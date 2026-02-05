Todo sube: Se avecina un aumento de transporte en una Provincia

Uno de los puntos cuestionados es el efecto que tienen las negociaciones salariales definidas en el Área Metropolitana de Buenos Aires sobre las tarifas del interior del país.

En tanto, con dicho escenario, no descartó que la definición llegue este mes, una vez finalizado el análisis técnico y económico del sistema. No obstante, aún no hay fecha concreta para el anuncio.

Boleto educativo gratuito

Por su parte, el Gobierno de Santa Fe subrayó la continuidad de uno de los beneficios más utilizados por la comunidad educativa. A partir del lunes 26 de enero quedaron abiertas las inscripciones para acceder al Boleto Educativo Gratuito (BEG) y se trata de un trámite 100% online.

Desde el 2 de febrero y hasta el 23 de diciembre, los usuarios del BEG tendrán a disposición dos pasajes gratuitos por día para ir y volver de sus instituciones educativas. El programa alcanza a estudiantes, docentes y asistentes escolares de todos los niveles educativos.

La inscripción al Boleto Educativo es esencial para poder gozar del beneficio a la hora de subirse al transporte urbano. Cabe recordar que este trámite no solo deben hacerlo quienes vayan a acceder por primera vez a la ayuda económica, sino que es también obligatorio para quienes hayan gozado del BEG en años anteriores, que deben reinscribirse de igual manera para mantenerlo vigente este año.

