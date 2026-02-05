El Trece volvió a sentir el sacudón del rating y entendió que no alcanza con parches cuando enfrente está Gran Hermano marcando la cancha, obligando a repensar la estrategia del prime time con verdadera urgencia y decisiones firmes. Mientras Telefe afila su maquinaria, del otro lado se cocina una jugada para hacerle frente a la quimera que tiene delante.
NO PUEDE HABER TIBIEZA
Telefe vuelve con Gran Hermano y El Trece arma ofensiva para no desaparecer
El Trece arma una jugada fuerte para frenar a Telefe y su Gran Hermano: casting masivo, jurados top y una figura pesada para dar pelea en el prime time.
Contra el monstruo de Telefe, El Trece arma su plan B (que es A)
Mientras Gran Hermano: Generación Dorada se acerca a recuperar su lugar como máquina imparable de audiencia, El Trece empieza a hacerse replanteos profundos. Hija del fuego fue un intento digno, pero duró poco frente al peso específico del reality, que vuelve a demostrar que, cuando se instala en el prime time, se lleva puesto todo.
Puertas adentro del canal ya nadie discute el diagnóstico: competirle a GH con productos tibios es regalar la noche. Por eso, según reveló La Pavada del Diario Crónica, se activó un operativo de urgencia para levantar un formato fuerte, pensado desde cero para ir directo al choque en la franja más caliente de la televisión abierta. Y quien estará al mando de ese ciclo es Guido Kaczka.
La producción del conductor ya está trabajando a fondo con los castings, con cientos de participantes anotados y un equipo que arma perfiles que luego pasan por la mirada final del propio Guido, quien además tendría poder real sobre el formato y hasta sobre el nombre definitivo del ciclo.
La idea original descartó hacer un Got Talent calcado y apunta a un programa con identidad propia, más familiar, más ágil y con esa mezcla de emoción y juego que Guido maneja como pocos. El estreno está pensado para marzo, en plena convivencia con Gran Hermano: Generación Dorada, que ya tiene fecha confirmada para el lunes 23 de febrero de 2026.
El Trece no quiere esperar a que GH se desgaste. Quiere salir a pelearle mientras el reality esté en su pico.
No es solo Guido: El Trece arma un frente común para romper la hegemonía de GH
Juan Etchegoyen había aportado previamente más detalles en Mitre Live (Radio Mitre), donde dejó claro que el proyecto viene con presupuesto y ambición: "Guido se prepara para conducir un ciclo que debutará la primera semana de marzo en el prime time de El Trece y que tendrá un jurado muy calificado con nombres importantes. Me dicen que está muy avanzado Abel Pintos para integrar este jurado de un programa que será un estilo Got Talent".
La producción incluso fue a buscar figuras internacionales. Según Etchegoyen: "Me contaron que intentaron contratar a la artista brasileña Xuxa pero que rechazó propuesta por sus proyectos artísticos y era imposible que se instale en Buenos Aires. Será un show enorme y van a ser cuatro los jurados".
También contó que "llamaron a muchísimos artistas top" y que el título tentativo sería Lo Mejor de la Familia, aunque todavía no está cerrado.
El ciclo llegará de la mano de Kuarzo y no será el único movimiento fuerte del canal: El Trece también tiene todo listo para que Mario Pergolini vuelva con la segunda temporada de Otro Día Perdido. La estrategia evidente es dos pesos pesados para intentar romper el monopolio de rating que Telefe armó alrededor de GH.
Acá no se trata solo de programas, sino de posicionamiento. Guido representa el entretenimiento blanco, transversal, ese que mira la familia sin discutir por el control remoto. Frente al encierro, el conflicto y el morbo medido de Gran Hermano, El Trece apuesta al talento, al show y a las historias mínimas que escalan rápido.
¿Alcanza para ganarle al monstruo? Probablemente no. Pero al menos esta vez el canal entendió algo básico: a GH no se lo enfrenta con parches, se lo enfrenta con una apuesta grande. Y en la TV abierta de hoy, donde casi nadie arriesga, ya es una declaración de principios.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas
Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"