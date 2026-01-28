Durante la mañana del martes (27/01) Marixa Balli confirmó el cierre de su local de indumentaria Xurama, ubicado en el barrio porteño de Flores, y vinculó la decisión de manera directa con la crisis económica y la fuerte caída del consumo.
"LA GENTE ESTÁ MUY DE MAL HUMOR"
Marixa Balli cerró su local en Flores por la crisis y la caída del consumo
Con pesar, Marixa Balli confirmó la decisión que tomó y aprovechó para criticar al Presidente por su comportamiento en medio de los incendios en la Patagonia.
En A la Barbarossa por la pantalla de Telefe, la panelista aseguró que el 2025 fue “el peor año” para el comercio de la zona y describió un escenario marcado por la falta de ventas y el desgaste emocional. “Imaginate cómo está Flores, no camina gente, no te compra y la gente está de muy mal humor”, expresó molesta, quien detalló que debió rescindir contratos y reducir su estructura comercial al mínimo.
Actualmente mantiene un solo local pequeño sobre Av. Rivadavia, con mercadería en liquidación, mientras evalúa un cambio de rubro tras casi dos décadas sin atravesar una situación similar. En ese contexto, la bailarina también analizó el impacto social y manifestó su preocupación por la imposibilidad de consumo incluso en zonas tradicionalmente económicas.
De todos modos, posteriormente hizo público su deseo de que la situación pueda revertirse y que la gente recupere la posibilidad de consumir. “Flores es el polo más importante y económico del país, pero incluso ahí bajaron mucho las ventas. Cuando la gente puede, compra y lo disfruta”, analizó.
Marixa Balli disparó contra el presidente Javier Milei
Por otro lado, la visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata volvió a quedar envuelta en la polémica luego de que se confirmara que iba a cantar por la noche junto a su expareja Fátima Florez. La situación generó un fuerte cruce en el ciclo televisivo que lidera Roberto Funes Ugarte durante las vacaciones de Georgina Barbarossa.
Mientras en el programase brindaban detalles de la presentación y circulaban versiones sobre un posible homenaje a Joaquín Galán, la bailarina interrumpió visiblemente molesta. “No deja de ser el Presidente, un poco de respeto a la bandera”, lanzó la exangelita, marcando su desacuerdo.
Asimismo, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el sur del país y cuestionó la falta de ayuda a los damnificados.
“Me preocupa la Patagonia, la gente está perdiendo sus casas y tanto canto la verdad que me duele”, expresó, aunque aclaró que no tiene ningún encono personal con el Gobierno.
