Vialidad: La Justicia le dio la razón a Cristina Kirchner para no pagar la millonaria indemnización

Cristina Kirchner Cristina Kirchner.

Vialidad buscó evitar la caducidad

Sin embargo, desde Vialidad Nacional trataron de evitar la caducidad para avanzar con el resarcimiento económica. "No ha existido una inactividad procesal de seis meses que habilite para la declaración de caducidad de la instancia", ya que se sumaron "los hechos, pruebas y sentencias obrantes en el fuero penal", adujeron.

Los representantes del organismo manifestaron que la exvicepresidenta había pedido la caducidad del caso, si bien éste estaba en condiciones de avanzar, y que ese pedido fue rechazado.

El juez planteó que el Juzgado 11 del fuero había ordenado la digitalización del escrito de demanda, "lo que no fue cumplido en el momento procesal oportuno, lo cierto es que la actora tampoco lo advirtió durante el trámite de esta causa ante este Tribunal" y que la falta de cumplimiento de ese requisito hubiera impedido el avance del proceso "hacia el dictado de la sentencia definitiva".

Para Dos Santos, entre el 17 de marzo de 2023 (un día después de la última actuación con "aptitud impulsoria del proceso cumplida") y el el 18 de septiembre de ese mismo año, "descontada la feria judicial de invierno", se cumple el plazo estipulado por el Código para considerar la caducidad.

Vale aclarar que este expediente no interfiere con la causa penal por la que Cristina Kirchner está condenada y como parte de la pena se le deben decomisar a ella y al resto de los ocho condenados hasta US$530 millones para resarcir el delito cometido al estado. Ese decomiso está vigente, aunque la ex presidenta presentó una apelación que debe ser analizada por la Cámara Federal de Casación Penal.

