Valentín Barco empieza a meterse en la conversación de la Finalissima y del Mundial 2026. El joven futbolista del Racing de Estrasburgo aparece cada vez con más fuerza en las especulaciones sobre la próxima lista de Lionel Scaloni, que viajaría a Estados Unidos para la próxima cita mundialista. La rompe en Francia y su nombre ya circula entre los grandes de Europa.
NO TE DUERMAS SCALONI
Bayern Múnich lo sigue y brilla en Francia: ¿Valentín Barco se mete en la Finalissima y el Mundial?
Valentín Barco vive un gran presente en el Racing de Estrasburgo, aparece en el radar del Bayern Múnich y vuelve a escena en la Selección de Scaloni.
El ex Boca Juniors, de salida compleja del club de la Ribera, con un cierre tenso con Juan Román Riquelme y Raúl Cascini, y con pasos inconclusos por Brighton y Sevilla, parece haber encontrado finalmente su lugar. En Estrasburgo modificó su juego, dejó atrás el rol exclusivo de lateral izquierdo y se consolidó como mediocampista, incluso con mayor proyección ofensiva, una evolución que no pasó desapercibida en el fútbol francés.
Ese crecimiento se da además dentro de un club que forma parte del BlueCo, el grupo propietario que también controla al Chelsea. En ese contexto, su polifuncionalidad y su impacto inmediato despertaron el interés del Bayern Múnich, que ya sigue de cerca su presente. ¿Se viene un salto al gigante alemán?
Un salto a la cima del fútbol
El gran momento de Valentín Barco, destacado por analistas y medios especializados, quedó reflejado incluso fuera de la cancha. El periodista Augusto César, especializado en la actualidad de Boca y el mercado argentino, lo subrayó en la red social X al remarcar que el mediocampista del Racing de Estrasburgo es el argentino con más asistencias en las cinco principales ligas de Europa en lo que va de la temporada, con ocho pases gol.
La publicación no hizo más que reforzar una percepción que crece partido a partido: Barco pide Selección, pide Finalissima y empieza a construir, sin apurarse, un camino posible hacia el Mundial 2026. Hoy no tiene un lugar asegurado, pero su presente lo empuja cada vez más cerca de la elite y lo mantiene en el radar del cuerpo técnico argentino.
Que su nombre aparezca en los sondeos del Bayern Múnich, equipo dirigido por Vincent Kompany, no resulta casual. Su perfil encaja con la línea de trabajo impulsada por la dirigencia del club, encabezada por el presidente Herbert Hainer y el director deportivo Christoph Freund, quienes en los últimos años reforzaron una política de gestión económica prudente y planificación a largo plazo.
A diferencia de otras potencias europeas como Paris Saint-Germain o Real Madrid, el Bayern prioriza la sostenibilidad financiera, apuesta fuerte por perfiles jóvenes con proyección y cuida su patrimonio deportivo. Cuando incorpora figuras consagradas, como ocurrió con Harry Kane, suele hacerlo en condiciones muy controladas. En ese esquema, la polifuncionalidad, personalidad y margen de crecimiento de Barco lo convierten en un nombre que encaja de manera natural.
¿Dónde podría jugar Barco en el Bayern?
El posible encaje de Valentín Barco en el Bayern Múnich estaría directamente vinculado a su polifuncionalidad, una cualidad muy valorada en el esquema que suele utilizar el equipo alemán. El Bayern se ordena habitualmente en un 4-2-3-1, con Harry Kane como referencia ofensiva.
En la línea de tres que acompaña al delantero, aparecen nombres consolidados como Serge Gnabry en la mediapunta, Michael Olise y Luis Díaz recostados sobre las bandas. Detrás de ellos, el doble pivote suele estar compuesto por Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovi, el joven mediocampista de 21 años que atraviesa un muy buen presente y representa una de las nuevas apuestas del club.
Es justamente en esa zona donde Barco podría encontrar una puerta de entrada, ya sea como interior o como alternativa en el doble cinco, aportando dinámica, salida limpia y llegada al área. Su juventud y perfil encajan con la lógica del Bayern de incorporar talento en desarrollo, más que figuras hechas.
Además, su pasado como lateral le abre otra posibilidad. En defensa, el Bayern cuenta con Raphaël Guerreiro y Alphonso Davies por el sector izquierdo, pero Barco podría funcionar como lateral híbrido, capaz de jugar tanto por izquierda como por derecha y sumarse al mediocampo según la fase del juego, un rol cada vez más frecuente en el fútbol europeo.
En ese contexto, Barco no llegaría para ocupar un lugar fijo desde el primer día, sino como una pieza adaptable, con margen de crecimiento y valor estratégico dentro de un plantel que combina jerarquía, juventud y planificación a largo plazo.
