Perú busca aviones de combate y mira F-16 parecidos a los de Argentina

F16 P Los F-16 que compró Argentina.

Colombia eligió los Gripen

Mientras tanto, otro caso regional de renovación fue el de Colombia. El país cafetero se decantó por la incorporación de los Saab Gripen, mismo avión que ya ocupa la Fuerza Aérea de Brasil.

En el caso colombiano, una fuerte polémica se desató en torno a la transacción aprobada por el gobierno de Gustavo Petro, quien declaró un gasto superior a los 4.400 millones de dólares. El programa comprende la incorporación de 17 aeronaves Saab Gripen JAS39 E/F a partir del 2028 y hasta el 2032.

Según la oposición colombiana, la inclusión de esos aviones habría tenido “sobrecostos”. Esa conclusión se sacó a partir de comparar precios respecto a otros contratos como el que la empresa sueca mantiene con Brasil.

Respecto a esto último, Petro desestimó las acusaciones y aseguró que su administración eligió la mejor opción basándose en el avance tecnológico del avión sueco, los costos de mantenimiento y sobre todo la transferencia tecnológica que está contemplada en el contrato.

“Se olvidaron que son aviones nuevos con offset y mantenimiento incluído, con repuestos y transferencia tecnológica. Comparen con los F16 que nos vendían de tercera mano, o con los Raphal franceses que estuve tentado a comprar”, dijo Petro en un descargo reciente.

Gripen Saab P Gripen de Saab, la elección de Colombia.

La oferta de USA a Perú y las diferencias con Argentina

De regreso al caso peruano, los F-16 barajados serían superiores a los incorporados recientemente por Argentina. Se trata de aviones con mayor expectativa de vida útil, rondando las 12.000 horas de vuelo posibles por unidad.

En el caso de la Fuerza Aérea Argentina, las unidades incorporadas son “de segunda mano” y tienen una vida útil estimada de entre 2.000 y 3.000 horas de vuelo por unidad, aunque eso se podría estirar algo más en caso de concretarse una nueva modernización.

Rafale, de Dassault. Rafale F4 de Dassault.

Más noticias en Urgente24:

Inflación de noviembre: Crece la tensión y repunta al 2,5%

La Oficina de Aduanas y Fronteras de USA planea exigir datos de plataformas digitales a turistas

¡Calma radicales! "Solo la organización vence al tiempo"

Do Kwon, el 'mesías cripto', condenado a 15 años por fraude monumental