AFA y la decisión sobre el mercado de pases que podría romper todo

Con el comienzo del Torneo Apertura a la vuelta de la esquina, así está el mercado de pases del fútbol argentino hasta el momento. Ojo a la decisión de AFA.

19 de enero de 2026 - 10:11
Torneo Apertura, AFA y mercado de pases

Torneo Apertura, AFA y mercado de pases

Aldosivi y Defensa y Justicia abrirán el nuevo campeonato el jueves desde las 17 horas en Mar del Plata y de esa manera quedará inaugurada oficialmente la temporada 2026.

image

AFA, Torneo Apertura y una decisión importante

Cuando todo hacía parecer que el mercado de pases iba a cerrar mañana martes 20 de enero, varios medios comenzaron a difundir que podría extenderse un tiempo más.

Según el periodista Julio Pavoni, AFA extenderá el mercado de pases y el cierre finalmente será el 27 de enero, por lo que los equipos tendrán la posibilidad de incorporar una semana más.

Después de la fecha límite, por cada futbolista vendido o cedido al exterior, seguramente el club tendrá un cupo extra hasta el 31 de marzo.

image

Mercado de pases de cada equipo

Aldosivi

  • Lucas Rodríguez (libre de Instituto)
  • Joaquín Novillo (libre de Paysandú -BRA-)
  • Franco Leys (libre de América de Cali -COL-)
  • Esteban Rolón (libre de Boca)
  • Natanael Guzmán (libre de Plaza Colonia -URU-)
  • Alan Sosa (préstamo de Gimnasia)
  • Ignacio Chicco (libre de Belgrano)
  • Tomás Fernández (libre de Boca)
  • Axel Werner (a préstamo luego de rescindir de Rosario Central)
  • Rodrigo Márquez (préstamo de Independiente)
  • Nicolás Cordero (préstamo de Huracán)
  • Junior Arias (San Martín de Tucumán)
  • Mauro Da luz (libre)

Argentinos Juniors

  • Gino Infantino (préstamo de Fiorentina -ITA-)
  • Enzo Pérez (libre de River)
  • Brayan Cortés (préstamo de Colo Colo -CHI-)
  • Agustín Ávalos Molina (préstamo de Sarmiento)
  • Leandro Fernández (libre de Universidad de Chile)

Atlético Tucumán

  • Leonel Di Plácido (libre)
  • Martín Benitez (libre de Goiás -BRA-)
  • Luis Ingolotti (libre de Gimnasia)
  • Gabriel Compagnucci (libre de Belgrano)
  • Ezequiel Ham (libre de Atlético Goianiense -BRA-)
  • Manuel Brondo (préstamo de Argentinos)
  • Gastón Suso (libre de Gimnasia)

Banfield

  • Martín Río (Querétaro -MEX-)
  • Ignacio Abraham (Estudiantes RC)

Barracas Central

  • Wilfredo Rivera (libre de Academia Quintana, de Puerto Rico)
  • Brian Calderara (libre de Newell's)
  • Norberto Briasco (préstamo de Boca)

Belgrano

  • Emiliano Rigoni (libre de São Paulo)
  • Adrián Sánchez (compra el pase a Atlético Tucumán)
  • Alcides Benítez (Guaraní -PAR-)
  • Franco Vázquez (libre de Cremonese)

Boca

  • Marino Hinestroza (Atlético Nacional): aún debe firmar contrato y ser anunciado

Central Córdoba

  • Santiago Moyano (Deportivo Maipú)
  • Joaquín Flores (préstamo de River)
  • Lucas Bernabeu (libre de Belgrano)
  • Horacio Tijanovich (libre de San Martín de San Juan)
  • Marcos Iacobellis (préstamo de All Boys)
  • Facundo Mansilla (libre de Newell's)
  • Agustín Quiroga (préstamo de Independiente)
  • Tiago Cravero (préstamo de Belgrano)
  • Ezequiel Naya (préstamo de Estudiantes)
  • Lucas González (préstamo de Defensa y Justicia)

Defensa y Justicia

  • Éver Banega (libre de Newell´s)
  • Rubén Botta (libre de Talleres)
  • David Martínez (préstamo de River)
  • Elías Pereyra (libre de Godoy Cruz)

Deportivo Riestra

  • José Ingratti (préstamo de Mitre)
  • Nicolás Watson (préstamo de Instituto)
  • Mariano Bracamonte (Deportivo Morón)
  • Gastón Gómez (préstamo de Racing)
  • Alejandro Dramisino (préstamo de Altanta)
  • Iván López (préstamo de Deportivo Armenio)
  • Patricio Madero (préstamo de UAI Urquiza)
  • Pedro Ramírez (Defensa y Justicia)

Estudiantes

Altas

  • Adolfo Gaich (libre de CSKA -RUS-)

Estudiantes RC

Altas

  • Jeremías Ramponi (préstamo de Tigre)
  • Tobías Ostchega (libre desde Belgrano)
  • Tomás Olmos (préstamo desde Talleres)
  • Fernando Bersano (libre de Tarma)
  • Ezequiel Forclaz (préstamo de Tigre)
  • Tomás Castro (préstamo de Belgrano)
  • Siro Rosané (préstamo de Barracas Central)
  • Gabriel Alanís (préstamo de Huracán)
  • Jeremías Ramponi (préstamo de Tigre)
  • Matías Valenti (préstamo de Independiente Rivadavia)
  • Agustín Lastra (préstamo de Boca)

Gimnasia LP

  • Ignacio Fernández (libre de River)
  • Ignacio Miramón (a préstamo del Lille -FRA-)
  • Renzo Giampaoli (a préstamo de Boca)
  • Agustín Auzmendi (a préstamo de Godoy Cruz)

Gimnasia de Mendoza

  • Nicolás Linares (préstamo de Amazonas FC -BRA-)
  • Santiago Roggero (préstamo de Sportivo Belgrano)
  • Valentino Simoni (préstamo de Boca)
  • Luciano Paredes (préstamo de D. Maipú)
  • Franco Saavedra (Talleres)
  • Juan Franco (libre de Instituto)
  • Facundo Lencioni (Belgrano)
  • Esteban Fernández (préstamo de Arsenal)
  • Ezequiel Muñoz (libre de Lanús)
  • Brian Ferreyra (Colegiales)
  • Alejo Tello (vuelve de Argentino de Quilmes)
  • Santiago Rodríguez (préstamo de Argentinos)
  • Mateo Bajamich (préstamo de Atlético Tucumán)
  • Julián Ceballos (préstamo de Boca)
  • Tomás Ortiz (préstamo de Defensa y Justicia)
  • Juan Pablo Álvarez (libre)

Huracán

  • Emmanuel Ojeda (Universida de Chile -CHI-)
  • Jordy Caicedo (préstamo de Atlas -MEX-)
  • Óscar Cortés (préstamo de Rangers -ESC-)
  • Federico Vera (préstamo de Independiente)
  • Alejandro Martínez (préstamo de Talleres)

Independiente

  • Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central)

Independiente Rivadavia

  • Rodrigo Atencio (préstamo de Sport Recife)
  • José Florentín (libre desde Central Córdoba)
  • Juan Manuel Elordi (préstamo de Racing)
  • Emanuel López Riga (préstamo de Alvarado)
  • Ramiro Macagno (libre de Levadiakos -GRE-)
  • Stefano Moreyra (préstamo de Instituto)
  • Diego Crego (préstamo de Deportivo Madryn)
  • Santiago Cena (libre de Sacachispas)
  • Kevin Vázquez (préstamos de Vélez)
  • Bautista Dadín (préstamo desde River)

Instituto

  • Franco Jara (libre de Belgrano)
  • Lautaro Maldonado (libre de Midland)
  • Jonathan Galvan (a préstamo de Argentinos Juniors)
  • Franco Moyano (préstamo de Talleres)
  • Diego Sosa (libre de Tigre)
  • Iván Erquiaga (Riga FC -LET-)
  • Gustavo Abregú (libre de San Martín de Tucumán)
  • Hernán De la Fuente (libre de Huracán)
  • Nicolás Guerra (libre de Universidad de Chile)

Lanús

  • Tomás Guidara (libre de Huracán)
  • Lucas Sepulveda (Universidad de Chile)
  • Franco Petroli (préstamo de Godoy Cruz)

Newell's

  • Walter Núñez (préstamo de Montevideo City -URU-)
  • Gabriel Arias (libre de Racing)
  • Franco García (libre de Cobresal -CHI-)
  • Nicolás Goitea (préstamo de Mitre)
  • Luciano Herrera (Defensa y Justicia)
  • Michael Hoyos (libre de Independiente del Valle -ECU-)
  • Matías Cóccaro (libre de Montreal Impact -CAN-)
  • Bruno Cabrera (fichado a Coquimbo -CHI-)
  • Oscar Salomón (fichado a Boca)

Platense

  • Tomás Silva (San Lorenzo)
  • Tomás Nasif (préstamo de River)
  • Juan Gauto (préstamo de Basel -SUI-)
  • Eugenio Raggio (libre de Deportivo Cuenca -ECU-)
  • Héctor Bobadilla (préstamo de Cerro Porteño -PAR- )
  • Leonardo Heredia (préstamo de Argentinos Juniors)
  • Santiago Quirós (préstamo de Racing)
  • Franco Amarfil (préstamo de Cipoletti)
  • Agustín Lagos (préstamo de Vélez)
  • Brian Bustos (libre de Deportivo Cuenca)
  • Santiago Dalmaso (préstamo de Boca)
  • Matías Borgogno (préstamo de San Martín de San Juan)
  • Mateo Mendía (préstamo de Boca)

Racing

  • Valentín Carboni (préstamo de Inter -ITA-)
  • Matko Miljevic (Huracán)

River

  • Fausto Vera (a préstamo desde Atlético de Mineiro -BRA-)
  • Aníbal Moreno (Palmeiras -BRA-)
  • Matías Viña (préstamo desde Flamengo -BRA-)

Rosario Central

  • Jeremías Ledesma (préstamo de River)
  • Gastón Ávila (préstamo de Ajax)
  • Vicente Pizarro (Colo Colo -CHI-)

San Lorenzo

  • Gregorio Rodríguez (préstamo de Melgar -PER-)

Sarmiento

  • Benjamín Borasi (vuelve de Criciúma -BRA-)
  • Javier Burrai (libre de Talleres)
  • Santiago Salle (prestamo de Independiente)
  • Lucas Suárez (préstamo desde Talleres)
  • Juan Manuel Cabrera (préstamo de Argentinos Juniors)
  • Diego Churín (libre de Universitario -PER-)
  • Cristian Zabala (libre de Independiente del Valle -ECU-)
  • Junior Marabel (préstamo desde Unión)
  • Gastón Arturia (préstamo desde Unión)
  • Ulices Delgado (préstamo CD Capiatá -PAR-)

Talleres

  • Pablo Ferreira (Morón)
  • Diego Valoyes (préstamo de Juárez -MÉX-)
  • Ronaldo Martínes (fichado de Talleres)
  • Juan Sforza (a préstamo desde Vasco da Gama)

Tigre

  • Tiago Serrago (préstamo de River)
  • Ignacio Russo (Rosario Central)
  • Nahuel Benegas (San Martín de Tucumán)
  • David Romero (fichado a Talleres)
  • Joaquín Mosqueira (préstamo de Talleres)
  • Juan Manuel Villalba (libre)
  • Jabes Saralegui (renueva préstamo con Boca)
  • Santiago López (préstamo de Independiente)
  • Germán Guiffrey (libre)

Unión

  • Santino Vera (libre de Racing)
  • Diego Armando Díaz (Sportivo Las Parejas)
  • Matías Mansilla (préstamo de Estudiantes LP)

Vélez

  • Lucas Robertone (préstamo desde Almería)

