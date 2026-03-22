Estados Unidos tiene el récord (902), seguido por la República Popular de China (516, incluyendo a la isla de Hong Kong) e India (205): sin embargo, algunos de los grandes empresarios siguen viviendo de manera sencilla, como cualquier persona de clase media.
"POBRES MILLONARIOS"
10 grandes magnates que mantuvieron hábitos propios de personas humildes
El club de billonarios (más de US$ 1.000 millones) nunca tuvo números tan grandes. Según Forbes, que los rastrea desde hace 4 décadas, ya suman más de 3.000.
1-Mark Zuckerberg, Meta (US$ 216.000 millones)
El creador de la red social Facebook usa siempre las mismas remeras y maneja un sencillo compacto Honda Fit, para no llamar la atención.
Mark vive en una pequeña casa rentada y siempre viste de manera informal. Su outfit cotidiano incluye jeans, remeras y zapatillas deportivas.
2-Warren Buffet, US$ 156.000 millones
El considerado “mejor inversor del mundo” desayuna a diario en cadenas de fast food por US$ 5.
A sus 95 años, según el portal CNBC, detalla que vive desde 1958 en una casa de 5 habitaciones que compró por US$ 31.500 en Nebraska.
3-Amancio Ortega (Zara), US$ 124.000 millones
El hombre más rico de España, creador de Inditex: almuerza a diario en el comedor de empleados de su propia empresa donde se consumen alimentos del “kilómetro cero” (generados cerca del lugar de consumo).
Veranea junto a su familia desde hace décadas en La Coruña y visita allì siempre la misma cafetería.
4-Tim Cook, Apple (US$ 2.500 millones)
Vive en un discreto condominio y compra ofertas de ropa por catálogo. Incluso, se ha recortado varias veces su sueldo (a veces la poda anual llega al 40% de sus ingresos).
Buena parte de la fortuna de Tim Cook suele ser donada a la beneficencia.
El CEO de la firma más valiosa del mundo es una persona de vida sencilla sin grandes derroches. Reside desde años en Palo Alto, California.
5-Ingvar Kamprad, IKEA, tenía más de US$ 58.000 millones
El fundador de la famosa compañía sueca de muebles viajaba en avión en clase económica, se hospedaba en hoteles económicos y condujo durante más de 2 décadas un Volvo de 1993.
Compraba su ropa en tiendas de barrio, jamás adquiría marcas costosas. El empresario señalaba que la clave que lo llevó al éxito era de lo más sencilla: jamás gastar más de la cuenta.
En 1976, distribuyó el denominado “ Testamento de un comerciante de muebles”.
Era un folleto con pautas que los empleados de Ikea debían seguir: “desperdiciar recursos es un pecado mortal en Ikea”.
6-Carlos Slim, Telmex, US$ 60.000 millones
El empresario nacido en México fue durante varios años el hombre más rico del mundo.
Es accionista es más de 200 empresas alrededor del mundo y tiene su propia petrolera.
7-Chuck Feenney, Duty Free (donó US$ 8.000 millones).
No tenía casa ni auto y usaba relojes de US$ 15. Fue un empresario y filántropo estadounidense que amasó su fortuna como cofundador de Duty Free Shoppers Group, la cadena de tiendas libres de impuestos especializada en productos de lujo con sede en Hong Kong.
Además, fue el fundador de Atlantic Philanthropies, una de las fundaciones benéficas privadas más grandes del mundo. Feeney donó su fortuna en secreto durante muchos años, optando por el anonimato.
8-Sergey Brin, Google, US$ 110.000 millones
A pesar de ser uno de los famosos fundadores del motor de búsqueda de información más popular del mundo, prefiere usar los medios de transporte convencionales como el subterráneo o el autobús para ir a su trabajo.
Junto con su pareja han donado millones de dólares a proyectos humanitarios.Un claro ejemplo de ello fue el obsequio que hicieron por US$ 160 millones para la investigación del Parkinson.
9-Arnold Schwarzenegger, US$ 1.100 millones
Es una celebridad de clase mundial, pero jamás ha sido presumido.
Cada vez que puede les corta el cabello a sus hijos como forma de “ahorrar dinero” y muestra de amor. Es un fiel creyente de que las mejores cosas de la vida son gratis.
10-Keanu Reeves, US$ 350 millones
Si bien aún no es un billonario, Forbes predice que lo serán dentro de algunos años debido a su vigencia en la pantalla grande y al estilo de vida humilde que practica este actor.
Luce a diario un poco cuidado hacia su apariencia. Ello lo ha convertido en un motivo de burla en las redes sociales.