Un banco deberá pagarle millones a un hombre que reportó como deudor

La sentencia incluyó un resarcimiento por daño material, daño moral, pérdida de chance y una multa por daño punitivo. El monto original fue apelado por ambas partes. El banco sostuvo que no tenía responsabilidad. El cliente cuestionó el alcance de los montos y los intereses aplicados.

Golpe judicial a los bancos: Ahora no podrán sumar deuda de tarjetas de crédito a la cuenta corriente Un hombre fue reportado como deudor de un préstamo por el Banco Santander cuando no lo era, y ahora deberá pagarle una indemnización millonaria.

La Cámara confirmó la responsabilidad del Santander y desestimó los planteos defensivos. Rechazó la idea de que el cliente, por ser abogado, estaba en mejores condiciones para entender las cláusulas contractuales. Recordó que en las relaciones de consumo no se presume conocimiento técnico ni se reducen los derechos según la profesión.

El tribunal también observó que la cláusula sobre mora automática no tenía el mismo destaque que otras. La falta de comunicación sobre el decaimiento del crédito y la cesión a un tercero fue señalada como otro incumplimiento. Los depósitos se realizaban, pero el banco no brindó ninguna advertencia.

Los jueces que integran la Cámara decidieron aumentar los montos fijados en la sentencia original. El fallo actualizó el resarcimiento por daño moral, amplió el valor asignado a la pérdida de chance e incrementó el daño punitivo. La suma final reconocida en concepto de indemnización terminó superando los once millones de pesos, más intereses.

