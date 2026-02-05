SANTA FE. En la antesala al inicio del ciclo lectivo, el intendente, Juan Pablo Poletti, reconoció que el boleto de colectivo podría sufrir un aumento en febrero, en el marco del estudio tarifario. La evaluación se realiza luego del pedido de actualización del 33% presentado por las empresas prestatarias ante el Órgano de Control del Transporte.
MES CLAVE
Todo sube: Se avecina un aumento de transporte en una Provincia
Transporte urbano: Se prevé un aumento
Al respecto, el exdirector del Hospital Cullen, recordó que la última modificación de la tarifa se aplicó en agosto cuando el pasaje pasó de $1.440 a $1.580 y que, desde entonces, se registraron subas en diferentes componentes del sistema.
En ese sentido, indicó que "Es muy probable que tenga que sufrir algún tipo de incremento". Sin embargo, aclaró que cualquier determinación que se tome estará vinculada a mejoras concretas en el servicio que recibe el usuario
Sobre dicho marco Poletti destacó avances realizados durante el último año, como la incorporación de tres nuevas líneas, mejoras en las frecuencias y la renovación de la flota, con cerca del 30% de las unidades 0 kilómetro y equipadas con aire acondicionado. A su vez, remarcó que el ajuste no es automático y que se analiza el impacto final en el bolsillo de los pasajeros.
Paritarias nacionales
El jefe del Ejecutivo local explicó que la discusión tarifaria se da de manera conjunta con otras ciudades del país y apuntó a las paritarias nacionales del sector como uno de los factores que más inciden en los costos.
Uno de los puntos cuestionados es el efecto que tienen las negociaciones salariales definidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires sobre las tarifas del interior del país.
En tanto, con dicho escenario, no descartó que la definición llegue este mes, una vez finalizado el análisis técnico y económico del sistema. No obstante, aún no hay fecha concreta para el anuncio.
Boleto educativo gratuito
Por su parte, el Gobierno de Santa Fe subrayó la continuidad de uno de los beneficios más utilizados por la comunidad educativa. A partir del lunes 26 de enero quedaron abiertas las inscripciones para acceder al Boleto Educativo Gratuito (BEG) y se trata de un trámite 100% online.
Desde el 2 de febrero y hasta el 23 de diciembre, los usuarios del BEG tendrán a disposición dos pasajes gratuitos por día para ir y volver de sus instituciones educativas. El programa alcanza a estudiantes, docentes y asistentes escolares de todos los niveles educativos.
La inscripción al Boleto Educativo es esencial para poder gozar del beneficio a la hora de subirse al transporte urbano. Cabe recordar que este trámite no solo deben hacerlo quienes vayan a acceder por primera vez a la ayuda económica, sino que es también obligatorio para quienes hayan gozado del BEG en años anteriores, que deben reinscribirse de igual manera para mantenerlo vigente este año.
