Una frase de Luis Caputo sobre la ropa prendió fuego la tarde y destapó una bomba que venía cargándose hace años, con bronca acumulada, precios absurdos y consumidores cansados de que les vean la cara, hasta que LAM metió la cuchara y todo explotó. Ahí quedaron cara a cara Esteban Mirol y Marixa Balli, y la historia recién empezaba fuerte.
SE PELEÓ CON MEDIO PANEL
Esteban Mirol no tuvo piedad con Marixa Balli y dejó expuesta a la industria textil
Voló todo en LAM por la visita de Esteban Mirol, que destrozó a Marixa Balli por la ropa cara. La grieta entre consumidores y la industria textil está que arde.
Luis Caputo habló, Marixa Balli reaccionó y Estebal Mirol prendió fuego LAM
Todo empezó cuando el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo dijo que nunca compra ropa en Argentina porque los precios son "un robo" y que él compra afuera. La frase cayó pésimo en el sector textil, que viene golpeado por la caída del consumo y el avance de plataformas como Shein y Temu.
Ahí apareció Marixa Balli, que tuvo locales en Flores y debió cerrar varios en plena crisis, liquidando mercadería al costo. Desde sus redes y después en televisión, defendió la industria nacional, habló de empleos perdidos, pidió bajar impuestos y apuntó contra las importaciones baratas.
Pero el clima cambió cuando Ángel de Brito invitó a Esteban Mirol a LAM. Antes de salir al aire, Mirol ya estaba furioso y le mandó un mensaje privado al conductor, que De Brito leyó textual y luego publicó en sus redes: "Buen día, Ángel, querido. Estoy caliente como una pava. Qué caradura tu exangelita Marixa Balli hablando del tema indumentaria. Conozco bien del tema porque dedico buena parte de mis redes sociales a la defensa del consumidor. Hacele una nota en la casa y que muestre el vestuario. Debe oler a freeshop y a Miami."
Y siguió, sin filtro: "El que puede viajar se compra afuera y al que no puede, los colegas de Marixa ya no los pueden cagar porque tienen a Shein y a Temu."
Ya en vivo, fue directo al hueso: "¡Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos!". Después tiró el ejemplo que explotó en redes: "Hoy estuve buscando un calzoncillo y me dicen 15 lucas. En la aplicación me venden cuatro calzoncillos a 15 lucas. Entonces, déjense de joder, nos están cagando."
El periodista y exparticipante de MasterChef repitió varias veces que no estaba defendiendo a Caputo, sino al consumidor promedio, el que cobra en pesos y paga precios del primer mundo.
Consumidor contra industria: La grieta que nadie quiere mirar
El punto de Mirol, más allá del tono, fue que la industria textil argentina no es cara solo por los impuestos, sino porque una parte enorme del circuito funciona en negro, con talleres clandestinos (muchos con trabajadores bolivianos explotados), sin cargas sociales ni controles reales. Según él, durante años los locales de Flores y La Salada compraron baratísimo y revendieron carísimo, sobre todo al interior del país.
Por eso disparó: "No cierran por el ministro, cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores." Y cerró con una frase que apuntó directo a Balli: "Ofensa, doña Marixa, es la que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor."
El estudio no demoró mucho en prenderse fuego. Laura Ubfal y parte del panel lo acusaron de agresivo y de justificar la destrucción de la industria nacional. Mirol, cada vez más sacado, insistía en que la llegada de Shein y Temu es, por primera vez, una buena noticia para la gente pobre.
Y acá está el nudo del problema: Balli habla desde el lugar del comerciante que perdió su negocio y ve cómo se le cae el sistema encima. Mirol habla desde el lugar del consumidor cansado de que lo tomen de tonto. Ambos tienen parte de razón, pero el esquema viene torcido desde hace décadas.
No alcanza con pegarle a Caputo ni con romantizar la "industria nacional". Mientras un calzoncillo cueste $15.000 y cuatro importados salgan lo mismo, el discurso proteccionista queda vacío. Y cuando quienes vendieron durante años en circuitos informales aparecen ahora como víctimas, la credibilidad también desaparece.
El cruce en LAM fue una radiografía brutal de un país donde el consumidor está harto, el sector textil nunca terminó de blanquearse y la política mira para otro lado. La grieta por la ropa barata ya está abierta y no la va a cerrar ningún panel televisivo.
----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos
Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"