Compras online: 70% de usuarios debutó comprando al exterior en 2025

Dentro de los rubros que más se consumen online se encuentran los Pasajes y Turismo, seguido de Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y Tecnología.

Cantidad de consumidores

El universo de usuarios también se expandió. Más de 1,3 millones de personas se sumaron al comercio electrónico en el último año, alcanzando un total de 25,1 millones de compradores online. Además, seis de cada diez consumidores realizan compras al menos una vez al mes, lo que evidencia la consolidación del canal digital como parte estructural del consumo.

Desde el punto de vista económico, este fenómeno tiene múltiples implicancias. Por un lado, refleja una mayor apertura del consumo y una integración más profunda con el comercio global. Por otro, plantea desafíos para la industria local, que enfrenta una competencia creciente de productos importados, muchas veces a precios más bajos.

También impacta en la balanza comercial. Un aumento sostenido de las compras al exterior puede presionar la demanda de divisas, en un contexto donde la acumulación de reservas es una variable clave para la estabilidad macroeconómica. En ese sentido, el crecimiento del consumo internacional aparece como una tensión potencial para la política económica.

Pagos y financiamiento del consumo

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan liderando con el 67% de participación, impulsadas por la importancia del financiamiento. De hecho, ocho de cada diez consumidores consideran fundamental la posibilidad de pagar en cuotas, lo que subraya el rol del crédito en un contexto de ingresos ajustados.

En definitiva, el boom de compras al exterior no solo redefine el comportamiento de los consumidores, sino que también reconfigura el mapa del comercio en Argentina. Entre oportunidades y desafíos, el fenómeno expone una economía donde el precio, la financiación y el acceso global se convierten en variables cada vez más determinantes para el consumo.

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