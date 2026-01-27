Honda compite en el mercado: Lanzó el SUV más accesible a un precio irrisorio

Honda volvió con un lanzamiento que no pasó desapercibido. La nueva WR-V ya está oficialmente en los concesionarios y se convierte en el SUV más accesible de la marca japonesa en el país. Importada desde Brasil, con un diseño renovado, más tecnología y un precio pensado para competir de lleno con el resto del mercado.
Honda SUV: Por qué la nueva WR-V es clave para el mercado argentino
La llegada de la WR-V no es casual. Honda detectó una demanda de usuarios que quieren un SUV compacto, confiable y moderno, pero que hasta ahora quedaban fuera de la marca por precios más altos. Con este modelo, la automotriz japonesa abre la puerta de entrada a su gama de SUV y se mete de lleno en uno de los nichos más calientes del mercado local.
La preventa, iniciada en diciembre, ya había marcado el pulso. La respuesta fue positiva y confirmó que había expectativa real por este modelo. Ahora, con el lanzamiento oficial, Honda apuesta a volumen y a consolidar presencia.
Honda SUV WR-V: Qué motor trae y cómo responde en el uso diario
Bajo el capot, la WR-V equipa un motor naftero 1.5 litros, 16 válvulas DOHC i-VTEC®, que entrega 121 caballos de fuerza y un torque de 14,8 kgm a 4.300 rpm. No es un SUV deportivo, ni pretende serlo. La apuesta está puesta en la confiabilidad, el bajo consumo y el confort de marcha, especialmente pensado para la ciudad y el uso diario.
La transmisión automática CVT con paddle shift al volante acompaña ese enfoque con un manejo suave, sin sobresaltos y con una respuesta progresiva que prioriza la comodidad antes que la agresividad.
Honda SUV y precio: Cuánto cuesta la WR-V en Argentina
Uno de los datos que más miran los compradores es evidentemente el precio. Durante la preventa, la Honda WR-V se ofreció a $39.990.000. A eso se suma una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros.
En materia de seguridad, Honda no recortó. La WR-V incorpora seis airbags, control de arranque en pendientes, cámara de visión trasera con tres ángulos y sensores de estacionamiento traseros.
Pero el gran diferencial aparece con el paquete Honda SENSING®, un conjunto de asistencias a la conducción que no siempre está presente en los SUV de entrada de gama. Incluye control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, mitigación de salida de carril y luces altas automáticas.
Honda SUV: Espacio interior, dimensiones y baúl que sorprenden
Otro de los puntos fuertes de la WR-V es la habitabilidad. Con 4,3 metros de largo y una distancia entre ejes de 2,6 metros, ofrece un interior cómodo tanto para conductor como para pasajeros. En las plazas traseras, el espacio para piernas y cabeza está por encima de la media del segmento.
El baúl, con 458 litros de capacidad, se posiciona como uno de los más grandes entre los SUV compactos. Un dato clave para familias, viajes o simplemente para quienes buscan versatilidad en el día a día.
Honda SUV WR-V: Tecnología, confort y colores disponibles
En equipamiento, la WR-V no se queda atrás. Incorpora una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cargador inalámbrico para celulares, climatizador automático, salidas de aire traseras y apoyabrazos para los pasajeros de atrás. Las llantas de 17 pulgadas doble tono refuerzan una estética moderna y urbana.
En cuanto a colores, Honda ofrece cuatro opciones, etre esas blanco perlado, plateado, gris oscuro y azul, todos combinados con un interior en cuero ecológico negro que suma una sensación de calidad superior.
