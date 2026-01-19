Totalmente'sacado': Donald Trump prepara demanda contra JP Morgan Chase

“El problema es que tengo a Scott Bessent haciendo un trabajo fantástico, una SUPERESTRELLA. ¿Por qué se lo daría a Jamie?”, proclamó Trump, refiriéndose al secretario del Tesoro, Scott Bessent. “No se hizo tal oferta, ni siquiera se pensó al respecto”.

Pero antes Dimon indicó que no consideraría aceptar el puesto.

“Absolutamente, definitivamente no hay posibilidad, de ninguna manera, por ningún motivo”, dijo Dimon en un evento organizado por el Departamento de Comercio.

El juicio

Dimon ha dado muestras reiteradas de respaldar al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tan vapuleado por Trump.

La independencia de la Reserva Federal quedó en el centro de atención después de que el presidente Jerome Powell revelara que el Departamento de Justicia le había entregado citaciones para comparecer ante un gran jurado.

En un video del 11/01/2026, Powell dijo que el Departamento de Justicia había amenazado con una acusación penal relacionada con su testimonio sobre, en parte, un proyecto para renovar los edificios de oficinas de la Reserva Federal.

La investigación se deriva de la negativa de la Reserva Federal a recortar las tasas de interés, en lugar de ceder a la voluntad de Trump, afirmó Powell. Él negó cualquier irregularidad.

“El servicio público a veces exige mantenerse firme ante las amenazas”, dijo Powell. “Seguiré desempeñando el trabajo para el que el Senado me confirmó, con integridad y compromiso de servir al pueblo estadounidense”.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que la fiscal general Pam Bondi “ha dado instrucciones a sus fiscales estadounidenses para que prioricen la investigación de cualquier abuso del dinero de los contribuyentes”.

Durante la sesión de JPMorgan con analistas para informar sobre las ganancias del 4to. trimestre, Dimon dijo que tenía un “enorme respeto” por Powell, aunque se aseguró de no alinearse con todas las políticas de la Reserva Federal, en especial en materia de regulación bancaria.

“Todos nuestros conocidos creen en la independencia de la Reserva Federal”, dijo Dimon. “Cualquier cosa que la menoscabe probablemente no sea una buena idea y, en mi opinión, tendrá las consecuencias contrarias. Aumentará las expectativas de inflación y probablemente subirá las tasas con el tiempo”.

Entonces Trump activó lo de demandar al JP Morgan Chase.

Hay un tema adicional: la negativa de los bancos a participar del plan de Trump de poner un límite a las tasas de interés aplicadas por las tarjetas de crédito.

