Con AFA y CFK en pantallas, la Casa Rosada busca acelerar las reformas

El Gobierno de Javier Milei avanza con las reformas (Foto en Casa Rosada: Reuters). 

Escándalo en AFA por el avance de la causa Sur Finanzas. Cristina Kirchner se cruza con Patricia Bullrich. Avanzan la Casa Rosada en las reformas.

12 de diciembre de 2025 - 13:24

EN VIVO

VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025. El último mes del año llegó con una agenda decididamente "movida" entre las reformas que empuja la Casa Rosada, el escándalo con AFA por Sur Finanzas y la reaparición en redes de Cristina Kirchner. Con la mirada puesta en el Congreso, la avanzada oficialista pretende sancionar un paquete de cambios estructurales antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

En el plano de la reforma laboral, la aparición del texto final generóvarios puntos de rechazo en la oposición. Al respecto, la CGT programó una marcha al Congreso para el próximo 18 de diciembre como primera medida de lucha ante los cambios que pretende introducir el Gobierno nacional.

Además, el oficialismo que ahora domina la primera minoría en la Cámara baja intentará avanzar con la reforma del Código Penal y la sanción del Presupuesto 2026. Para ello, busca dominar un número de legisladores amplio que asegure el éxito legislativo de los proyectos.

Mientras tanto, avanza la investigación sobre la financiera Sur Finanzas, fuertemente relacionada con AFA y su presidente, Claudio Chiqui Tapia. La embestida mediática contra su administración se extendió a la vía judicial, donde se destaparon numerosas irregularidades contables que conectan a la empresa con la entidad madre del Fútbol Argentino.

Por último, la reaparición de Cristina Kirchner desde la condena generó un fuerte cruce con la senadora Patricia Bullrich. Ambas políticas no escatimaron en el pase de factura virtual en una irónica discusión por el índice inflacionario.

Carlos Presti asumió en Defensa

El Ministerio de Defensa inauguró una nueva etapa con la asunción de Carlos Presti, quien se presentó en el Salón Blanco vestido con su uniforme militar. El gesto, interpretado dentro del Gobierno como una señal deliberada, marca el tono de una gestión que buscará reforzar el protagonismo de las Fuerzas Armadas en la estructura administrativa sin romper del todo con la línea trazada en el último año.

La llegada de Presti consolida un movimiento interno que Milei venía impulsando desde diciembre de 2023: recuperar el peso institucional de los cuadros militares en áreas estratégicas. Sin embargo, su gabinete no supone un reemplazo total de la conducción civil, sino más bien un entramado mixto que combina oficiales en actividad, retirados reincorporados y técnicos que ya integraban el equipo de su antecesor, Luis Petri.

Polémico cambio de manos de OCA

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice, se convirtió en accionista mayoritario de OCA, la mayor empresa de correo privado de la Argentina. El nombre de Scatturice -cercano a Santiago Caputo- estuvo rodeado de polémica este año por ser dueño del avión en el que viajó Laura Belén Arrieta.

Por ese caso -que salpica al gobierno de Javier Milei- hay una causa que tramita el juez en lo penal económico Martín Yadarola.

Javier Milei vuelve a Córdoba en modo político

El presidente visitará esta tarde la provincia mediterránea. Lo hará en modo de agradecimiento a la estructura política encabezada por Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, dos diputados cordobeses.

La agenda marca que Milei volverá al barrio de Nueva Córdoba para una caravana callejera. Podría haber un acto en el Buen Pastor, dirigido a la militancia política.

Nueva salida de una multinacional

Una nueva empresa extranjera se suma a la lista de multinacionales que se va de la Argentina de Javier Milei. Se trata de la canadiense Nutrien que concretó este jueves la venta de su 50% en Profertil, el mayor productor de fertilizantes del país, a Adecoagro y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por US$ 600 millones, según informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV)

La compañía ya venía evaluando, en efecto su salida desde hace un año, como parte de una reestructuración global que la llevó a priorizar su operación en Brasil y a desinvertir en Argentina, Uruguay y Chile.

