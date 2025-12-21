En nombre del "sionismo moral", Israel construye 19 asentamientos más en Cisjordania

Smotrich y sus aliados de extrema derecha han descrito la rápida expansión de los asentamientos como una reacción al reconocimiento de un Estado palestino por parte del Reino Unido, Francia, Canadá y otros aliados a principios de este año. Al aprobar un lote anterior en agosto, Smotrich afirmó que buscaba "sepultar la idea de un Estado palestino".

Casi 750.000 judíos israelíes viven en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y unos 3 millones de palestinos se encuentran bajo el régimen militar israelí y una autonomía palestina parcial. Algunos asentamientos, como Efrat, albergan a miles de israelíes, mientras que otros pueden ser pequeñas comunidades de unas pocas docenas de familias, custodiadas por el ejército.

La Corte Internacional de Justicia declaró el año pasado que la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Oriental es ilegal según el derecho internacional.

Israel está intensificando la "anexión progresiva" de Cisjordania, dice el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa.

El gabinete israelí restableció el domingo 21/12, 2 asentamientos desarraigados en 2005, además de legalizar un puñado de puestos avanzados y expandir la tierra que rodea a algunos otros, según un mapa que acompañó el anuncio de Smotrich.

Pero había pocos otros detalles disponibles, incluida la pregunta crucial de cuántas unidades de vivienda aprobará el gobierno dentro de cada asentamiento y cuándo comenzará la construcción.

El plan de paz de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, que impuso un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, reconoce la autodeterminación y la condición de Estado palestino como la aspiración del pueblo palestino.

El primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, acusó a Netanyahu de intentar convertir Cisjordania en un lugar inhabitable.

El <2objetivo final es que la gente se marche y facilitar la continuación de su programa de anexión progresiva, día tras día<2, declaró Mustafa al Financial Times. "La situación está tan mal... están manipulando material explosivo; algo puede salir muy, muy mal en cualquier momento".

