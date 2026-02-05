El Gobierno aclaró el jueves (05/02) por la tarde que enviará al Congreso el acuerdo de libre comercio firmado con Estados Unidos ya que el presidente Javier Milei “confía” en la “responsabilidad” de los legisladores, aclaró la Oficina del Presidente en un comunicado.
NECESITA APROBACIÓN
Confiado en los resultados: Milei cree que el acuerdo con USA pasa el Congreso
El Gobierno enviará al Congreso el acuerdo de comercio con Estados Unidos: Milei “confía” en la "responsabilidad" de los legisladores, señala el oficialismo.
El comunicado destaca que
Y añadió que el entendimiento apunta a
Este entendimiento detalla el texto
En iual orden el ministro Pablo Quinro aseguró que con el acuerdo “¡La Argentina será próspera!”:
Volviendo al comunicado de la oficina del Presidente agreguemos que considera valorar la ventajas.
Luego anticipó que el convenio
Mientras tanto se esperan datos que amplien las generalidades de las que Urgente24 dio cuenta más temprano por separado y de manera profusa.
