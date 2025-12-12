Escándalo total en San Lorenzo: Marcelo Moretti más contra las cuerdas que nunca

Esto permitió a Moretti oficializar su regreso en octubre, asegurando que lo haría acompañado por Néstor Ortigoza.

Además, el presidente contó con el respaldo del titular de la AFA, Chiqui Tapia, y el club quedó, de alguna manera, bajo la tutela de la Casa Madre del fútbol argentino.

Todo indica que, en los próximos días, debería realizarse una nueva reunión de la comisión directiva, en la que seguramente se definirá si persiste la acefalía o si Moretti continúa en el cargo.

Marcelo Moretti contra las cuerdas

En este contexto, se produjo una situación particular en la comisión directiva de San Lorenzo que deja contra las cuerdas al presidente Marcelo Moretti.

Carina Farías, actual protesorera del Ciclón, decidió tomarse licencia hasta que se lleve a cabo la reunión que definirá los rumbos del club de Boedo.

Según el periodista partidario Román Kotler: "De esta forma, Marcelo Moretti pierde todas las firmas para gobernar y no podrá emitir ni un pago."

image

Es decir, el club queda totalmente inoperativo, ya que Moretti no cuenta con la firma del secretario (Martín Cigna, a priori) ni con la del tesorero y la protesorera.

Ante esta situación, el presidente se ve obligado a convocar la reunión, porque, según afirmó Leandro Alves, no solo no se pueden firmar contratos, sino que tampoco es posible pagar servicios si la reunión no se realiza pronto.

Se avecinan días decisivos para el Cuervo, en los que se definirá el futuro dirigencial de una institución que parece estar cada vez más a la deriva.

+ EN GOLAZO 24

Diego Monroig sacudió al mundo Boca con lo que contó sobre Ander Herrera

Impacto por la tremenda decisión que habría tomado TyC Sports con Horacio Pagani

El bombazo sobre Eduardo Domínguez que todos en Boca estaban esperando