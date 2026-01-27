Vélez 0-1 Talleres: Fortín y Matador van por la punta y extender el invicto

Vélez y Talleres inauguran sus partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura. El Fortín recibe en el Estadio José Amalfitani al Matador, en lo que será una misma búsqueda para ambos equipos: seguir por la senda de la victoria y afincarse en la cima de la Zona A, al menos por un rato.
El bloque compacto de Talleres en defensa, un atolladero para Vélez
El Matador se agrupa en su campo con un 4-4-2 que se transforma también en un 5-3-2, para evitar que el Fortín progrese con sus laterales. El equipo de Guillermo no está rápido para combinar pases y encontrar jugadores libres.
