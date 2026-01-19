Javier Milei busca protagonismo: El factor Donald Trump

Javier Milei se prepara para protagonizar una nueva intervención de alto impacto en el 56.º Foro Económico Mundial de Davos. La cumbre se desarrollará este año bajo un clima de extrema tensión internacional. No será una más: para el Presidente representa una vidriera estratégica.
ATE intimó al Gobierno
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.
"La recientemente publicada Resolución 213/25 del INTI, que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, encubre un claro INTENTO DE PRIVATIZACIÓN", señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General, en sus redes sociales.
