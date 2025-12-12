Telefe acelera fuerte: Se van los históricos y llegan nuevos formatos y caras

image La nueva lógica económica impulsa a Wanda, Vero Lozano e Iván de Pineda como ejes centrales.

Wanda juega a favor del canal porque genera contenido, presencia y conversación, y en el 2026 eso vale más que cualquier apellido legendario. Por algo Vero Lozano e Iván de Pineda serán, según confirmaron desde la emisora, las dos figuras centrales de la nueva etapa, un dato que viene circulando desde la llegada de Gustavo Scaglione y la reestructuración económica interna que todos los conductores sienten.

Telefe se mete de lleno en la batalla del streaming con Migue Granados

En pleno ruido por el Martín Fierro de Streaming (que explotó cuando Nico Occhiato pidió en redes que su comunidad no votara en la terna "Mejor Comunidad" porque consideraba que era un sistema "pago"), Telefe tomó una decisión que descolocó incluso a los que siguen minuto a minuto el detrás de escena: Migue Granados será el conductor de la versión argentina de El Hormiguero, un formato que en España rompe todos los números y que acá nunca se había intentado llevar adelante.

La primicia volvió a salir de Ángel responde: "Será conducido por Migue Granados, que se suma a la pantalla de Telefe, conduciendo una vez por semana", detalló De Brito, y después agregó en LAM: "Muy malhumorado, muy malo Pablo Motos". A lo que Romina Scalora remató: "Y acá por eso eligieron a Migue Granados, que no tiene buena reputación tampoco, entonces van por él".

image La elección de Migue Granados para El Hormiguero marca la entrada directa de Telefe en la competencia del streaming, en medio de tensiones con Nico Occhiato.

La jugada tiene una lectura que muchos prefieren evitar pero que está a la vista: Telefe buscó un aliado fuerte del universo digital en el mismo momento en que Occhiato incomodó a sectores del canal con sus críticas públicas, y de paso redobló la apuesta en un territorio que ya se volvió la base de cualquier plan a futuro. En redes del canal, cuando presentaron la grilla con el institucional "Tenemos pelotas", la voz de Santiago del Moro dejó claro que: "Son tres, como las estrellas en la camiseta… pero acá tenemos muchas más."

Y mientras todo esto pasa, la tele de aire sigue generando pequeñas alertas, como lo que ocurrió en MasterChef Celebrity: la ausencia de Damián Betular, explicada al aire por Wanda como una situación puntual, permitió que Santiago Giorgini, conocido por La Peña de Morfi, se metiera de lleno en la dinámica del jurado junto a Germán Martitegui y Donato De Santis. La química funcionó tan bien que más de uno quedó pensando si no fue algo más que un reemplazo ocasional, aunque desde Telefe insistieron en que Betular vuelve en la próxima gala.

image

Telefe está cambiando a una velocidad que sus figuras históricas no siempre pueden seguir, y el 2026 será el año en que se verá si el recambio llegó para ordenar la casa o para patearla definitivamente. En cualquier caso, hay poco margen para el pasado y mucho espacio para los que se animen a jugar el partido nuevo.

