El invasor de Irak, Tony Blair, fue designado para Gaza por Donald Trump

Los otros miembros son

Marc Rowan, director ejecutivo de Apollo Global Management;

Ajay Bangapresidente del Grupo del Banco Mundial; y

Robert Gabriel, asesor adjunto de seguridad nacional de Estados Unidos.

También fueron nombrados para la junta, j

el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan FidanY y

el diplomático qatarí Ali Al Thawadi.

Los miembros de la junta “supervisarán una cartera definida que es fundamental para la estabilización de Gaza y su éxito a largo plazo”, dijo la Casa Blanca, incluyendo “la creación de capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”.

El diplomático búlgaro y ex alto funcionario de las Naciones Unidas, Nickolay Mladenov, actuará como Alto Representante para Gaza.

Embed JUST IN: Trump just tapped Marco Rubio, Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner, and World Bank President Ajay Banga as founding members of a so-called Gaza “Board of Peace.”



And ICYMI: months ago JD Vance literally admitted on camera that Kushner is the “investor” in the… pic.twitter.com/Hlpt0T1vkH — Brian Allen (@allenanalysis) January 16, 2026

Traducción: ÚLTIMA HORA: Trump acaba de nombrar a Marco Rubio, Tony Blair, Steve Witkoff, Jared Kushner y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, como miembros fundadores de la llamada “Junta de Paz” de Gaza. Y, por si te lo perdiste, hace meses JD Vance admitió literalmente ante las cámaras que Kushner es el “inversionista” en las “conversaciones de paz” en Medio Oriente. Deje que esto penetre en su mente. Un ciudadano particular, con miles de millones de dólares procedentes de fondos soberanos extranjeros, está ahora sentado a la mesa dando forma a la política estadounidense como si se tratara de un negocio inmobiliario. Esto no es diplomacia. Es política exterior monetizada.

-----------------------

Demora

El anuncio de la Junta de la Paz estaba previsto para el lunes 12/01, pero se pospuso. Fuentes familiarizadas con el asunto informaron entonces que el retraso se debía al deseo de la Casa Blanca de atar cabos sueltos en diversos asuntos relacionados con la junta.

Se espera que la Junta de Paz tenga una estructura jerárquica.

En su nivel más alto, simbólico-diplomático, se sentaría el propio Trump, junto a los líderes de los tres países mediadores (Egipto, Turquía y Catar), así como los del Reino Unido y Francia. Haaretz ha sabido que también se le pidió a Alemania unirse a la junta y que está considerando la solicitud favorablemente.

En el segundo nivel se establecería un comité ejecutivo, que se espera incluya a Nikolay Mladenov, el diplomático búlgaro designado para dirigir el brazo ejecutivo de la junta, Witkoff, Kushner, Banga y Blair. Bajo el comité ejecutivo se ubicarían los funcionarios responsables de la coordinación diaria con el comité tecnocrático palestino.

Embed Marco Rubio - State Secretary US



Tony Blair - Former UK Prime Minister



Steve Witkoff- US Special Envoy ME



Jared Kushner- Fmr Sr. Advisor POTUS



Ajay Banga - President, World Bank pic.twitter.com/VvPF7tRdZO — Neelotpal Srivastav (@NS_Neelotpal) January 16, 2026

Israel

En tanto, agentes de la policía israelí han seguido entrando en la aldea beduina de Tarabin, en el sur de Israel, lanzando granadas aturdidoras, bengalas y disparando gases lacrimógenos, dijeron los residentes, a pesar del final de una operación policial de 1 semana en la zona durante la cual un residente local fue asesinado a tiros.

Los residentes informaron que las fuerzas han llegado a la aldea a diario desde que finalizó la operación. El portavoz de Tarabin, Munder al-Sana, afirmó que los agentes causaron daños en una mezquita tras ver a la gente congregada en el lugar. "Entraron y rompieron las puertas del baño", declaró. "Afirman que [los residentes] les lanzaron piedras, pero no fue así; simplemente vieron una multitud y llegaron".

La policía aún no ha respondido a la solicitud de Haaretz de comentarios sobre las afirmaciones de los residentes.

La Policía de Israel declaró, al concluir la operación, que se habían incautado 4 rifles, 2 pistolas, granadas de fragmentación y grandes cantidades de munición. Sin embargo, fuentes informaron al diario israelí Haaretz que, en la práctica, la mayoría de las armas se encontraron en aldeas cercanas no reconocidas y no en Tarabin.

No se han presentado cargos contra los arrestados durante las redadas.

Durante la operación, el residente local Mohammed Hussein Tarabin al-Sana fue asesinado a tiros durante un intento de arresto, bajo sospecha de incendiar vehículos en un pueblo cercano.

--------------------

Más noticias en Urgente24

No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso