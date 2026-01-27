Vélez 0-1 Talleres: Fortín y Matador van por la punta y extender el invicto

urgente24
Desde las 17.45, Vélez recibe a Talleres en el José Amalfitani por la fecha 2 del Torneo Apertura. Ambos equipos ganaron en sus debuts.

27 de enero de 2026 - 17:18

EN VIVO

Vélez y Talleres inauguran sus partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura. El Fortín recibe en el Estadio José Amalfitani al Matador, en lo que será una misma búsqueda para ambos equipos: seguir por la senda de la victoria y afincarse en la cima de la Zona A, al menos por un rato.

Tanto Vélez como Talleres sumaron tres puntos en sus debuts en el Torneo Apertura 2026. El Fortín superó a Instituto por 1-0 en tierras cordobesas, y a unos kilómetros el Matador hizo lo propio ante Newell's, por 2-1.

De esta manera, los de Barros Schelotto y los de Tévez quedaron como uno de los punteros de la Zona A, junto a Lanús, Boca y Gimnasia de Mendoza, que también ganaron sus partidos.

Sin embargo, dado que Platense ya jugó ayer su partido correspondiente a la segunda fecha y le ganó a Instituto -había empatado en la primera-, quedó con 4 puntos y líder momentáneo. Ahora, Vélez y Talleres intentarán superarlo.

El bloque compacto de Talleres en defensa, un atolladero para Vélez

El Matador se agrupa en su campo con un 4-4-2 que se transforma también en un 5-3-2, para evitar que el Fortín progrese con sus laterales. El equipo de Guillermo no está rápido para combinar pases y encontrar jugadores libres.

¡GOL DE TALLERES! VIDEO: Schott metió un frentazo a pura potencia y pone el 1-0

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2016258578416328817&partner=&hide_thread=false
¡Se pierde Romero el primer mano a mano del partido! Vélez casi capitaliza una mala salida de Talleres

Braian Romero se fue solo contra Herrera tras una salida en falso de la T. Un mal pase, presión del equipo local y Romero encaró contra el arco cordobés, pero la enganchó mal de zurda.

Un Talleres intenso incomoda a Vélez en el inicio

Comienza el partido

El Matador tuvo presentación y triunfo en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

En el arranque del campeonato, el equipo de Carlos Tévez venció en Córdoba a Newell's por 2-1, con goles de Martínez y Depetri. Para la Lepra había descontado Núñez.

El Fortín debutó con una victoria en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

El conjunto de Guillermo Barros Schelotto se volvió de la cancha de Instituto con un triunfo. Superó a la Gloria -que este lunes se convirtió en el primer equipo del 2026 en quedarse sin DT-, por 1-0. El gol lo hizo Andrada.

Quién es el árbitro del encuentro y quién estará en el VAR

Mientras Yael Falcón Pérez es el encargado de impartir justicia, Salomé Di Iorio se ubica en la cabina del VAR.

Formaciones confirmadas en Vélez y Talleres

Vélez: Montero; Gordon, Magallán, Quirós, Gómez; Andrada, Baeza, Aliendro, Lanzini; Arias, Romero

Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino, Báez; Sforza, Galarza, Ortegoza; Morais, Baroni, Martínez

TV: Dónde ver Vélez vs. Talleres

El partido se transmite por ESPN Premium.

