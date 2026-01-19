urgente24
en vivo DAVOS / TRAGEDIA EN ESPAÑA / REFORMA LABORAL

Javier Milei busca protagonismo: El factor Donald Trump

Javier Milei en Suiza a la espera del cara a cara con Donald Trump,

Javier Milei en Suiza a la espera del cara a cara con Donald Trump,

Javier Milei en Suiza a la espera del cara a cara con Donald Trump,

Javier Milei en Suiza a la espera del cara a cara con Donald Trump,

Javier Milei viaja a Suiza con su círculo más cercano para participar del Foro de Davos. Se tensa el vínculo con Victoria Villarruel.

19 de enero de 2026 - 10:10

EN VIVO

Javier Milei se prepara para protagonizar una nueva intervención de alto impacto en el 56.º Foro Económico Mundial de Davos. La cumbre se desarrollará este año bajo un clima de extrema tensión internacional. No será una más: para el Presidente representa una vidriera estratégica.

El mandatario argentino arriba a Suiza con un capital político renovado tras la histórica firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea, pero deberá navegar una agenda global marcada por la escalada en Irán, los planes de Donald Trump de anexar Groenlandia y las repercusiones del reciente operativo de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la detención de Nicolás Maduro.

Milei buscará mostrar a la Argentina como un caso de éxito de las políticas libertarias y como aliado primordial del norteamericano en la región. La apuesta será destacar la gestión local, pero sabiendo que los reflectores estarán puestos sobre Washington.

En el plano internacional, el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el domingo por la tarde dejó al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. A raíz de ello, el presidente de España, Pedro Sánchez, decidió cancelar su viaje al foro económico de Davos.

image
Tragedia ferroviaria en Espa&ntilde;a.

Tragedia ferroviaria en España.

Arranca una semana clave en el Congreso. Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

-----------------

Live Blog Post

ATE intimó al Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.

"La recientemente publicada Resolución 213/25 del INTI, que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, encubre un claro INTENTO DE PRIVATIZACIÓN", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General, en sus redes sociales.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Acuerdo UE-Mercosur: Mientras Nación celebra, Martín Redrado plantea serios reparos

El economista, Martín Redrado, extitular del Banco Central y titular de la Fundación Capital en declaraciones este lunes (19/1) a Radio Rivadavia expuso serios reparos al acuerdo UE-Mercosur, que Javier Milei intenta sancionar en el Congreso durante las sesiones extraordinarias de febrero.

"En cuanto al desafío estratégico, este es el primer acuerdo comercial que Argentina y el Mercosur firman desde 2003. Tras eso entró en un letargo. El desafío aquí es si se trata de un nuevo comienzo del Mercosur de integración productiva con el mundo, más allá de USA y China", remarcó.

VER NOTA

Live Blog Post

Descontrol en la Costa argentina y riesgo al límite: Otro caso que enciende las alarmas

Un hombre de 27 años, oriundo de la ciudad bonaerense de Guernica, sufrió heridas de gravedad tras volcar con un cuatriciclo en la zona de médanos del camping Pucará, en la localidad balnearia de Villa Gesell. El hecho ocurrió este domingo y el joven fue trasladado de urgencia a La Plata.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del rodado y terminó dando varios tumbos sobre la arena. Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave con compromiso facial, además de politraumatismos severos en diversas partes del cuerpo.

Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital de Pinamar, donde está internado en grave estado.

Vecinos denuncian que quienes corrían picadas en Pinamar se trasladaron a Villa Gesell. En paralelo Bastián continúa en grave estado y en terapia intensiva.

Live Blog Post

Verano complicado

El verano arrancó con todo, literalmente. Ráfagas de viento que dejaron a más de uno luchando con la sombrilla, precipitaciones inesperadas y hasta un meteotsunami que arrasó con las costas de varias ciudades argentinas. Pero más allá de la inestabilidad del clima, hay una realidad que está redefiniendo cómo viajamos: los argentinos cambiaron su forma de hacer turismo, y los números lo demuestran con claridad.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acaba de publicar un informe que no deja lugar a dudas: la temporada 2026 tiene un comienzo irregular, pero con señales concretas de movimiento. Los destinos que están funcionando mejor son aquellos que mezclan naturaleza con una agenda cargada de actividades. No alcanza con tener playas o montañas, ahora hay que ofrecer festivales, competencias deportivas, ferias gastronómicas y propuestas culturales.

VER NOTA

Live Blog Post

Diego Santilli acelera las negociaciones con los gobernadores

El ministro del Interior, Diego Santilli, profundizará esta semana su recorrido por las provincias con un objetivo central: sumar votos de los gobernadores para avanzar con la reforma laboral que el Gobierno busca tratar durante las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso.

Tras participar en una reunión de la mesa chica en la Casa Rosada retomará la agenda territorial con una serie de encuentros clave. Hoy comenzó su recorrido en Salta, donde mantendrá una audiencia con el gobernador Gustavo Sáenz, uno de los mandatarios con peso propio dentro del bloque dialoguista.

Por su parte, según fuentes oficiales, el miércoles será el turno de Neuquén, donde se reunirá con el gobernador Rolando Figueroa. Al día siguiente desembarcará en Entre Ríos para mantener un encuentro con Rogelio Frigerio, un dirigente cercano al oficialismo nacional.

Live Blog Post

Tras el accidente de trenes en España, Pedro Sánchez decretó tres días de luto

El gobierno de España decretó tres días de luto nacional desde esta medianoche a raíz del accidente fatal de dos trenes.

"Vamos a dar con la verdad de lo que ha sucedido", remarcó el Presidente.

Live Blog Post

Más allá de Trump, Davos no es una "varita mágica"

Javier Milei ya se encuentra en modo internacional. En su participación en el histórico Foro de Davos, el mandatario argentino intentará una vez más captar la atención de los líderes y empresarios más poderosos del planeta.

Para el analista, Juan Negri, el foro representa una oportunidad inmejorable para acechar la relación con la administración de Donald Trump, que viene siendo el principal sostén económico y político de la gestión libertaria. “Es una plataforma para que empresarios que tal vez ven a Argentina como algo lejano digan: ‘Bueno, quizás es una oportunidad invertir acá'”, explicó, aunque aclaró que Davos no es una “varita mágica” y que los resultados dependerán de la pericia diplomática del equipo presidencial.

"Históricamente, los países en desarrollo usaron Davos para vender una imagen y atraer capitales, pero Milei lo usa para mostrar su posicionamiento, muchas veces con tonos radicales", remarcó.

Live Blog Post

Anuncio: Manuel Adorni y la TV Pública

La Selección Argentina de Lionel Scaloni buscará repetir lo conseguido en Qatar 2022 en el Mundial de Norteamérica 2026. En cuanto a la televisación de la competencia, Manuel Adorni hizo un anuncio acerca de la TV Pública que sacudió a todos.

TyC Sports siempre se vende como "el canal del Mundial" y Telefe, en el último tiempo, se consolidó como uno de los canales que transmite todos los partidos de la Albiceleste. El Jefe de Gabinete hizo un anuncio importante al respecto.

VER NOTA

Live Blog Post

Enrique Szewach: "En Davos, Milei va a insistir con el anarco capitalismo"

El economista que fuera director del Banco Central, Enrique Szewach, opinó sobre el Foro de Davos, y aseguró que “Javier Milei va a insistir seguramente con el anarco capitalismo pero se trata de una filosofía que no está hoy en boga en el mundo”.

“Hay líderes en Europa y en América Latina que son de derecha pero tienen una visión completamente distinta a la del presidente argentino”, agregó.

VER NOTA

Live Blog Post

Chubut vuelve a atravesar otra catástrofe

Tras comenzar el año combatiendo un incendio que fue calificado de "histórico", la provincia de Chubut sigue en el centro de la escena nacional tras el derrumbe del cerro Hermitte, que provocó el colapso parcial y total de varias viviendas y obligó a la evacuación urgente de más de 90 familias, y que llevó a que se declare la emergencia geológica urbanística en Comodoro Rivadavia.

Vecinos relataron que comenzaron a sentir crujidos, vibraciones y ruidos profundos antes de que aparecieran grietas de gran tamaño en muros, pisos y techos. "Mi casa se abrió por la mitad", contó uno de los damnificados al sitio 'ADN Sur', reflejando el dramatismo de una situación que obligó a cientos de personas a abandonar sus hogares con lo puesto.

VER NOTA

Live Blog Post

Pronóstico del FMI: Qué va a pasar en 2026 y 2027

El FMI presentó la actualización de perspectivas de la economía mundial. El organismo proyecta que la economía mundial crezca 3,3% en 2026, 0,2 puntos porcentuales más desde su última estimación. Para 2027, la proyección de crecimiento se mantuvo en 3,2%.

Este aumento se da luego de registrar que el crecimiento en 2025 se mantuvo a pesar de las “disrupciones” comerciales y tensiones políticas que primaron el año pasado. Así lo expresó Pierre-Olivier Gourinchas, director de Investigación del FMI, durante la presentación del informe en el Banco Nacional de Bélgica.

VER NOTA

Live Blog Post

Tragedia en España: Nueva cifra de víctimas

La cifra de muertos por el choque de dos trenes de alta velocidad en España se elevó con el correr de las horas a 39, mientras que hay más de 150 heridos, 24 de ellos en grave estado, los cuales fueron hospitalizados. En tanto, el servicio ferroviario entre Madrid y Andalucía permanece suspendido hasta nuevo aviso.

Tras el siniestro, que ocurrió a la altura de Adamuz, en Córdoba, las autoridades calificaron el episodio como "tremendamente extraño", mientras que el influencer argentino "Merakio", que vive en la capital española y fue testigo del accidente, compartió imágenes del operativo de evacuación.

Live Blog Post

Con Reforma Laboral en la mira, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para febrero

Confirmadas las sesiones extraordinarias en el Congreso del 2 al 27 de febrero, el Gobierno de Javier Milei encara la recta final para la aprobación de la reforma laboral, que aparece como el tema más conflictivo de la agenda de proyectos. Solo tiene asegurados 21 votos en el Senado y sigue negociando para los 16 que le faltan.

La Administración Milei apunta a conseguir 44 votos en el Senado para garantizar la reforma laboral, quizás el tema que más le interesa del temario de extraordinarias. Para eso, el ministro del Interior, Diego Santilli, viene recorriendo las provincias para sumar votos de los gobernadores, que le reclaman principalmente por fondos, obras y deudas previsionales.

VER NOTA

Live Blog Post

El factor Donald Trump

La gran incógnita de la semana es si se concretará una reunión bilateral con Donald Trump. El presidente estadounidense será uno de los oradores clave del Foro y, aunque desde la Casa Rosada admiten que el encuentro "no está confirmado", las fuentes oficiales aseguran que hay altas probabilidades de que suceda.

La sintonía entre ambos es total. Milei respaldó recientemente el operativo estadounidense en Venezuela, asegurando que Trump “está rediseñando el orden mundial” y que la geopolítica actual exige “terminar con el socialismo asesino, llámese Venezuela, Cuba o Nicaragua”.

Live Blog Post

El viaje a Davos tensiona el conflicto con Victoria Villarruel

El presidente viaja al Foro Económico Mundial de Davos sin Manuel Adorni, a quien decidió dejar en la Casa Rosada como principal hombre de confianza durante su ausencia, en un contexto marcado por la tensa relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Si bien por la Constitución la vicepresidenta queda formalmente a cargo del Poder Ejecutivo, en el oficialismo admiten que el vínculo político con Villarruel está roto, lo que llevó al entorno presidencial a reforzar el esquema de conducción desde Balcarce 50.

Si bien la distancia entre Javier Milei y Villarruel no es nueva, se profundizó luego del viaje de la vicepresidenta a la Patagonia, donde visitó zonas afectadas por los incendios forestales.

Live Blog Post

Javier Milei va por la tercera

El Presidente desembarca en Suiza tras un fin de semana agitado, que incluyó su paso por el Festival de Doma y Folklore de Jesús María —con el Chaqueño Palavecino— y su presencia en Asunción en el acto formal por la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Viajará con una comitiva que ya es característica: su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. A su vez, estará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Será la tercera vez que el libertario asista a Davos. Según trascendió, el objetivo en esta edición será profundizar la visibilidad internacional, que busca posicionarse como líder de las ideas de la libertad a nivel global y vender Argentina como oportunidad de inversión.

Más contenidos en Urgente24

Miércoles 21/01 en AFA: Claudio Tapia anuncia la distribución de dinero 2026 a los clubes

En Jesús María, Lali Espósito le ganó la batalla cultural a Javier Milei

2026, la odisea de Javier Milei

El BCRA dice tener reservas de US$ 44.800 millones pero estarían en rojo por US$ 20.000 millones

Javier Milei dice que va con Donald Trump pero su gente va con Xi Jinping

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES