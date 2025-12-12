Con AFA y CFK en pantallas, la Casa Rosada busca acelerar las reformas

Live Blog Post

El Ministerio de Defensa inauguró una nueva etapa con la asunción de Carlos Presti, quien se presentó en el Salón Blanco vestido con su uniforme militar. El gesto, interpretado dentro del Gobierno como una señal deliberada, marca el tono de una gestión que buscará reforzar el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la estructura administrativa sin romper del todo con la línea trazada en el último año.

La llegada de Presti consolida un movimiento interno que Milei venía impulsando desde diciembre de 2023: recuperar el peso institucional de los cuadros militares en áreas estratégicas. Sin embargo, su gabinete no supone un reemplazo total de la conducción civil, sino más bien un entramado mixto que combina oficiales en actividad, retirados reincorporados y técnicos que ya integraban el equipo de su antecesor, Luis Petri.

