Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue trasladada el sábado (20/12) al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal. Los médicos que acudieron a su departamento ubicado en San José 1111 (CABA), donde se encuentra cumpliendo su prisión domiciliaria, decidieron trasladarla a la clínica para operarla de urgencia por apendicitis.
POR DOLENCIA ABDOMINAL
Por apendicitis, CFK fue internada en el Sanatorio Otamendi
La expresidente CFK acusó dolores abdominales que obligaron a trasladarla hasta el Sanatorio Otamendi. Es un cuadro de apendicitis.
CFK cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como 'Vialidad'.
El traslado se realizó con autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.
- La exmandataria, de 72 años, interrumpió su prisión domiciliaria por la causa 'Vialidad'; llevaba 192 días cumpliendo la condena con tobillera electrónica.
- El Otamendi es su centro de referencia ante emergencias; allí se le realizó una histerectomía en 2021. También registra antecedentes por divertículos.
Antecedentes
A lo largo de los últimos 13 años, la salud de la ex jefa de Estado fue objeto de seguimiento público constante, según Noticias Argentinas:_
- Glándula tiroides (2012): A comienzos de ese año, se le realizó una tiroidectomía total tras el hallazgo de nódulos en la glándula.
- Hematoma subdural (2013): Fue intervenida en la Fundación Favaloro para drenar una acumulación de sangre entre el cerebro y la membrana que lo cubre, cuadro que requirió semanas de reposo.
- Histerectomía total (2021): En noviembre de ese año, se le practicó una cirugía laparoscópica en el sanatorio Otamendi para extraer el útero tras detectarse un pólipo sospechoso.
- Fractura de tobillo (2014): Sufrió una fractura en el tobillo izquierdo debido a un accidente doméstico, lo que limitó su movilidad durante meses.
Además de las cirugías, el entorno médico de Kirchner ha reportado históricamente cuadros de hipotensión arterial crónica. Estos episodios de presión baja motivaron en reiteradas ocasiones la suspensión de su actividad oficial y la prescripción de reposo preventivo bajo supervisión profesional.
El apéndice
La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que sobresale del colon en la parte inferior derecha del vientre / abdomen.
La apendicitis causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, suele aumentar el dolor de la apendicitis, y, con el tiempo, se agrava.
Aunque cualquiera puede tener apendicitis, lo más frecuente es que suceda en personas entre los 10 y 30 años de edad.
El tratamiento de la apendicitis suele consistir en antibióticos y, en la mayoría de los casos, cirugía para extirpar el apéndice.
En el caso de CFK, el 10/06, la CSJN confirmó el fallo dictado en noviembre 2024 por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.
Así quedó firme la condena contra la 2 veces Presidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de $84.000 millones.
