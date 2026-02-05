Cinthia Fernández reveló el pedido de El Trece durante la nota con la China Suárez

El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y la China Suárez

Es preciso destacar que durante la entrevista ambas se cruzaron ferozmente luego de que Cinthia Fernández le hiciera una pregunta incómoda sobre el rótulo de “rompehogares” y el impacto real en las personas involucradas, como Pampita, Eugenia Tobal y Wanda Nara.

Lejos de esquivar el tema, la actriz respondió con ironía y devolvió la pregunta, recordándole a la panelista que también pasó situaciones similares. La reacción tomó por sorpresa a la comunicadora y tensó el clima en el estudio.

Si bien de inmediato aclaró que, en su caso, decidió salir a desmentir rápidamente los rumores y hasta mostró pruebas para aclarar su situación, la artista marcó una diferencia en su forma de manejar las polémicas mediáticas.

La actual pareja de Mauro Icardi sostuvo que no siente la necesidad de aclarar todo ni de exponer su intimidad, aunque admitió que quizá debería haberlo hecho en su momento.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta

Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Piletas gratis en CABA: La lista que pocos conocen