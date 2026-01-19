El próximo jueves 22 de enero comenzará el Torneo Apertura de la Liga Profesional y el mercado de pases se ha movido bastante. AFA habría tomado una decisión importante que sacude a los clubes de la primera división del fútbol argentino.
¿QUÉ PASÓ?
AFA y la decisión sobre el mercado de pases que podría romper todo
Con el comienzo del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, así está el mercado de pases del fútbol argentino hasta el momento. Ojo a la decisión de AFA.
Aldosivi y Defensa y Justicia abrirán el nuevo campeonato el jueves desde las 17 horas en Mar del Plata y de esa manera quedará inaugurada oficialmente la temporada 2026.
AFA, Torneo Apertura y una decisión importante
Cuando todo hacía parecer que el mercado de pases iba a cerrar mañana martes 20 de enero, varios medios comenzaron a difundir que podría extenderse un tiempo más.
Según el periodista Julio Pavoni, AFA extenderá el mercado de pases y el cierre finalmente será el 27 de enero, por lo que los equipos tendrán la posibilidad de incorporar una semana más.
Después de la fecha límite, por cada futbolista vendido o cedido al exterior, seguramente el club tendrá un cupo extra hasta el 31 de marzo.
Mercado de pases de cada equipo
Aldosivi
- Lucas Rodríguez (libre de Instituto)
- Joaquín Novillo (libre de Paysandú -BRA-)
- Franco Leys (libre de América de Cali -COL-)
- Esteban Rolón (libre de Boca)
- Natanael Guzmán (libre de Plaza Colonia -URU-)
- Alan Sosa (préstamo de Gimnasia)
- Ignacio Chicco (libre de Belgrano)
- Tomás Fernández (libre de Boca)
- Axel Werner (a préstamo luego de rescindir de Rosario Central)
- Rodrigo Márquez (préstamo de Independiente)
- Nicolás Cordero (préstamo de Huracán)
- Junior Arias (San Martín de Tucumán)
- Mauro Da luz (libre)
Argentinos Juniors
- Gino Infantino (préstamo de Fiorentina -ITA-)
- Enzo Pérez (libre de River)
- Brayan Cortés (préstamo de Colo Colo -CHI-)
- Agustín Ávalos Molina (préstamo de Sarmiento)
- Leandro Fernández (libre de Universidad de Chile)
Atlético Tucumán
- Leonel Di Plácido (libre)
- Martín Benitez (libre de Goiás -BRA-)
- Luis Ingolotti (libre de Gimnasia)
- Gabriel Compagnucci (libre de Belgrano)
- Ezequiel Ham (libre de Atlético Goianiense -BRA-)
- Manuel Brondo (préstamo de Argentinos)
- Gastón Suso (libre de Gimnasia)
Banfield
- Martín Río (Querétaro -MEX-)
- Ignacio Abraham (Estudiantes RC)
Barracas Central
- Wilfredo Rivera (libre de Academia Quintana, de Puerto Rico)
- Brian Calderara (libre de Newell's)
- Norberto Briasco (préstamo de Boca)
Belgrano
- Emiliano Rigoni (libre de São Paulo)
- Adrián Sánchez (compra el pase a Atlético Tucumán)
- Alcides Benítez (Guaraní -PAR-)
- Franco Vázquez (libre de Cremonese)
Boca
- Marino Hinestroza (Atlético Nacional): aún debe firmar contrato y ser anunciado
Central Córdoba
- Santiago Moyano (Deportivo Maipú)
- Joaquín Flores (préstamo de River)
- Lucas Bernabeu (libre de Belgrano)
- Horacio Tijanovich (libre de San Martín de San Juan)
- Marcos Iacobellis (préstamo de All Boys)
- Facundo Mansilla (libre de Newell's)
- Agustín Quiroga (préstamo de Independiente)
- Tiago Cravero (préstamo de Belgrano)
- Ezequiel Naya (préstamo de Estudiantes)
- Lucas González (préstamo de Defensa y Justicia)
Defensa y Justicia
- Éver Banega (libre de Newell´s)
- Rubén Botta (libre de Talleres)
- David Martínez (préstamo de River)
- Elías Pereyra (libre de Godoy Cruz)
Deportivo Riestra
- José Ingratti (préstamo de Mitre)
- Nicolás Watson (préstamo de Instituto)
- Mariano Bracamonte (Deportivo Morón)
- Gastón Gómez (préstamo de Racing)
- Alejandro Dramisino (préstamo de Altanta)
- Iván López (préstamo de Deportivo Armenio)
- Patricio Madero (préstamo de UAI Urquiza)
- Pedro Ramírez (Defensa y Justicia)
Estudiantes
Altas
- Adolfo Gaich (libre de CSKA -RUS-)
Estudiantes RC
Altas
- Jeremías Ramponi (préstamo de Tigre)
- Tobías Ostchega (libre desde Belgrano)
- Tomás Olmos (préstamo desde Talleres)
- Fernando Bersano (libre de Tarma)
- Ezequiel Forclaz (préstamo de Tigre)
- Tomás Castro (préstamo de Belgrano)
- Siro Rosané (préstamo de Barracas Central)
- Gabriel Alanís (préstamo de Huracán)
- Matías Valenti (préstamo de Independiente Rivadavia)
- Agustín Lastra (préstamo de Boca)
Gimnasia LP
- Ignacio Fernández (libre de River)
- Ignacio Miramón (a préstamo del Lille -FRA-)
- Renzo Giampaoli (a préstamo de Boca)
- Agustín Auzmendi (a préstamo de Godoy Cruz)
Gimnasia de Mendoza
- Nicolás Linares (préstamo de Amazonas FC -BRA-)
- Santiago Roggero (préstamo de Sportivo Belgrano)
- Valentino Simoni (préstamo de Boca)
- Luciano Paredes (préstamo de D. Maipú)
- Franco Saavedra (Talleres)
- Juan Franco (libre de Instituto)
- Facundo Lencioni (Belgrano)
- Esteban Fernández (préstamo de Arsenal)
- Ezequiel Muñoz (libre de Lanús)
- Brian Ferreyra (Colegiales)
- Alejo Tello (vuelve de Argentino de Quilmes)
- Santiago Rodríguez (préstamo de Argentinos)
- Mateo Bajamich (préstamo de Atlético Tucumán)
- Julián Ceballos (préstamo de Boca)
- Tomás Ortiz (préstamo de Defensa y Justicia)
- Juan Pablo Álvarez (libre)
Huracán
- Emmanuel Ojeda (Universida de Chile -CHI-)
- Jordy Caicedo (préstamo de Atlas -MEX-)
- Óscar Cortés (préstamo de Rangers -ESC-)
- Federico Vera (préstamo de Independiente)
- Alejandro Martínez (préstamo de Talleres)
Independiente
- Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central)
Independiente Rivadavia
- Rodrigo Atencio (préstamo de Sport Recife)
- José Florentín (libre desde Central Córdoba)
- Juan Manuel Elordi (préstamo de Racing)
- Emanuel López Riga (préstamo de Alvarado)
- Ramiro Macagno (libre de Levadiakos -GRE-)
- Stefano Moreyra (préstamo de Instituto)
- Diego Crego (préstamo de Deportivo Madryn)
- Santiago Cena (libre de Sacachispas)
- Kevin Vázquez (préstamos de Vélez)
- Bautista Dadín (préstamo desde River)
Instituto
- Franco Jara (libre de Belgrano)
- Lautaro Maldonado (libre de Midland)
- Jonathan Galvan (a préstamo de Argentinos Juniors)
- Franco Moyano (préstamo de Talleres)
- Diego Sosa (libre de Tigre)
- Iván Erquiaga (Riga FC -LET-)
- Gustavo Abregú (libre de San Martín de Tucumán)
- Hernán De la Fuente (libre de Huracán)
- Nicolás Guerra (libre de Universidad de Chile)
Lanús
- Tomás Guidara (libre de Huracán)
- Lucas Sepulveda (Universidad de Chile)
- Franco Petroli (préstamo de Godoy Cruz)
Newell's
- Walter Núñez (préstamo de Montevideo City -URU-)
- Gabriel Arias (libre de Racing)
- Franco García (libre de Cobresal -CHI-)
- Nicolás Goitea (préstamo de Mitre)
- Luciano Herrera (Defensa y Justicia)
- Michael Hoyos (libre de Independiente del Valle -ECU-)
- Matías Cóccaro (libre de Montreal Impact -CAN-)
- Bruno Cabrera (fichado a Coquimbo -CHI-)
- Oscar Salomón (fichado a Boca)
Platense
- Tomás Silva (San Lorenzo)
- Tomás Nasif (préstamo de River)
- Juan Gauto (préstamo de Basel -SUI-)
- Eugenio Raggio (libre de Deportivo Cuenca -ECU-)
- Héctor Bobadilla (préstamo de Cerro Porteño -PAR- )
- Leonardo Heredia (préstamo de Argentinos Juniors)
- Santiago Quirós (préstamo de Racing)
- Franco Amarfil (préstamo de Cipoletti)
- Agustín Lagos (préstamo de Vélez)
- Brian Bustos (libre de Deportivo Cuenca)
- Santiago Dalmaso (préstamo de Boca)
- Matías Borgogno (préstamo de San Martín de San Juan)
- Mateo Mendía (préstamo de Boca)
Racing
- Valentín Carboni (préstamo de Inter -ITA-)
- Matko Miljevic (Huracán)
River
- Fausto Vera (a préstamo desde Atlético de Mineiro -BRA-)
- Aníbal Moreno (Palmeiras -BRA-)
- Matías Viña (préstamo desde Flamengo -BRA-)
Rosario Central
- Jeremías Ledesma (préstamo de River)
- Gastón Ávila (préstamo de Ajax)
- Vicente Pizarro (Colo Colo -CHI-)
San Lorenzo
- Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar -PER-)
Sarmiento
- Benjamín Borasi (vuelve de Criciúma -BRA-)
- Javier Burrai (libre de Talleres)
- Santiago Salle (prestamo de Independiente)
- Lucas Suárez (préstamo desde Talleres)
- Juan Manuel Cabrera (préstamo de Argentinos Juniors)
- Diego Churín (libre de Universitario -PER-)
- Cristian Zabala (libre de Independiente del Valle -ECU-)
- Junior Marabel (préstamo desde Unión)
- Gastón Arturia (préstamo desde Unión)
- Ulices Delgado (préstamo CD Capiatá -PAR-)
Talleres
- Pablo Ferreira (Morón)
- Diego Valoyes (préstamo de Juárez -MÉX-)
- Ronaldo Martínes (fichado de Talleres)
- Juan Sforza (a préstamo desde Vasco da Gama)
Tigre
- Tiago Serrago (préstamo de River)
- Ignacio Russo (Rosario Central)
- Nahuel Benegas (San Martín de Tucumán)
- David Romero (fichado a Talleres)
- Joaquín Mosqueira (préstamo de Talleres)
- Juan Manuel Villalba (libre)
- Jabes Saralegui (renueva préstamo con Boca)
- Santiago López (préstamo de Independiente)
- Germán Guiffrey (libre)
Unión
- Santino Vera (libre de Racing)
- Diego Armando Díaz (Sportivo Las Parejas)
- Matías Mansilla (préstamo de Estudiantes LP)
Vélez
- Lucas Robertone (préstamo desde Almería)
