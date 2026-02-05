La Argentina y USA firmaron el acuerdo comercial: Expectativas por los detalles

Respecto a los detalles, agregó que el convenio "tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energia, los minerales criticos, la infraestructura y la tecnologia".

"Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación", añade.

"El acuerdo será remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes", concluye el comunicado.

El acuerdo fue anunciado luego de una reunión que mantuvieron Quirno y el representante de Comercio de USA, Jamieson Greer, en su oficina de la capital estadounidense, informa clarín.com.

El canciller fue acompañado por Luis María Kreckler, secretario de Relaciones Económicas Internacionales y jefe negociador del acuerdo, el embajador Alec Oxenford y otros funcionarios de la sede diplomática.

El acuerdo macro había sido anunciado en noviembre y abarca aspectos como aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, propiedad intelectual, minerales críticos, acceso a los mercados agrícolas y regulaciones para bienes tecnológicos, entre varios puntos.

Se esperaba que fuesen Milei y Trump los que firmaran el texto final, pero finalmente eso fue concretado por funcionarios y a puertas cerradas.

Algunos puntos clave del acuerdo marco:

1) Reducción de Aranceles: Se contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a USA un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos.

2) Sector Agropecuario: La Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de USA, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna.

3) Minería y Energía: El acuerdo busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos.

4) Comercio Digital y Datos: La Argentina reconocerá a USA como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses.

5) Compromisos Laborales y de Propiedad Intelectual: Se acordó prohibir importaciones hechas con trabajo forzoso y la Argentina reforzará la protección de patentes (especialmente en fármacos) y el control de falsificaciones.

Según explicaron funcionarios al tanto de las negociaciones citados por lanación.com, hay temas que ahora podrían requerir reformas de leyes, otros que necesitarán la ratificación de tratados internacionales que deberían pasar por el Congreso, y otros de corte administrativo que se podrían hacer desde el Poder Ejecutivo.

