Turismo y la epidemia que la Corte Suprema no pudo frenar

"La tasa se determinará por Unidad Fiscal (UF) según el tipo y características del medio de transporte. El valor de UF equivale a un litro de nafta Infinia, que en Misiones es de $2000".

"Así, si se hace por bicicletas 0,5 UF, motocicletas 1 UF, automóviles o camionetas 2,5 UF, camiones o casas rodantes 3 UF, minibuses 10 UF y 15 UF, colectivos 25 y 30 UF, y los que ingresen sin vehículo 0,5 UF por persona".

"Se trata de un nuevo ataque al turismo y a otras actividades, al representar un impuesto encubierto, resultando ilegítima por no retribuir ningún servicio específico a quien lo paga", afirmó el tributarista.

"Tal como tiene dicho la Corte, se incumple con el requisito de la prestación efectiva e individualizada de un servicio, atentando contra el artículo 17 de la Constitución Nacional que protege el derecho de propiedad", sostiene, y considera que "resulta indudable que la tasa no le devuelve ningún servicio puntual al contribuyente que lo paga".

La minera propietaria de las Minas de Wanda ya adelantó que acudirá a la Justicia contra la decisión del municipio La minera propietaria de las Minas de Wanda ya adelantó que acudirá a la Justicia contra la decisión del municipio

La minera citó que el gravamen se pretende aplicar a los visitantes en el "único atractivo turístico convocante" de la localidad, "afectando así a quienes quieren visitarlo y a quienes directa o indirectamente trabajan" en el sitio

Vale remarcar que en un comunicado, tras expresar su repudio a la pretensión de la municipalidad, invitó a las empresas relacionadas con la actividad turística a "sumarse a las acciones legales contra tal arbitraria medida".

image

"En lugar de fomentar la actividad e iniciativa privada y permitir el desarrollo del turismo en la región, actitudes como la de la Municipalidad de Wanda tienden a poner palos en la rueda", consignó la firma en el comunicado.

Qué dijo la Corte Suprema sobre el caso de Bariloche

A mediados de 2024, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la Ecotasa que se aplica en San Carlos de Bariloche, cuyos contribuyentes son los turistas y los establecimientos hoteleros como agentes de recaudación. Algunos de los considerandos de la Corte:

- Se hace referencia a servicios previstos en la norma legal en forma no taxativa, con lo cual la imposición resulta de gran laxitud.

- El Municipio no logró demostrar la prestación efectiva de un servicio concreto e individualizado a partir de las obras de infraestructura que fueron realizadas y financiadas con la tasa.

- Las actividades realizadas por el Municipio favorecieron a la comunidad en su conjunto y no solo a los turistas, como requisito de la procedencia de la tasa.

- Respecto del carácter ambiental de la tasa, tampoco el Municipio alegó ni probó el desarrollo de una actividad o la prestación de un servicio tendiente a conservar, preservar o reparar el medio ambiente.

San Carlos de Bariloche, pueblo no tan chico e infierno enorme.

"Este fallo de la Corte Suprema es trascendente porque se refiere tanto a la naturaleza jurídica de la tasa, como a la pretendida utilización de un mecanismo de imposición de notoria laxitud, como a la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, en razón de ser el Municipio quien es el que se encuentra en mejores condiciones para acreditar la efectiva e individualizada prestación del servicio", enfatizó Bertazza.

"Pero resta aún que la Corte se expida sobre el planteo formulado por el Estado nacional, como garante de la Ley de Coparticipación contra la provincias de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche", advierte.

Tanto en el caso de Bariloche como en el de las Minas de Wanda, es importante distinguir entre tasa e impuesto, en base a la existencia o no del desarrollo de una actividad estatal, y esto seguramente terminará en una decisión de la Corte Suprema, que ya tiene un fallo en contrario.

Otras noticias de Urgente24

Chubut, sin descanso: De la emergencia ígnea a la geológica urbanística

Manuel Adorni sacudió a todos con el anuncio que hizo de TV Pública

Hay sesiones extraordinarias: Reforma laboral, acuerdo UE-Mercosur y el 'poroteo' de 16 a 44

Turismo 2026 con cambio obligado: La ocupación es por fin de semana 'especial'