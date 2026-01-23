Inicio del Torneo Apertura 2026 de La Liga Profesional con 5 juegos que terminaron en 3 empates y 2 victorias (y en condición de visitante): Instituto de Córdoba 0 / Vélez Sarfield 1; y Central Córdoba 0 / Gimnasia de Mendoza 1. Cuando todavía La Nación y Clarín 'sacuden' a la conducción de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), el balón comenzó a rodar.
3 EMPATES SOBRE 5 PARTIDOS
En el inicio del Torneo Apertura 2026, ganar de visitante vale doble (Vélez Sarfield y Gimnasia de Mendoza)
Ganar de visitante siempre 'vale doble'. Lo consiguieron Vélez Sarfield y Gimnasia de Mendoza en su debut en el Torneo Apertura 2026. Y si es agónico, mejor.
Vélez Sarsfield le ganó a Instituto en Alta Córdoba por 0 - 1. El gol fue de Tobías Andrada, a los 91'. Bien por intentarlo aún cuando lo más fácil era retener y llevarse 1 punto. Eso es actitud.
'La Gloria' hizo más para ganar pero no logró concretar su ambición.
Y no puede tener errores en la salida porque es exponer sin necesidad al arquero Manuel Roffo. Curiosidad: A los 35', el árbitro Andrés Merlos sancionó un penal a favor de Instituto porque el balón impactó en el brazo de Lisandro Magallán tras un remate de Jhon Córdoba. Pero el VAR, a cargo de José Carreras, invalidó la acción por un fuera de juego previo. Inapelable.
De todos modos, Guillermo Barros Schelotto se quejó por el arbitraje y el VAR: Motivo: 'planchazo' de Fernando Alarcón sobre Matías Pellegrini a los 5', que no fue sancionado y terminó con 2 puntos de sutura en la pierna del ex Estudiantes:
“Entiendo que la jugada es violenta y que el árbitro puede estar cambiando la mirada, pero es adelante del cuarto o del línea y el VAR está mirando lo que sucedió. Recién lo terminaron de cocer y es debajo de la canillera”.
“El partido lo vi incómodo, como todos los hinchas de Vélez. El año pasado nosotros a Racing le empatamos con uno menos en la Libertadores, y no nos cobraron un gol que fue legítimo. De repente uno se cansa de todas las cosas que van pasando, que se suman y uno explota. O el penal que no nos cobraron contra Argentinos Juniors”.
“¿No estaba el del VAR hoy? ¿Tengo que cada partido hablar, o quejarme del árbitro y pedir que no nos dirija más, y así estar en la lucha periodística sobre si tengo razón yo o el árbitro, cuando quiero hablar de fútbol? Hablemos de fútbol, basta de todas esas cosas que se hablan y son extrafutbolísticas”.
- En la próxima fecha, el equipo de Daniel Oldrá visitará a Platense el lunes 26/01, a las 17:00.
- El club que entrena Guillermo Barros Schelotto recibirá a Talleres de Córdoba el martes 27/01, a las 17.45.
En Santiago del Estero
Acerca del juego en el estadio 'Madre de Ciudades', hay un dato en la previa: 42 años de espera de Gimnasia de Mendoza para jugar en 1ra. División. Demasiado tiempo como para comenzar defendiéndose. Así que fueron para adelante. Mejor 1er. tiempo del visitante y mejor 2do. tiempo del local.
Pero 'a quien madruga... ': A los 5', tras un córner desde la derecha, Valentino Simoni se anticipó a sus marcas y, con un cabezazo abrió el marcador: euforia.
Novedad: Ulises Sánchez, volante surgido de las inferiores de Belgrano de Córdoba, se suma a Gimnasia de Mendoza en préstamo por 1 temporada por US$ 150.000. El DT Ricardo Zielinski no quedó satisfecho ni como volante por la derecha nivolante central
Por lo tanto, fue malo el debut de Lucas Pusineri entrenando al local. No obstante, él no lo vio tan negativo:
- “El análisis real del juego nos sorprende por esa pelota detenida, sabíamos que era uno de los puntos fuertes de Gimnasia. Después no hubo mucho más. El juego colectivo o de riesgo, el equipo no sufrió”.
- “Miramos el resultado y no nos vamos contentos, pero la producción del equipo, el esfuerzo y las situaciones de gol que se generaron nos dejan ilusión y esperanza para seguir construyendo”.
- “Vamos a seguir revisando el partido. El equipo jugó, trató de generar, jugó entre líneas y tuvo profundidad. Los cambios fueron para refrescar, no porque alguien estuviera rindiendo mal”.
- “Si hubiésemos empatado, habría dicho lo mismo. El equipo se entregó y eso es lo que a mí me gusta”.
En cuanto a los empates:
- Banfield 1 / Huracán de Parque Patricios 1
- Aldosivi de Mar del Plata 0 / Defensa y Justicia de Florencio Varela 0
- Unión de Santa Fe 0 / Platense de Vicente López 0.
