Dramáticos pedidos desde Chubut por los incendios; Scioli y una incómoda respuesta por la AFA

Vecinos de la provincia de Chubut piden ayuda porque están cercados por el fuego; Laura Di Marco dejó a Daniel Scioli en off side tras nombrar al Chiqui Tapia.

27 de enero de 2026 - 19:18
Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación

1-Pedidos desesperados desde Chubut por el avance de las llamas

La provincia atraviesa uno de los incendios más graves de los últimos años y la situación es límite.

Más de 35.000 hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego, que avanza ahora hacia Esquel, una ciudad de casi 40.000 habitantes.

Sequía extrema, vientos fuertes y temperaturas superiores a los 30 grados crearon el escenario perfecto para el desastre. Pero el problema no es solo climático: el recorte al Plan Nacional del Fuego dejó al sistema sin capacidad de respuesta. Sequía extrema, vientos fuertes y temperaturas superiores a los 30 grados crearon el escenario perfecto para el desastre. Pero el problema no es solo climático: el recorte al Plan Nacional del Fuego dejó al sistema sin capacidad de respuesta.

Embed - “Nos están prendiendo fuego”: el desesperado pedido desde Cholila

2-Derrota de Donald Trump en su ofensiva anti migrantes

La ofensiva impulsada por la administración republicana en Minnesota terminó en un resultado inesperado: derrota política y retroceso estratégico.

Casos de violencia extrema y muertes que impactaron a la opinión pública terminaron volviendo el clima social en contra de Trump, forzándolo a cambiar de estrategia.

Salió el rostro más estridente del aparato antiinmigrante y entró una figura dura, presentada como “el zar de la frontera sur”. ¿Cambio real o simple gatopardismo? Salió el rostro más estridente del aparato antiinmigrante y entró una figura dura, presentada como “el zar de la frontera sur”. ¿Cambio real o simple gatopardismo?

Embed - Trump perdió en Minnesota la batalla cultural contra los migrantes

3-Laura Di Marco dejó en off side a Daniel Scioli

La periodista preguntó en LN+ en concreto por la situación de la AFA y Chiqui Tapia y la respuesta debería ser simple pero el titular de la Secretaría de Turismo formuló una respuesta muy ambigua.

Tras no fijar posición, Di Marco volvió sobre el mismo tema y protagonista.

El silencio y la "escapada" del ex vicepresidente de la Nación quedaron grabados.

Embed - Cuando le preguntan por la AFA… y se hace el distraído

