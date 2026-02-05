La entrevista de la China Suárez en La mañana con Moria quedó envuelta en polémica tras las declaraciones de Cinthia Fernández, quien aseguró que desde El Trece hubo una bajada de línea que prohibía mencionar a Benjamín Vicuña. En diálogo con LAM, la panelista reveló que una de sus preguntas fue vetada por la producción.
EXPUSO A MORIA CASÁN
Cinthia Fernández reveló el pedido de El Trece durante la nota con la China Suárez
La versión de Cinthia Fernández sobre censura en el programa chocó con la defensa de la conductora y su equipo luego de la nota con la reconocida actriz.
La comunicadora explicó que las restricciones se dieron en el marco de un “chivo” promocional teniendo en cuenta que actualmente el canal transmite la serie Hija del fuego, pero fueron más allá de lo habitual. “Mi pregunta era por qué con Cabré estaba todo bien y con Vicuña todo mal, y me dijeron que de Vicuña no se hablaba”, afirmó, y vinculó esa decisión a conflictos previos generados por la primera entrevista de la actriz con Moria Casán para proteger al actual conductor de The Balls.
Sin embargo, es preciso recordar que la conductora previamente había salido a desmentir cualquier tipo de guionado o bajada de línea. La diva aseguró que las preguntas no estuvieron pactadas y que la organización del panel respondió únicamente a una cuestión de tiempos por el cierre del programa.
Con firmeza, defendió su autonomía y la de su equipo, negando presiones externas. “A mí nadie me baja línea”, sostuvo, dejando en evidencia dos relatos opuestos sobre una entrevista que terminó exponiendo las internas de la televisión abierta.
El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y la China Suárez
Es preciso destacar que durante la entrevista ambas se cruzaron ferozmente luego de que Cinthia Fernández le hiciera una pregunta incómoda sobre el rótulo de “rompehogares” y el impacto real en las personas involucradas, como Pampita, Eugenia Tobal y Wanda Nara.
Lejos de esquivar el tema, la actriz respondió con ironía y devolvió la pregunta, recordándole a la panelista que también pasó situaciones similares. La reacción tomó por sorpresa a la comunicadora y tensó el clima en el estudio.
Si bien de inmediato aclaró que, en su caso, decidió salir a desmentir rápidamente los rumores y hasta mostró pruebas para aclarar su situación, la artista marcó una diferencia en su forma de manejar las polémicas mediáticas.
La actual pareja de Mauro Icardi sostuvo que no siente la necesidad de aclarar todo ni de exponer su intimidad, aunque admitió que quizá debería haberlo hecho en su momento.
