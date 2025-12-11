En la noche del lunes (08/12) se llevó a cabo la entrega de los Martín Fierro de Cine y Ángel de Brito expuso a Benjamín Vicuña en su programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi al revelar el comportamiento del actor chileno cuando lo solicitaron para hacer una nota televisiva.
"PERVERSO"
Benjamín Vicuña le declaró la guerra a América TV previo a su debut en El Trece
El conductor Ángel de Brito fue quien expuso el inesperado comportamiento de Benjamín Vicuña cuando le pidieron hacer una nota en los Martín Fierro de Cine.
De acuerdo a lo que relató el reconocido periodista, desde la transmisión oficial de la ceremonia por la pantalla de América TV una productora llamada Vanesa fue quien le preguntó si accedería a una breve salida al aire junto a Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas, conductores de Pasó en América, quienes llevaron adelante la previa del destacado evento.
Su furiosa contestación rápidamente generó repercusión y la expareja de Luciano Castro lo habría tildado de "perverso". "Sabrina dijo 'cositas'. Dijo que era un perverso. Que había sido un perverso con Pampita y no sé qué con la China Suárez", agregó el conductor en sintonía con su colega.
Benjamín Vicuña prepara los motores
Es preciso recordar que las autoridades de El Trece eligieron a Benjamín Vicuña para que se haga cargo de las noches de verano a partir de 2026.
El actor fue seleccionado para ocupar el lugar que desempeñó Guido Kazcka en el programa The Balls.
La decisión es arriesgada pero tiene lógica. Es que el reconocido artista chileno arrastra con una popularidad enorme, construida durante años de trabajo en Argentina y Chile.
Además, el hecho de que haya formado familia tanto con Pampita como también así con la China Suárez es motivo para que recurrentemente sea deseado por los medios de comunicación.
