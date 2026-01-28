Marixa Balli cerró su local en Flores por la crisis y la caída del consumo

Mientras en el programase brindaban detalles de la presentación y circulaban versiones sobre un posible homenaje a Joaquín Galán, la bailarina interrumpió visiblemente molesta. “No deja de ser el Presidente, un poco de respeto a la bandera”, lanzó la exangelita, marcando su desacuerdo.





image Marixa Balli cuestionó al Presidente por cantar con Fátima Florez en medio de los incendios en la Patagonia.

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sur del país y cuestionó la falta de ayuda a los damnificados.

“Me preocupa la Patagonia, la gente está perdiendo sus casas y tanto canto la verdad que me duele”, expresó, aunque aclaró que no tiene ningún encono personal con el Gobierno.

