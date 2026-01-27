RESUMEN AUDIOVISUAL 27/1
Dramáticos pedidos desde Chubut por los incendios; Scioli y una incómoda respuesta por la AFA
Vecinos de la provincia de Chubut piden ayuda porque están cercados por el fuego; Laura Di Marco dejó a Daniel Scioli en off side tras nombrar al Chiqui Tapia.
Más de 35.000 hectáreas ya fueron arrasadas por el fuego, que avanza ahora hacia Esquel, una ciudad de casi 40.000 habitantes.
2-Derrota de Donald Trump en su ofensiva anti migrantes
La ofensiva impulsada por la administración republicana en Minnesota terminó en un resultado inesperado: derrota política y retroceso estratégico.
Casos de violencia extrema y muertes que impactaron a la opinión pública terminaron volviendo el clima social en contra de Trump, forzándolo a cambiar de estrategia.
3-Laura Di Marco dejó en off side a Daniel Scioli
La periodista preguntó en LN+ en concreto por la situación de la AFA y Chiqui Tapia y la respuesta debería ser simple pero el titular de la Secretaría de Turismo formuló una respuesta muy ambigua.
Tras no fijar posición, Di Marco volvió sobre el mismo tema y protagonista.
El silencio y la "escapada" del ex vicepresidente de la Nación quedaron grabados.