Impacto por la tremenda decisión que habría tomado TyC Sports con Horacio Pagani

La discusión siguió subiendo de tono. Glait le remarcó varias veces que era un maleducado, mientras que el histórico periodista dejó otras frases como: “Ya me está hinchando los huevos este”, “Conmigo no jodés”, “¿Por qué no me chupás un huevo?” y “Andá a cagar”.

Con el correr de las horas, todos estos comentarios comenzaron a viralizarse y tomaron gran repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios opinaron sobre el cruce.

La decisión de TyC Sports

Horas más tarde, el medio Corta dio a conocer la decisión que habría tomado TyC Sports con Horacio Pagani luego de todo lo ocurrido al aire.

“TyC Sports suspendió a Horacio Pagani por sus declaraciones sobre River”, aseguraron desde el medio en su cuenta de X, una noticia que sorprendió a todos y generó un nuevo revuelo.

Uno de los que se pronunció rápidamente fue Flavio Azzaro en su canal AZZ.

En No Podemos Perder, el periodista opinó sin filtros. Algunas de sus frases más destacadas fueron: “Ya no les garpa Pagani. Porque Pagani hacía esto en la época donde era Gardel y hacían años y años de hacer calentar a Pagani. Les gustaba, lo potenciaban”.

Más adelante agregó: “Esto me calienta porque no hay cosa más fea en la vida que ser vigilante. Y sancionar a Pagani por haber hecho esto es porque no lo necesitan a Pagani y no lo echan por la guita que le tienen que dar”.

Habrá que ver qué sucede en las próximas horas con el histórico periodista y si surge nueva información respecto de la decisión que tomó el canal.

Lo cierto, por ahora, es que tanto sus dichos como la posible sanción de TyC Sports generaron una enorme repercusión en redes sociales y siguen dando que hablar.

