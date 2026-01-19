Donald Trump invitó a Vladimir Putin al Consejo de Paz para Gaza

Trump lo presidirá, y los países deberán pagar al menos US$ 1.000 millones por su membresía vitalicia.

US$ 1.000 millones

"En este momento estamos estudiando los detalles de la oferta y esperamos estar en contacto con la parte estadounidense para aclarar todos los matices", dijo a las agencias de noticias estatales, sin referirse a la tarifa de 1.000 millones de dólares.

“La Junta de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer un gobierno confiable y legítimo y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”, dice una copia de la carta.

En noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó a la Junta de Paz a supervisar la estabilización y reconstrucción de Gaza después de la guerra.

Los países que acepten unirse a la junta pueden desempeñarse por un período de 3 años, pero ese límite no se aplicará a los países que acepten contribuir con US$ 1.000 millones en efectivo a la junta, según el estatuto, que fue informado previamente por Bloomberg.

La carta no dice cómo se utilizarán los ingresos.

Alrededor de 60 gobiernos han recibido invitaciones para unirse a la junta, pero hasta ahora la reacción de la mayoría ha sido cautelosa.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, declaró en el programa X que había sido invitado a la junta y que ya había aceptado. Orban se ha posicionado como uno de los principales defensores de los esfuerzos de paz de Trump en Ucrania. "Por supuesto, hemos aceptado esta honorable invitación", declaró Orban.

En una invitación enviada el viernes al presidente de Egipto, Abdel Fattah Al Sisi , Trump describió a la junta como “un distinguido grupo de naciones listas para asumir la noble responsabilidad de construir una PAZ DURADERA”. Sisi no ha respondido a la invitación.

Varios países árabes se oponen a involucrar a la junta en otros conflictos, argumentando que debería centrarse exclusivamente en implementar el plan de paz para Gaza inicialmente, según informaron las autoridades. Es arriesgado crear una arquitectura alternativa de paz y seguridad global bajo el control de Trump, añadieron.

Como presidente, Trump tendría amplia autoridad sobre la nueva organización, con la facultad de nombrar y destituir a los Estados miembros, así como de vetar sus decisiones.

La carta constitutiva especifica que las decisiones de la junta se tomarán «por mayoría de los Estados miembros presentes y votantes, sujetas a la aprobación del presidente, quien también podrá emitir su voto en su calidad de presidente en caso de empate».

También reserva al presidente la “autoridad exclusiva” para crear otras entidades para llevar a cabo la misión del consejo.

