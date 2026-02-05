Esteban Mirol no tuvo piedad con Marixa Balli y dejó expuesta a la industria textil

Ya en vivo, fue directo al hueso: "¡Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos!". Después tiró el ejemplo que explotó en redes: "Hoy estuve buscando un calzoncillo y me dicen 15 lucas. En la aplicación me venden cuatro calzoncillos a 15 lucas. Entonces, déjense de joder, nos están cagando."

El periodista y exparticipante de MasterChef repitió varias veces que no estaba defendiendo a Caputo, sino al consumidor promedio, el que cobra en pesos y paga precios del primer mundo.

Consumidor contra industria: La grieta que nadie quiere mirar

El punto de Mirol, más allá del tono, fue que la industria textil argentina no es cara solo por los impuestos, sino porque una parte enorme del circuito funciona en negro, con talleres clandestinos (muchos con trabajadores bolivianos explotados), sin cargas sociales ni controles reales. Según él, durante años los locales de Flores y La Salada compraron baratísimo y revendieron carísimo, sobre todo al interior del país.

Por eso disparó: "No cierran por el ministro, cierran por incompetentes. Se cansaron de maltratar a los consumidores." Y cerró con una frase que apuntó directo a Balli: "Ofensa, doña Marixa, es la que vos y los comerciantes le hicieron al consumidor."

El estudio no demoró mucho en prenderse fuego. Laura Ubfal y parte del panel lo acusaron de agresivo y de justificar la destrucción de la industria nacional. Mirol, cada vez más sacado, insistía en que la llegada de Shein y Temu es, por primera vez, una buena noticia para la gente pobre.

Y acá está el nudo del problema: Balli habla desde el lugar del comerciante que perdió su negocio y ve cómo se le cae el sistema encima. Mirol habla desde el lugar del consumidor cansado de que lo tomen de tonto. Ambos tienen parte de razón, pero el esquema viene torcido desde hace décadas.

No alcanza con pegarle a Caputo ni con romantizar la "industria nacional". Mientras un calzoncillo cueste $15.000 y cuatro importados salgan lo mismo, el discurso proteccionista queda vacío. Y cuando quienes vendieron durante años en circuitos informales aparecen ahora como víctimas, la credibilidad también desaparece.

El cruce en LAM fue una radiografía brutal de un país donde el consumidor está harto, el sector textil nunca terminó de blanquearse y la política mira para otro lado. La grieta por la ropa barata ya está abierta y no la va a cerrar ningún panel televisivo.

