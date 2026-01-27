Honda compite en el mercado: Lanzó el SUV más accesible a un precio irrisorio

Honda SUV y precio: Cuánto cuesta la WR-V en Argentina

Uno de los datos que más miran los compradores es evidentemente el precio. Durante la preventa, la Honda WR-V se ofreció a $39.990.000. A eso se suma una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros.

En materia de seguridad, Honda no recortó. La WR-V incorpora seis airbags, control de arranque en pendientes, cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros.

Pero el gran diferencial aparece con el paquete Honda SENSING®, un conjunto de asistencias a la conducción que no siempre está presente en los SUV de entrada de gama. Incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, mitigación de salida de carril y luces altas automáticas.

Honda SUV: Espacio interior, dimensiones y baúl que sorprenden

Otro de los puntos fuertes de la WR-V es la habitabilidad. Con 4,3 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,6 metros, ofrece un interior cómodo tanto para conductor como para pasajeros. En las plazas traseras, el espacio para piernas y cabeza está por encima de la media del segmento.

Honda suv

El baúl, con 458 litros de capacidad, se posiciona como uno de los más grandes entre los SUV compactos. Un dato clave para familias, viajes o simplemente para quienes buscan versatilidad en el día a día.

Honda SUV WR-V: Tecnología, confort y colores disponibles

En equipamiento, la WR-V no se queda atrás. Incorpora una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico para celulares, climatizador automático, salidas de aire traseras y apoyabrazos para los pasajeros de atrás. Las llantas de 17 pulgadas doble tono refuerzan una estética moderna y urbana.

En cuanto a colores, Honda ofrece cuatro opciones, etre esas blanco perlado, plateado, gris oscuro y azul, todos combinados con un interior en cuero ecológico negro que suma una sensación de calidad superior.

