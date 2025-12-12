Telefe se mueve de una manera que nadie esperaba, y en el medio quedaron nombres pesados como Susana Giménez y Wanda Nara, cada una atrapada en decisiones que dicen más de la interna del canal que de sus carreras. Y mientras todos miran para otro lado, surge Migue Granados como la señal más clara de que se viene algo grande.
"TENEMOS PELOTAS"
Telefe acelera fuerte: Se van los históricos y llegan nuevos formatos y caras
Se termina el año y Telefe ya tiene puesta la mirada en su grilla de 2026. ¿Qué cambios van a hacer ruido el año que viene y qué pasa con Wanda, Susana y otros?
Susana y Marley achicados en el nuevo Telefe: ¿Y Wanda?
Ángel de Brito tiró la bomba en su stream Ángel responde (Bondi Live): Susana Giménez vuelve, pero por apenas tres especiales, sin los rituales que marcaron a tres generaciones (nada de living, nada de musicales, nada de esos cierres eternos donde la diva caminaba rodeada de cámaras y aplausos).
La explicación es más simple de lo que parece: Telefe valora lo simbólico de Susana, pero ya no está dispuesto a sostener un esquema viejo, caro y con poca adaptación al modo en que hoy se consume contenido. Y ahí es donde aparece la versión actualizada de la diva: viajera, liviana, "de a ratos".
Juan Echegoyen contó en Mitre Live también que Susana ya no tiene sueldo fijo ni productor ejecutivo esperándola con los brazos abiertos, un dato que grafica perfecto el cambio brutal que impulsaron los nuevos dueños. Según dos figuras del canal, "el conductor que no trabaja, no cobra", y en el caso de Marley esto se volvió literal: para seguir con Por el Mundo tuvo que salir a vender publicidad y canjes él mismo, incluido el acuerdo con el Galatasaray para entrevistar a Mauro Icardi, algo que no pasaría en la época dorada de Telefe.
Mientras tanto, Telefe decidió blindar a Wanda Nara, que además de MasterChef Celebrity seguirá con Bake Off Famosos y una ficción propia, un paquete que la coloca en un lugar donde la tele y el streaming se mezclan sin tensión.
Wanda juega a favor del canal porque genera contenido, presencia y conversación, y en el 2026 eso vale más que cualquier apellido legendario. Por algo Vero Lozano e Iván de Pineda serán, según confirmaron desde la emisora, las dos figuras centrales de la nueva etapa, un dato que viene circulando desde la llegada de Gustavo Scaglione y la reestructuración económica interna que todos los conductores sienten.
Telefe se mete de lleno en la batalla del streaming con Migue Granados
En pleno ruido por el Martín Fierro de Streaming (que explotó cuando Nico Occhiato pidió en redes que su comunidad no votara en la terna "Mejor Comunidad" porque consideraba que era un sistema "pago"), Telefe tomó una decisión que descolocó incluso a los que siguen minuto a minuto el detrás de escena: Migue Granados será el conductor de la versión argentina de El Hormiguero, un formato que en España rompe todos los números y que acá nunca se había intentado llevar adelante.
La primicia volvió a salir de Ángel responde: "Será conducido por Migue Granados, que se suma a la pantalla de Telefe, conduciendo una vez por semana", detalló De Brito, y después agregó en LAM: "Muy malhumorado, muy malo Pablo Motos". A lo que Romina Scalora remató: "Y acá por eso eligieron a Migue Granados, que no tiene buena reputación tampoco, entonces van por él".
La jugada tiene una lectura que muchos prefieren evitar pero que está a la vista: Telefe buscó un aliado fuerte del universo digital en el mismo momento en que Occhiato incomodó a sectores del canal con sus críticas públicas, y de paso redobló la apuesta en un territorio que ya se volvió la base de cualquier plan a futuro. En redes del canal, cuando presentaron la grilla con el institucional "Tenemos pelotas", la voz de Santiago del Moro dejó claro que: "Son tres, como las estrellas en la camiseta… pero acá tenemos muchas más."
Y mientras todo esto pasa, la tele de aire sigue generando pequeñas alertas, como lo que ocurrió en MasterChef Celebrity: la ausencia de Damián Betular, explicada al aire por Wanda como una situación puntual, permitió que Santiago Giorgini, conocido por La Peña de Morfi, se metiera de lleno en la dinámica del jurado junto a Germán Martitegui y Donato De Santis. La química funcionó tan bien que más de uno quedó pensando si no fue algo más que un reemplazo ocasional, aunque desde Telefe insistieron en que Betular vuelve en la próxima gala.
Telefe está cambiando a una velocidad que sus figuras históricas no siempre pueden seguir, y el 2026 será el año en que se verá si el recambio llegó para ordenar la casa o para patearla definitivamente. En cualquier caso, hay poco margen para el pasado y mucho espacio para los que se animen a jugar el partido nuevo.
