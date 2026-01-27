Vélez 0-1 Talleres: Fortín y Matador van por la punta y extender el invicto

Live Blog Post

Un equipo de Primera ya se quedó sin DT: quién es el primer entrenador echado del Torneo Apertura 2026

La dirigencia de Instituto decidió rescindir el vínculo con Daniel Oldrá, quien fuera el entrenador del primer equipo desde abril de 2025.

La Gloria echó al DT ayer lunes, luego de que Instituto perdiera su segundo partido en el Torneo Apertura: cayó 2-1 ante Platense y Oldrá se fue -ya había perdido el primero, frente a Vélez-.

Instituto, por ahora, está sin técnico.