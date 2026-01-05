Israel mantiene prohibición de acceso a la prensa extranjera a Gaza

A última hora del domingo, las autoridades israelíes presentaron su respuesta ante el tribunal, cuya copia fue obtenida por AFP.

Prohibido

En la presentación, el gobierno afirmó que la prohibición del acceso de los medios de comunicación a Gaza debía continuar, alegando riesgos de seguridad en el territorio.

"Incluso en este momento, no se debe permitir la entrada de periodistas a la Franja de Gaza sin escolta, como se solicita en la petición", declaró el gobierno.

"Esto se debe a razones de seguridad, basándose en la postura del sistema de defensa, que sostiene que aún existe un riesgo de seguridad asociado con dicha entrada".

Las autoridades israelíes afirmaron que el alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre, sigue enfrentando amenazas regulares.

Al menos 420 palestinos han muerto en Gaza a manos de las fuerzas israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí afirmó que 3 de sus soldados también murieron a manos de militantes durante el mismo período.

Las autoridades israelíes indicaron en su presentación que la búsqueda de los restos del último rehén retenido en Gaza continúa, lo que sugiere que permitir la entrada de periodistas al territorio en esta etapa podría obstaculizar la operación.

Los restos de Ran Gvili, cuyo cuerpo fue trasladado a Gaza tras su muerte durante el ataque de Hamás el 07/10/2023, aún no se han recuperado a pesar del alto el fuego.

Los demás 250 rehenes capturados ese día, tanto vivos como fallecidos, han sido devueltos a Israel.

Se espera que el Tribunal Supremo emita un fallo al respecto, aunque no está claro cuándo.

Un periodista de AFP forma parte de la junta directiva de la FPA.

