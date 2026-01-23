Boca Juniors avanza a paso firme por el refuerzo más deseado: "Ya acordó"

Boca Juniors, a pocos días de iniciar su participación en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, ya cerró a su primer refuerzo —aún pendiente de anuncio oficial— y avanza de manera concreta por otros futbolistas que podrían sumarse al plantel que conduce Claudio Úbeda.
Según confirman diferentes medios y periodistas, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzó de manera considerable en la incorporación de un futbolista que podría ser considerado un refuerzo de jerarquía.
Fue una semana clave en el mercado de pases de Boca Juniors, marcada por la caída definitiva de la negociación por Marino Hinestroza. Esa situación llevó a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme a acelerar gestiones por otros futbolistas para reforzar el plantel.
El nombre que aparece más avanzado es el de Ángel Romero, delantero de 33 años que llegaría en condición de libre tras su paso por Corinthians de Brasil, aunque aún resta el anuncio oficial del club.
En paralelo, tanto Flavio Azzaro como Diego Monroig coincidieron en que Boca tiene prácticamente todo acordado con el colombiano Kevin Serna. “Entre Boca y el jugador está prácticamente todo acordado”, señalaron ambos.
Sobre esta negociación, Monroig aportó más detalles y citó la postura interna en Brasil: “Zubeldía no quiere que le saquen a nadie. El que decide es Fluminense. Ayer (22/1) durante el día hubo una reunión entre el representante de Serna y Fluminense y hubo muy buena predisposición del club brasileño. La sensación con la que se quedó el representante es que, si Boca se estira un poco más, el pase se hace”.
El colombiano viene de tener mucho rodaje en el fútbol brasileño, un aspecto que lo perfila como una incorporación interesante para el club de la Ribera.
Más del mercado de pases y comienzo del Torneo Apertura
Otros de los futbolistas que aparecen en el radar de Boca Juniors son Rodrigo Auzmendi (Banfield), Alexis Cuello (San Lorenzo) y Ezequiel “Chimi” Ávila (Real Betis). La dirigencia continúa evaluando alternativas ofensivas mientras acelera en el mercado de pases.
Según informó el periodista Germán García Grova, “Boca tiene negociaciones muy avanzadas por Rodrigo Auzmendi. Banfield pasó una contraoferta y, si ‘Chelo’ Delgado da el ok, el delantero reforzará al equipo de Úbeda una vez que se resuelva su contrato”.
En cuanto a Alexis Cuello, San Lorenzo continúa rechazando las propuestas enviadas por Boca, ya que el club de Boedo pretende tres millones de dólares netos por el 60% del pase. Por su parte, la situación de “Chimi” Ávila aún no registra avances significativos, aunque no se descarta que la operación pueda destrabarse si el Xeneize acelera las gestiones.
Boca Juniors está a pocos días de comenzar su camino oficial en 2026. El próximo domingo 25 de enero, desde las 18:30, el equipo dirigido por Claudio Úbeda debutará ante Deportivo Riestra, por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en La Bombonera.
