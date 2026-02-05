Se enfría la economía: 6ta caída consecutiva de la recaudación y la actividad económica no repunta

Desde Adcap Grupo Financiero también hicieron mención esta semana de la actividad económica: "Como señalamos la semana pasada, los indicadores apuntan a una actividad estancada en el cuarto trimestre de 2025, y las señales tempranas para el primer trimestre de 2026 —provenientes tanto de la agricultura como de los indicadores adelantados de consumo e inversión— muestran un panorama similar”.

Por otra parte, el estancamiento de la actividad y de la recuperación de los salarios también, tuvo además otro correlato en este período: la caída del consumo y la suba del endeudamiento de las familias. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la mora en las financiaciones a las familias alcanzó el 8,8% del total de la cartera, un aumento mensual que llevó el indicador a su nivel más alto desde 2010.

"Nos resulta relevante seguir monitoreando la dinámica que está experimentando la calidad de cartera del sistema financiero, que muestra un deterioro en el repago de los préstamos a las familias. Gran parte de esta merma en el estado de deudor se explica por los préstamos personales y las tarjetas de crédito", aseguró Aurum Valores.

Esto se suma a los datos de la economía real y del consumo conocidos en los últimos días: una situación actual de ventas en supermercados que sigue mostrando mayor peso de evaluaciones negativas y un optimismo de cara al futuro que se retrajo tras fin de año, ampliaron desde el mismo informe.

Mientras más datos confirman que el consumo sigue estancado y que ni siquiera los créditos ayudan:

Impacto en las transferencias a provincias

Por otra parte, la caída de los recursos tuvo un impacto directo sobre las transferencias automáticas a las provincias, que se redujeron cerca de 8% en términos reales. Esta contracción complica el margen fiscal de los gobiernos provinciales.

En relación con Ganancias, el tributo aportó 3,4 billones pesos, con un incremento nominal del 32,4%, lo que implica que, descontada la inflación, la recaudación se mantuvo prácticamente en el mismo nivel real que en enero del año pasado.

Un comportamiento similar se observó en el Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios, que creció 31,9% nominal hasta 1,4 billones de pesos, quedando estancado en términos reales.

Los recursos de la Seguridad Social también mostraron una leve caída real. Los ingresos crecieron 27 por ciento nominal, frente a una inflación estimada en torno al 32%, totalizando 5,4 billones de pesos.

En el comercio exterior, los derechos de exportación aumentaron apenas 21% nominal, hasta 426.834 millones de pesos, mientras que los derechos de importación subieron 14,8%, alcanzando 571.440 millones de pesos. ARCA atribuyó este desempeño, en parte, a la rebaja de retenciones al sector agropecuario y a un menor volumen de importaciones.

Por su parte, Bienes Personales aportó 54.758 millones de pesos, con un incremento nominal del 14,2%, de impacto marginal sobre el total.

Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), enero marcó la sexta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional. El instituto estimó un descenso del 7,4% real.

