350 millones

Si bien aún no es un billonario, Forbes predice que lo serán dentro de algunos años debido a su vigencia en la pantalla grande y al estilo de vida humilde que practica este actor.

Luce a diario un poco cuidado hacia su apariencia. Ello lo ha convertido en un motivo de burla en las redes sociales.

A menudo, no es reconocido y hasta lo han discriminado por su aspecto en los restaurantes norteamericanos. Usa ropa simple y, por ejemplo, se traslada por el subterráneo de Nueva York como cualquier persona común sin ser reconocido. A menudo, no es reconocido y hasta lo han discriminado por su aspecto en los restaurantes norteamericanos. Usa ropa simple y, por ejemplo, se traslada por el subterráneo de Nueva York como cualquier persona común sin ser reconocido.