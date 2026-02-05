Indec: Desde el MDF, Axel Kicillof ahora suma serias dudas sobre la medición de la pobreza

Tomando datos reales de salarios y jubilaciones que figuran en los registros oficiales, la pobreza no habría caído sino que aumentó cerca del 9% en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025, aseguran desde el Cedef.

axel kicillof Axel Kicillof también pone en tela de juicio la medición de la pobreza que hace el Indec y desde un centro de investigación de su espacio político afirman que aumentó. Foto: NA.

¿Dónde está la diferencia que genera distintos resultados? los ingresos que capta la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que mostrarían aumentos muy superiores a los que reflejan las fuentes oficiales de datos salariales y previsionales.

La versión Milei Vs Axel Kicillof

Según los datos oficiales de la EPH, que Milei calificó de “espectacular”, la pobreza entre jubilados se redujo un 74%, entre empleados públicos un 43%, entre asalariados registrados un 37% y entre trabajadores no registrados un 21%. Así, la pobreza habría bajado del 40% al 32% de la población, un 8%.

Cedef afirma que, cuando se cruzan esos resultados con otros registros oficiales, según la EPH, los trabajadores registrados del sector privado tuvieron un aumento real de ingresos cercano al 12% entre el primer semestre de 2023 y 2025. Sin embargo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra apenas un crecimiento real del 1%, mientras que el índice oficial de salarios del sector privado registrado exhibe incluso una caída del 2,3%.

En el caso de los jubilados, la encuesta registra una mejora real cercana al 20%, que no coincidiría con la evolución de la fórmula de movilidad previsional vigente.

El Cedef simuló el índice con los microdatos del primer semestre de 2023 y actualizaron los ingresos laborales utilizando exclusivamente la evolución observada en las fuentes administrativas: el SIPA para trabajadores privados registrados, las estadísticas oficiales de salarios públicos, y la movilidad previsional para jubilados.

image Los calculos del Cedef sobre pobreza.

Con esas cifras y parámetros, que también son oficiales, la pobreza no se redujo, sino que aumentó un 9% en cantidad de personas.

Cedef explica que la diferencia ocurre porque en la EPH las personas responden en entrevistas y pueden existir errores o datos mal informados, por eso afirman que los registros administrativos son más confiables porque reflejan aportes y remuneraciones efectivas, con controles y auditorías.

Además, hay otro problema metodológico que influye en la pobreza oficial: la caída real de la Canasta Básica Total (CBT) de entre 5% y 6% según región, que abarató el umbral para ser considerado pobre. Aquí el Cedef dice que hay problemas metodológicos graves porque la CBT oficial sigue calculándose con ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares realizada en 2004/05.

