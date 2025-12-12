Wanda Nara sorprendió a Yanina Latorre al revelar que en MasterChef Celebrity juntaron firmas en su contra

"Mañana te voy a dar nombres, cara a cara", le contestó. Sin embargo, le dio una pista al brindarle una inicial y fue en ese entonces que la pareja del exfutbolista Diego Latorre expresó: "¿El Turco Husaín?. Atrevido. ¿Qué le hice? Yo pensé que era Sofi Martínez que me odia".

Wanda Nara habló de la polémica foto con Jhonny Depp

Por otro lado, durante la nota que salió mediante la pantalla de América TV le recordaron a Wanda Nara el enojo por parte de Verónica Lozano luego de que compartiera una foto con Jhonny Depp cuando lo estaba entrevistando en su programa Cortá por Lozano.

"No sabía que la foto la tenía que subir después. Yo creo que ella está mucho más allá de eso y le importa un bledo", expresó.

Y siguió: "Si ella estaba con él al aire, me parece que es un tontería que te juro no me lo dijo. No pasó".

Asimismo, posteriormente reveló que fueron sus jefes del canal quienes le dijeron que se acercara al actor estadounidense para hacer el retrato.

