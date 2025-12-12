TyC Sports tiene en Horacio Pagani a uno de los periodistas con más carácter de la televisión deportiva. En las últimas horas, el canal habría tomado una decisión drástica con el histórico panelista después de los comentarios que realizó sobre River Plate y el cruce que protagonizó con un compañero al aire.
¿QUÉ PASÓ?
Impacto por la tremenda decisión que habría tomado TyC Sports con Horacio Pagani
TyC Sports habría tomado una fuerte decisión con el periodista Horacio Pagani. River Plate en el foco.
Si bien Pagani nunca lo expresó abiertamente, para muchos televidentes da la sensación de que el periodista tiene una inclinación mayor hacia Boca Juniors, y por ese mismo motivo fue con todo contra el Millonario y contra uno de los periodistas identificados con ese club.
¿Qué pasó con Horacio Pagani y River Plata?
Han sido horas en las que Horacio Pagani quedó en el centro de la polémica, especialmente en redes sociales, por varios de los comentarios que realizó al aire en TyC Sports.
A raíz de la mala actualidad de River Plate, en el programa conducido por Ariel Rodríguez, Pagani lanzó una frase que generó enorme repercusión: “Hay que pegarle a River porque es un equipo de mierda”.
En ese momento, quien le respondió fue Guido Glait, reconocido hincha del Millonario. Y allí se produjo el primer cruce fuerte, cuando Pagani le dijo: “Vos sos un pelotudo”.
La discusión siguió subiendo de tono. Glait le remarcó varias veces que era un maleducado, mientras que el histórico periodista dejó otras frases como: “Ya me está hinchando los huevos este”, “Conmigo no jodés”, “¿Por qué no me chupás un huevo?” y “Andá a cagar”.
Con el correr de las horas, todos estos comentarios comenzaron a viralizarse y tomaron gran repercusión en redes sociales, donde cientos de usuarios opinaron sobre el cruce.
La decisión de TyC Sports
Horas más tarde, el medio Corta dio a conocer la decisión que habría tomado TyC Sports con Horacio Pagani luego de todo lo ocurrido al aire.
“TyC Sports suspendió a Horacio Pagani por sus declaraciones sobre River”, aseguraron desde el medio en su cuenta de X, una noticia que sorprendió a todos y generó un nuevo revuelo.
Uno de los que se pronunció rápidamente fue Flavio Azzaro en su canal AZZ.
En No Podemos Perder, el periodista opinó sin filtros. Algunas de sus frases más destacadas fueron: “Ya no les garpa Pagani. Porque Pagani hacía esto en la época donde era Gardel y hacían años y años de hacer calentar a Pagani. Les gustaba, lo potenciaban”.
Más adelante agregó: “Esto me calienta porque no hay cosa más fea en la vida que ser vigilante. Y sancionar a Pagani por haber hecho esto es porque no lo necesitan a Pagani y no lo echan por la guita que le tienen que dar”.
Habrá que ver qué sucede en las próximas horas con el histórico periodista y si surge nueva información respecto de la decisión que tomó el canal.
Lo cierto, por ahora, es que tanto sus dichos como la posible sanción de TyC Sports generaron una enorme repercusión en redes sociales y siguen dando que hablar.
