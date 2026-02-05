Telefe vuelve con Gran Hermano y El Trece arma ofensiva para no desaparecer

El Trece no quiere esperar a que GH se desgaste. Quiere salir a pelearle mientras el reality esté en su pico.

No es solo Guido: El Trece arma un frente común para romper la hegemonía de GH

Juan Etchegoyen había aportado previamente más detalles en Mitre Live (Radio Mitre), donde dejó claro que el proyecto viene con presupuesto y ambición: "Guido se prepara para conducir un ciclo que debutará la primera semana de marzo en el prime time de El Trece y que tendrá un jurado muy calificado con nombres importantes. Me dicen que está muy avanzado Abel Pintos para integrar este jurado de un programa que será un estilo Got Talent".

image El proyecto suma jurados top, Abel Pintos avanzado y hasta un intento fallido con Xuxa. Con Kuarzo y Mario Pergolini, el canal busca romper el monopolio de Telefe con entretenimiento transversal.

La producción incluso fue a buscar figuras internacionales. Según Etchegoyen: "Me contaron que intentaron contratar a la artista brasileña Xuxa pero que rechazó propuesta por sus proyectos artísticos y era imposible que se instale en Buenos Aires. Será un show enorme y van a ser cuatro los jurados".

También contó que "llamaron a muchísimos artistas top" y que el título tentativo sería Lo Mejor de la Familia, aunque todavía no está cerrado.

El ciclo llegará de la mano de Kuarzo y no será el único movimiento fuerte del canal: El Trece también tiene todo listo para que Mario Pergolini vuelva con la segunda temporada de Otro Día Perdido. La estrategia evidente es dos pesos pesados para intentar romper el monopolio de rating que Telefe armó alrededor de GH.

Acá no se trata solo de programas, sino de posicionamiento. Guido representa el entretenimiento blanco, transversal, ese que mira la familia sin discutir por el control remoto. Frente al encierro, el conflicto y el morbo medido de Gran Hermano, El Trece apuesta al talento, al show y a las historias mínimas que escalan rápido.

¿Alcanza para ganarle al monstruo? Probablemente no. Pero al menos esta vez el canal entendió algo básico: a GH no se lo enfrenta con parches, se lo enfrenta con una apuesta grande. Y en la TV abierta de hoy, donde casi nadie arriesga, ya es una declaración de principios.

