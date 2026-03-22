Compras online: 70% de usuarios debutó comprando al exterior en 2025

El comercio electrónico en Argentina atraviesa una transformación significativa, impulsada por un cambio en los hábitos de consumo y un contexto económico que empuja a los usuarios a buscar mejores precios fuera del país. En 2025, siete de cada diez consumidores online hicieron compras al exterior por primera vez.
El crecimiento de las compras internacionales no es casual. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el porcentaje de usuarios que adquirieron productos fuera del país pasó del 37% en 2024 al 47% en 2025, consolidando una tendencia en expansión. Este salto está directamente vinculado a la búsqueda de precios más competitivos, mayor variedad de productos y mejores condiciones logísticas, según publicó Bloomberg Línea.
Por qué cambió el comportamiento del consumidor
Un factor clave detrás de este boom fue la flexibilización del régimen de importaciones para consumidores. A fines de 2024, el Gobierno amplió el límite para compras “puerta a puerta” de US$1.000 a US$3.000 por envío y eliminó aranceles para importaciones de hasta US$400 destinadas a uso personal, que solo pagan IVA. Estas medidas redujeron significativamente las barreras de entrada para los consumidores y facilitaron el acceso a plataformas internacionales.
En este contexto, marketplaces globales como Temu, Shein y Mercado Libre lideraron las ventas en el ecosistema digital argentino. La combinación de precios agresivos, promociones constantes y mejoras en los tiempos de entrega consolidó su penetración en el mercado local.
Sin embargo, el auge de las compras al exterior convive con un e-commerce doméstico que también mantiene dinamismo. Durante 2025, el sector alcanzó una facturación superior a los ARS$34 billones, con un crecimiento interanual del 55%. A su vez, se registraron 253 millones de órdenes de compra y un ticket promedio de ARS$134.519, lo que refleja tanto el aumento del volumen como el impacto de la inflación en los precios.
Dentro de los rubros que más se consumen online se encuentran los Pasajes y Turismo, seguido de Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y Tecnología.
Cantidad de consumidores
El universo de usuarios también se expandió. Más de 1,3 millones de personas se sumaron al comercio electrónico en el último año, alcanzando un total de 25,1 millones de compradores online. Además, seis de cada diez consumidores realizan compras al menos una vez al mes, lo que evidencia la consolidación del canal digital como parte estructural del consumo.
Desde el punto de vista económico, este fenómeno tiene múltiples implicancias. Por un lado, refleja una mayor apertura del consumo y una integración más profunda con el comercio global. Por otro, plantea desafíos para la industria local, que enfrenta una competencia creciente de productos importados, muchas veces a precios más bajos.
También impacta en la balanza comercial. Un aumento sostenido de las compras al exterior puede presionar la demanda de divisas, en un contexto donde la acumulación de reservas es una variable clave para la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, el crecimiento del consumo internacional aparece como una tensión potencial para la política económica.
Pagos y financiamiento del consumo
En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan liderando con el 67% de participación, impulsadas por la importancia del financiamiento. De hecho, ocho de cada diez consumidores consideran fundamental la posibilidad de pagar en cuotas, lo que subraya el rol del crédito en un contexto de ingresos ajustados.
En definitiva, el boom de compras al exterior no solo redefine el comportamiento de los consumidores, sino que también reconfigura el mapa del comercio en Argentina. Entre oportunidades y desafíos, el fenómeno expone una economía donde el precio, la financiación y el acceso global se convierten en variables cada vez más determinantes para el consumo.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 4 capítulos ideal para maratonear este finde largo
Mambrú no va a la guerra (no tiene con qué)
El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'
Banco Macro compra el 50% del Saenz y agita el mercado: Jugada que sacude todo