Por apendicitis, CFK fue internada en el Sanatorio Otamendi

El apéndice

La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del vientre / abdomen.

La apendicitis causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, suele aumentar el dolor de la apendicitis, y, con el tiempo, se agrava.

Aunque cualquiera puede tener apendicitis, lo más frecuente es que suceda en personas entre los 10 y 30 años de edad.

El tratamiento de la apendicitis suele consistir en antibióticos y, en la mayoría de los casos, cirugía para extirpar el apéndice.

En el caso de CFK, el 10/06, la CSJN confirmó el fallo dictado en noviembre 2024 por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

Así quedó firme la condena contra la 2 veces Presidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de $84.000 millones.

Más noticias en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras