Luego de un 2025 ambiguo, Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, apunta a un 2026 ambicioso con la Copa Libertadores como principal objetivo. En ese contexto comenzó a sonar en el Canalla el nombre de un futbolista que supo ser campeón con Boca Juniors.
¿SE DARÁ?
Rosario Central busca sacudir el mercado con un campeón con Boca Juniors
Rosario Central quiere tener un buen 2026 y busca reforzarse con un jugador que gritó campeón con Boca Juniors.
La Academia rosarina fue el mejor equipo de la tabla anual la temporada pasada. Sin embargo, no logró avanzar a instancias decisivas en los torneos locales y buscará mejorar en ese aspecto.
Jorge Almirón quiere un campeón con Boca
Jorge Almirón dirigió a Boca Juniors en 2023 y alcanzó la final de la Copa Libertadores en esa temporada. Hoy, como entrenador de Rosario Central, pretende sumar a un futbolista que dirigió en aquel ciclo y que supo consagrarse campeón con el Xeneize.
Según informó el periodista Germán García Grova, Rosario Central inició conversaciones por Luca Langoni. El conjunto dirigido por Almirón consultó condiciones por el extremo campeón con Boca, pero la propuesta presentada no conformó a New England Revolution, motivo por el cual la operación no avanzará.
Si bien Boca conquistó la Supercopa Argentina en 2023, el último gran título del club de la Ribera fue en 2022, año en el que Langoni tuvo un rendimiento destacado antes de su salida al exterior.
Por el momento, la llegada del atacante aparece como complicada. Langoni tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, su pase está valuado en 4 millones de dólares y percibe un salario anual cercano a los 660 mil dólares.
Desde su arribo a la MLS, el delantero disputó 39 partidos y convirtió 5 goles.
Rosario Central apunta a un gran 2026
Rosario Central fue proclamado campeón de Liga en 2025 gracias a su rendimiento en la tabla anual. Sin embargo, en los playoffs del Torneo Apertura y Clausura no logró sostener ese nivel: quedó eliminado en cuartos de final ante Huracán y en octavos frente a Estudiantes, respectivamente.
De cara a este 2026, y por haber sido el mejor equipo del año, el Canalla se aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para afrontar ese desafío, la Academia rosarina se reforzó con nombres de peso como Jeremías Ledesma, Vicente Pizarro, Gastón Ávila y Alexis Soto.
Si bien perdió a una pieza clave como Ignacio Malcorra, todo indica que el balance del mercado de pases del club es positivo. Ahora, la expectativa está puesta en la posibilidad de sumar un nuevo jugador ofensivo.
En la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el equipo de Jorge Almirón debutará ante Belgrano de Córdoba el próximo sábado 24 de enero, desde las 22 horas, en el Gigante de Arroyito.
Será interesante observar si el entrenador logra reforzar el ataque para encarar un 2026 que tendrá a Rosario Central compitiendo en la máxima cita continental.
+ EN GOLAZO24
Riquelme quedó totalmente expuesto en Boca por Lucas Janson y Marino Hinestroza
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo