Benjamín Vicuña le declaró la guerra a América TV previo a su debut en El Trece

Su furiosa contestación rápidamente generó repercusión y la expareja de Luciano Castro lo habría tildado de "perverso". "Sabrina dijo 'cositas'. Dijo que era un perverso. Que había sido un perverso con Pampita y no sé qué con la China Suárez", agregó el conductor en sintonía con su colega.

Benjamín Vicuña prepara los motores

Es preciso recordar que las autoridades de El Trece eligieron a Benjamín Vicuña para que se haga cargo de las noches de verano a partir de 2026.

El actor fue seleccionado para ocupar el lugar que desempeñó Guido Kazcka en el programa The Balls.

La decisión es arriesgada pero tiene lógica. Es que el reconocido artista chileno arrastra con una popularidad enorme, construida durante años de trabajo en Argentina y Chile.

Además, el hecho de que haya formado familia tanto con Pampita como también así con la China Suárez es motivo para que recurrentemente sea deseado por los medios de comunicación.

