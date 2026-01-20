Rosario Central busca sacudir el mercado con un campeón con Boca Juniors

Por el momento, la llegada del atacante aparece como complicada. Langoni tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, su pase está valuado en 4 millones de dólares y percibe un salario anual cercano a los 660 mil dólares.

image

Desde su arribo a la MLS, el delantero disputó 39 partidos y convirtió 5 goles.

Rosario Central apunta a un gran 2026

Rosario Central fue proclamado campeón de Liga en 2025 gracias a su rendimiento en la tabla anual. Sin embargo, en los playoffs del Torneo Apertura y Clausura no logró sostener ese nivel: quedó eliminado en cuartos de final ante Huracán y en octavos frente a Estudiantes, respectivamente.

De cara a este 2026, y por haber sido el mejor equipo del año, el Canalla se aseguró un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para afrontar ese desafío, la Academia rosarina se reforzó con nombres de peso como Jeremías Ledesma, Vicente Pizarro, Gastón Ávila y Alexis Soto.

Si bien perdió a una pieza clave como Ignacio Malcorra, todo indica que el balance del mercado de pases del club es positivo. Ahora, la expectativa está puesta en la posibilidad de sumar un nuevo jugador ofensivo.

En la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el equipo de Jorge Almirón debutará ante Belgrano de Córdoba el próximo sábado 24 de enero, desde las 22 horas, en el Gigante de Arroyito.

Será interesante observar si el entrenador logra reforzar el ataque para encarar un 2026 que tendrá a Rosario Central compitiendo en la máxima cita continental.

