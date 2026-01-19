Javier Milei busca protagonismo: El factor Donald Trump

Live Blog Post

Descontrol en la Costa argentina y riesgo al límite: Otro caso que enciende las alarmas

Un hombre de 27 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Guernica, sufrió heridas de gravedad tras volcar con un cuatriciclo en la zona de médanos del camping Pucará, en la localidad balnearia de Villa Gesell. El hecho ocurrió este domingo y el joven fue trasladado de urgencia a La Plata.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del rodado y terminó dando varios tumbos sobre la arena. Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, además de politraumatismos severos en diversas partes del cuerpo.

Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital de Pinamar, donde está internado en grave estado.

Vecinos denuncian que quienes corrían picadas en Pinamar se trasladaron a Villa Gesell. En paralelo Bastián continúa en grave estado y en terapia intensiva.